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Siber güvenlik için ilk "beyaz hacker" grubu devlet bünyesine katılıyor

Ülkemize yönelik siber saldırıların her geçen gün katlanarak arttığını ifade eden Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ulusal güvenlik için kurulan birime ilk 15 hacker grubunun katılacağını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, ülkelerin dijitalleşen dünyada artık fiziksel savaştan daha çok siber savaş alanında mücadele ettiğini ve bu yüzden Türkiye’nin de siber ordu kurmasının zorunlu bir hal aldığını ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galax S8′in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı"
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geleneksel savaşların, karşı istihbarat faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin siber dünyanın kurallarına göre şekillendiğini belirtiliyor. Bu kapsamda düğmeye basan hükümet yetkilileri, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen "Siber Yıldızlar" yarışmasında başarılı olan ilk 15 grubun devlet bünyesinde oluşturulan ekibe katılacağı açıkladı.

2016 yılında 8 binden fazla DDoS saldırısı düzenlendi 

Üstelik yarışmada başarı gösteren diğer gruplar da havuza dahil edilecek ve ihtiyaç duyulması halinde kamu kurumlarında görevlendirilecek. Elde edilen bilgilere göre 2014 yılında 209 olan DDoS saldırılarının 2015'te 1.477'ye ve geçtiğimiz sene ise 8.650'ye ulaştığı fakat ciddi anlamda bir zararın meydana gelmediği belirtiliyor.
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Hatırlayacağınız gibi dün Wikileaks tarafından yayınlanan gizli CIA belgelerinde istihbarat teşkilatının cep telefonlarından bilgisayarlara, akıllı televizyonlardan oyun konsollarına kadar neredeyse tüm cihazları hack’lediği ve böylelikle istedikleri kişileri sesli ve görüntülü olarak takip ettiği iddia edilmişti. Şüphesiz diğer ülkelerin artan siber güçleri göz önüne alındığında Türkiye’nin de ulusal güvenlik konusuna titizlikle yaklaşması, vakit kaybetmeden gerekli önlemleri alması gerekiyor.
 

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Leipold 2 yıl en beğenilen
Ya sen fuat avni yi zapdedememissin. Kriptolu telefonlarindan tut kozmik odana kadar heryerini dinletmissin yillarca. Boyle bir birimi yonetecek kapasitede liyakatli yoneticin var mi Allah'ini seversen? Badem biyikli fetoculara oyuncak gibi oynatmissin yillarca kendini. Kim denetleyecek bu 657'e tabir hackerlari? Basinda eski hayvanat bahcesi muduru tubitak mi denetleyecek?
Ya sen fuat avni yi zapdedememissin. Kriptolu telefonlarindan tut kozmik odana kadar heryerini dinletmissin yillarca. Boyle bir birimi yonetecek kapasitede ...
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mserifoglu 2 yıl
Son gelen haberlere göre siber ordumuzun başına heçkır okan getirilmiş :)

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Vodoo112 2 yıl
inşallah gerçek hacker'lardır tübitak'ın başına alakasız kişi getirdiler hacker yerine inşaat amelesi almasalar iyi
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nokta_28 2 yıl
Kime neye göre seçecekler.. Hangi kıstasa göre seçtiniz. Neymiş yarışmada başaralı olan 15 grubu aldık diyorsunuz... İyi hoş ama aldığınız adamlar hacker yarın bir gün başımıza bela olmasın...
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Holy Templar 2 yıl
Hackerler illegal yollarla daha fazla kar edecekken devlet bunyesine girmeyi kabul edeceklerini sanmiyorum.
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emre1393 2 yıl
Aktroller hacker olarak atanmıştır
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bluraydisk 2 yıl
HAYIR diyenlerin muhaliflerin facebooklarını hackletecekler..
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Guest-84CA19B46 2 yıl
Umarım bu hackerlar başka kötü niyetli işler için kullanılmaz.
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MaRQuE 2 yıl Guest-84CA19B46
Ben yeteneklerinden, bilgilerinden şüpheliyim.
Olmayan birşeyle ne kadar becerikli olurlar orası malum.
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kadirirdem 2 yıl
İnşallah gerçekten adam gibi birilerini almışlardır...
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Vodoo112 2 yıl
inşallah gerçek hacker'lardır tübitak'ın başına alakasız kişi getirdiler hacker yerine inşaat amelesi almasalar iyi
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mserifoglu 2 yıl
Son gelen haberlere göre siber ordumuzun başına heçkır okan getirilmiş :)

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Linns Judy 2 yıl
AkHacker :)
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Leipold 2 yıl en beğenilen
Ya sen fuat avni yi zapdedememissin. Kriptolu telefonlarindan tut kozmik odana kadar heryerini dinletmissin yillarca. Boyle bir birimi yonetecek kapasitede liyakatli yoneticin var mi Allah'ini seversen? Badem biyikli fetoculara oyuncak gibi oynatmissin yillarca kendini. Kim denetleyecek bu 657'e tabir hackerlari? Basinda eski hayvanat bahcesi muduru tubitak mi denetleyecek?
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