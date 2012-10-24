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Türk Telekom'dan sel bölgesi ile ilgili açıklama

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Hafta başından itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sağanak yağış, bazı bölgelerimizde sel ve su baskınlarına sebep oldu. Baskınlar yüzünden altyapılar da zarar gördü.

Ülkemizin öne gelen iletişim ve altyapı firmalarından Türk Telekom, bir açıklama yaparak Çanakkale, Bandırma, Biga, Lapseki, Avşa ve Marmara Adası'nda yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle erişim şebekesinin olumsuz etkilendiğini duyurdu.

Bu nedenle genel arıza durumu oluştuğunu ifade eden firma, jandarma, kaymakamlık, sağlık ocağı gibi acil durumlarda ulaşılması gereken noktalarda telefonların halen çalışır durumda olduğunu dile getirdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde ise bazı noktalarda şebeke arızaları meydana geldi ve uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle hizmet verilemedi.

Türk Telekom, selden etkilenen tüm bölgelerde arızaların bayramdan önce giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 

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Virinom 6 yıl en beğenilen
redoano
Beter olsunlar..

Bu durumdan tek etkilenen TTNet olsa yerden göğe kadar haklısın beter olsunlar ama binlerce insan mağdur durumda bir şey söylerken lafın nereye gittiğini düşünüpte söylerseniz çok daha iyi olur.
redoanoBeter olsunlar..Bu durumdan tek etkilenen TTNet olsa yerden göğe kadar haklısın beter olsunlar ama binlerce insan mağdur durumda...
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DH Misafiri 6 yıl
Umarım bu ayki faturaları almazsınız malum hizmet yok sabit ücret alınırsa ..çok pis küfür ederim telekoma..
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scoopi 6 yıl
artik herkesin cep telefonu diye bir sey var. Kendini cok da önemli hissetmesine gerek yok.
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pesimistadana01 6 yıl
Buradan Devlete sesleniyorum. Türktelekomu bilmem kaç milyar dolara satmasını biliyorsan sattıktan sonrada denetlemesini bileceksin. Bu Türktelekom denen firma o bölgedeki tüm abonelerinde çatır çatır parasını alıyordu. tam lazım olması gereken yerde Sel geldi, yağmur oldu, yan battı, çamura battı.... Yeter artık halkı inek gibi görmeniz, parayı düşünmeniz, biraz olsun şu halka hizmet edin...
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demo11 6 yıl
ttnet takma kafana senden cok var!...
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Sharelock 6 yıl
redoano

Beter olsunlar..


Tekirdağ/Saray'da yaşıyorum burada hayvanlar telef oldu, insanlar öldü, çoğu insan evlerine ve hayvanlarına zarar geldiği için mağdur Türk Telekom umrumda değil ama şimdi sen diyorsun ki beter olsunlar, beter oldular diyelim eline ne geçecek sanki ülke de başka telefon & internet hattı varda bunlara mecbur değiliz, bal gibi de mecburuz!
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redoano 6 yıl Sharelock
EmpLizy

redoano

Beter olsunlar..


Tekirdağ/Saray'da yaşıyorum burada hayvanlar telef oldu, insanlar öldü, çoğu insan evlerine ve hayvanlarına zarar geldiği için mağdur Türk Telekom umrumda değil ama şimdi sen diyorsun ki beter olsunlar, beter oldular diyelim eline ne geçecek sanki ülke de başka telefon & internet hattı varda bunlara mecbur değiliz, bal gibi de mecburuz!

Hocam yanlış anlamayın yine belirteyim halkla hiçbir alakası yok beter olsun sözümün. Ha diğer konuya gelince tekel olduğu sürece başka telefon&internet hattı olamayacaktır zaten.
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batkent 6 yıl
Umarım Veremedikleri hizmet için Vatandaşa fatura kesmezler
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Virinom 6 yıl en beğenilen
redoano
Beter olsunlar..

Bu durumdan tek etkilenen TTNet olsa yerden göğe kadar haklısın beter olsunlar ama binlerce insan mağdur durumda bir şey söylerken lafın nereye gittiğini düşünüpte söylerseniz çok daha iyi olur.
1 Yanıt Yanıtla +10
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redoano 6 yıl Virinom
Virinom

redoano

Beter olsunlar..


Bu durumdan tek etkilenen TTNet olsa yerden göğe kadar haklısın beter olsunlar ama binlerce insan mağdur durumda bir şey söylerken lafın nereye gittiğini düşünüpte söylerseniz çok daha iyi olur.

Mağdur olanlar için değil tabiki olayın halkın mağduriyet boyutu var. Ben beter olsunlar derken tamamen kendi kuyruk acımdan dolayı ttnetin zarar etmesi boyutuna değinmek istemiştim. Halka beter olsunlar diyecek halimiz yok. Ama ttnet de BETER OLSUN
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darknesss45 6 yıl
so?
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Allah yardımcıları olsun.
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