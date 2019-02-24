Türk astronom uzayda "tuhaf dev yıldız" keşfetti

HR 62 kod adıyla bilinen ve kimyasal olarak tuhaflığı henüz keşfedilen yıldızın, Güneş'ten on kat daha büyük ve iki kat daha sıcak olduğu belirlendi. Dünya'dan ise yaklaşık 1.250 ışık yılı uzakta olduğu hesaplandı.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, Ankara Üni. Kreiken Rasathanesi'nde, 2016'da bir proje aracılığıyla teleskoplara takılan "tayfçeker" adlı teknoloji sayesinde, yıldız ışığından küçük bir gökkuşağı oluşturabildiklerini ve bu gökkuşağını inceleyerek pek çok bilgi elde edebildiklerini anlattı.

Kılıçoğlu, Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nden doktora tez danışmanı olan Profesör Richard Monier'in listesinde yer alan 100 şüpheli cismi iki yıl boyunca gözlemledi. Ardından cisimlerden birinin, bilim dünyasında pek çok ilki barından, kimyasal açıdan tuhaf bir yıldız olduğunu keşfetti.

Türk akademisyen şöyle konuştu: "Yıldızlar, genelde kütlece %73 hidrojen, %25 helyum, kalan %2'lik kısımda ise diğer elementlerden oluşuyor. Ancak 'kimyasal tuhaf' olarak adlandırılan ve evrende örnekleri az bulunan bazı yıldızların yüzeylerinde bol olması beklenmeyen krom, mangan, fosfor, baryum ve cıva gibi bazı diğer ağır elementler yüksek oranda tespit edilebiliyor..."

Kılıçoğlu, keşfettikleri yıldızın, daha önce belirlenen tuhaf yıldızlardan farklı bir özelliğe sahip olduğunu belirtti. Keşfedilen yıldız, hem sıcak hem de dev olma özelliğine sahip. Bu özellikleri ile evrende benzerine çok nadir rastlanabilecek bir yıldızın içeriği, rasathanedeki cihazlarla gün yüzüne çıkmış oldu. Kılıçoğlu, 90 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen yıldızla ilgili şunları söyledi: "Yüzeyinin sıcaklığı, Güneşin sıcaklığı olan 5.500 derecenin iki katından fazla ve 12 bin derece. Oldukça sıcak ve mavi renkli bir yıldız. Dünya'ya ise 1.250 ışık yılı uzaklıkta, yani 12 katrilyon kilometre..."

Dev yıldız daha önce pek öngörülemeyen bir bölgede bulunmuş. Kaşifi, onun yıldızlara ilişkin yeni teoriler geliştirilmesinde önemli olacağını düşünüyor. "Daha önce de tuhaf olduğunu keşfettiğimiz başka bir yıldız oldu. O da ilginç özelliklere sahipti. Ancak daha önce az sayıda da olsa benzerlerinin varlığı keşfedilmişti. Adı HR 8844 olan bu yıldıza ilişkin yaptığımız çalışma, kısa sürede önemli atıflar aldı. Kanada'da bir gözlemevindeki araştırmacılarla kurulan ortaklık çerçevesinde, yıldıza ilişkin yeni gözlem verileriyle daha ayrıntılı analizler yaparak yeni keşfettiğimiz tuhaf yıldız üzerine bir çalışma daha hazırlamaktayız."

Ankara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise astronomi bölümünün ve rasathanenin, üniversitenin gurur duyduğu birimlerden olduğunu ifade etti. Erkan İbiş şöyle konuştu: "2 yıl önce yeni bir gezegen keşfeden Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü öğretim elemanlarımız, yakın zamanda da iki yıldızı uluslararası arenada keşif listelerine eklediler. Üniversitemizin Türkiye ve dünyada ses getiren, astronomi ve uzay ile ilgili başarılı çalışmalarına rasathanemizde sağladığımız yeni teknoloji ile artarak devam edeceğine inanıyorum."

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-astronom-uzayda-tuhaf-dev-yildiz-kesfetti-/1400690