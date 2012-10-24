Türk Telekom'dan sel bölgesi ile ilgili açıklama









Hafta başından itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sağanak yağış, bazı bölgelerimizde sel ve su baskınlarına sebep oldu. Baskınlar yüzünden altyapılar da zarar gördü.





Ülkemizin öne gelen iletişim ve altyapı firmalarından Türk Telekom, bir açıklama yaparak Çanakkale, Bandırma, Biga, Lapseki, Avşa ve Marmara Adası'nda yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle erişim şebekesinin olumsuz etkilendiğini duyurdu.





Bu nedenle genel arıza durumu oluştuğunu ifade eden firma, jandarma, kaymakamlık, sağlık ocağı gibi acil durumlarda ulaşılması gereken noktalarda telefonların halen çalışır durumda olduğunu dile getirdi.





Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde ise bazı noktalarda şebeke arızaları meydana geldi ve uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle hizmet verilemedi.





Türk Telekom, selden etkilenen tüm bölgelerde arızaların bayramdan önce giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.