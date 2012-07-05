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Türk Telekom'dan Acıbadem Mobil Sağlık paketlerinde indirim

6 yıl
1,2b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok öncü markayla işbirliği yaparak müşterilerine önemli kampanyalar sunan Türk Telekom, sağlık alanında başlattığı yeni kampanyasını duyurdu.

Kampanya bireysel müşterilere yönelik olacak. Kampanya kapsamında 31 Temmuz 2012 tarihine kadar Acıbadem Mobil Sağlık "İçim Rahat Paketleri"nden satın almak isteyenler 12 ay taksitli ödemelerde %25, peşin ödemelerde ise ekstra %10 indirim fırsatı kazanacak. 

Kampanya kapsamına giren paketler; İçim Rahat Premium Paketi, İçim Rahat Premium Sigortalı Paketi ve İçim Rahat Mobil Check Up Hediyeli Paketi olacak.

İçim Rahat Premium Paketi: Taksitli ödemelerde (Bonus, World, Wings ve Maximum kredi kartları) %25 indirimle 373 TL, peşin ödemelerde ekstra %10 indirimle 336 TL. ( 0 – 64 yaş grubu için geçerli)

İçim Rahat Premium Sigortalı Paketi: Taksitli ödemelerde (Bonus, World, Wings ve Maximum kredi kartları) %25 indirimle 508 TL, peşin ödemelerde %10 ekstra indirimle 457 TL. ( 0 – 64 yaş grubu için geçerli)

İçim Rahat Mobil Check Up Hediyeli Paketi: Taksitli ödemelerde (Bonus, World, Wings ve Maximum kredi kartları) %25 indirimle 540 TL, peşin ödemelerde %10 ekstra indirimle 486 TL.

Kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom bireysel müşterileri, 3 operatörden
ACIBADEMMOBIL boşluk başında sıfır olmadan alan kodu ile birlikte ev telefonu numarasını 6616'ya göndererek (örnek: ACIBADEMMOBIL 2121234567), 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'nden müşteri temsilcisine bağlanarak ve Acıbadem Mobil Sağlık Müşteri Hizmetleri'nin 216 544 46 46 numarasını arayarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Acıbadem Mobil Sağlık "İçim Rahat Paketleri"nin sunduğu hizmetler arasında medikal koçluk, ambulans, acil ilaç ve sarf malzeme tedariki, evde doktor ve hemşirelik hizmetleri, telefonda psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmeti ve hastane organizasyonu bulunuyor.

İçim Rahat Premium ve İçim Rahat Premium Sigortalı Paketleri; İstanbul, Bursa, Kayseri, Adana, Eskişehir ve Kocaeli illerinde, İçim Rahat Mobil Check Up Hediyeli Paketi ise İstanbul ve Bursa
illerinde geçerli.

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SystemApps 6 yıl
ttneT varsa biryerde ben orada yokum.
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Maycomb 6 yıl
İnsanları kanser edip sağlık indirimide yapıyor daha ne olsun Türk Telekom çok yaşa
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