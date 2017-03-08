Siber güvenlik için ilk "beyaz hacker" grubu devlet bünyesine katılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, ülkelerin dijitalleşen dünyada artık fiziksel savaştan daha çok siber savaş alanında mücadele ettiğini ve bu yüzden Türkiye’nin de siber ordu kurmasının zorunlu bir hal aldığını ifade etti.

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2016 yılında 8 binden fazla DDoS saldırısı düzenlendi

Üstelik yarışmada başarı gösteren diğer gruplar da havuza dahil edilecek ve ihtiyaç duyulması halinde kamu kurumlarında görevlendirilecek. Elde edilen bilgilere göre 2014 yılında 209 olan DDoS saldırılarının 2015'te 1.477'ye ve geçtiğimiz sene ise 8.650'ye ulaştığı fakat ciddi anlamda bir zararın meydana gelmediği belirtiliyor.

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Wikileaks tarafından sesli ve görüntülü olarak takip ettiği iddia edilmişti. Şüphesiz diğer ülkelerin artan siber güçleri göz önüne alındığında Türkiye’nin de ulusal güvenlik konusuna titizlikle yaklaşması, vakit kaybetmeden gerekli önlemleri alması gerekiyor. Hatırlayacağınız gibi düntarafından yayınlanan gizli CIA belgelerinde istihbarat teşkilatının cep telefonlarından bilgisayarlara, akıllı televizyonlardan oyun konsollarına kadar neredeyse tüm cihazları hack’lediği ve böylelikle istedikleri kişileriolarak takip ettiği iddia edilmişti. Şüphesiz diğer ülkelerin artan siber güçleri göz önüne alındığında Türkiye’nin de ulusal güvenlik konusuna titizlikle yaklaşması, vakit kaybetmeden gerekli önlemleri alması gerekiyor.

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Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geleneksel savaşların, karşı istihbarat faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin siber dünyanın kurallarına göre şekillendiğini belirtiliyor. Bu kapsamda düğmeye basan hükümet yetkilileri, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilenyarışmasında başarılı olandevlet bünyesinde oluşturulan ekibe katılacağı açıkladı.