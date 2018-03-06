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Türk Telekom'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi

Türk Telekom, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı reklam filmini yayınladı. İnternetle Hayat Kolay projesi ile hayalini gerçekleştiren Zeynep Teyze'nin hikâyesi anlatılıyor.
1 yıl
1,4b
1
8
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom’un İnternetle Hayat Kolay projesi, Zeynep Teyze’ye dijital dünyanın kapılarını açarken, daha binlerce kadının da umudu oldu. Türk Telekom 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Zeynep Teyze’nin yaşanmış hikâyesinden yola çıkarak bir reklam filmi yayınladı. Filmde Zeynep Teyze’nin ördüğü çorapları dünyanın dört bir yanına internetin sunduğu olanaklar sayesinde satması konu ediliyor.

Türk Telekom, ‘Herkes için Erişilebilir İletişim’ prensibi doğrultusunda hayata geçirdiği “İnternetle Hayat Kolay” projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik reklam filmi hazırladı. Yaşanmış bir hikâyeden esinlenerek hazırlanan reklam filminde, köyde çorap satarak geçimini sağlayan Zeynep Teyze’nin hikâyesi konu ediliyor.

Tek geçim kaynağı olan rengârenk çorapları satmak olan Zeynep Teyze, komşusunun kızının internetten mont satın aldığını gördükten sonra interneti öğrenmeye karar veriyor. Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay projesi ile yolu kesişen Zeynep Teyze azmi ve istikrarı sayesinde Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay gönüllülerden interneti öğreniyor. Duygulara hitap eden reklam filminin sonunda Zeynep Teyze’nin tek geçim kaynağı olan rengârenk çorapları internet üzerinden satışa sunduğu ve internette sattığı çoraplar sayesinde kazandığı parası ile en büyük hayali olan Umre ziyaretini eşi ile birlikte gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran proje, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, herkes için bilgiye erişim imkânı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor.

Türk Telekom filmde, Zeynep Teyze gibi hayalleri için engel tanımayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken internet ile hayatın ne kadar kolay olduğuna dikkati çekiyor.


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cronaldo2 1 yıl en beğenilen
%100 reklam
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zaferq 1 yıl
TT den paralar yatmış
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Whippoorwill 1 yıl
AKN'den haberi yok garibim teyzem benim.
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mcrew 1 yıl
Eskiden fifty cent, cem yılmaz, Ronaldo, şahan bunlar oynardı reklamlarda. Her gördüğümüzde o reklamları söverdik. Bizim paraları bu adamlar cukkaliyor derdik.
Hiç kismaz diye düşündüğüm reklam bütçesini bile kismislar. Orta derece öyle herkesçe bilinmeyen ünlü bile oynatmıyorlar reklamlarinda.
İyi olan en azından eskisi gibi sövdurtmuyor reklamları.
Şu an kendisine en çok sövdurten superonline
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intel7mix 1 yıl
Kota keyfime gel katıl ??
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AMC 1 yıl
Altyapı olayınada bu kadar duyarlı olsalar.
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trtunski 1 yıl
Yatirim yap en azindan istanbulda telefonumuzu kullanalim 😀
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tahir40 1 yıl
TTnet her yıl milyarlarca lirayı reklama değil de altyapıya yatırsa, bugün fiberde dahi sattığı hızı temin etmekten aciz, bilmem kaç mbit'e kadar 3kağıdıyla insanları kandırmak zorunda kalmazdı.
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zaferq 1 yıl
TT den paralar yatmış
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Whippoorwill 1 yıl
AKN'den haberi yok garibim teyzem benim.
Yanıtla +13
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cronaldo2 1 yıl en beğenilen
%100 reklam
%0 Yatirim
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