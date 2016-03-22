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Türkiye'nin ilk 3D yazıcı temelli yarışması sona erdi

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın liderliğinde düzenlenen ve Türkiye'de ilk olan, 3D yazıcı temelli atölye ve proje yarışmasında ödüller sahiplerine dağıtıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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3D yazıcılar son dönemde, hemen her sektörde karşımıza çıkmaya başladı. Sayısız ilginç fikrin gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunan 3D yazıcıların, benimsenmesi ve kullanımının öğrenilmesi önem taşıyor. Bu bakımdan, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın liderliğinde, ülkemizde ilk kez Liselerarası 3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması düzenlendi.

Yarışma; 3D yazıcıların eğitim ortamlarında yenilikçi düşünceyi güçlendirecek şekilde kullanımının arttırılması ve bu konuda öğrencilere farklı becerilerin kazandırılması amacını taşıyor. Organizasyonda, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile birlikte Zaxe 3D Yazıcı Teknolojileri, 3Durak, Sigma 3D ve Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası da yer aldı.

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30'dan fazla okulun başvurduğu organizasyona, seçilen16 okul ve 80 öğrenci katıldı. Organizasyon kapsamında 5-6 Mart tarihlerindeki eğitim atölyelerin ardından, proje yarışması ve ödül töreni düzenlendi. Yarışmada, birbirinden farklı ve yenilikçi 16 proje 3D yazıcılar ile basıldı. Zaxe'nin 3D yazıcı sponsoru olduğu organizasyonda, birinci olan Üsküdar Amerikan Lisesi Zaxe 3D yazıcının sahibi oldu.

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi takımı, "Keee" adlı projelerinde eller doluyken dolapları ayakla açmaya yarayan ve ellerden mikrop bulaşmasını önleyen modeliyle birincilik ödülünü aldı. Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımı ise, bir bacağı diğer bacağından kısa olan ve kemik hastalıkları geçirmiş her yaştaki bireyin kullanabileceği, kısa olan bacağın altına yerleştirilebilen "Prodost – Hayatınızın Dengesi" ürünü ile ikinci oldu.

Üçüncülük ödülünün sahibi ise, "Bavlab Modeli" adlı projeyle Özel Acarkent Doğa Anadolu Lisesi Takımı oldu. Öğrenciler, bu projeyle ilköğretim çağında Fen ve Teknoloji, ortaöğretim çağında ise Kimya dersi gören, 'Elementler ve Bileşikler' konusunu daha iyi anlamlandırmak isteyen görme engeli olan/olmayan öğrenciler ile interaktif ders işlemek isteyen öğretmenler için yeni bir ders materyali hazırladı. Bu sene sadece İstanbul içinde düzenlenen yarışma, seneye tüm Türkiye’de ulusal olarak düzenlenecek.
 

http://3dyaziciatolyesi.com/article/3d-yazici-atolyesi-ve-yarismasi-sonucu Yorum Yaz
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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Güzel seyler, hep böyle seyler duymak istiyoruz iste :)
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mertsat24 3 yıl
Burada kat edilecek çok yol var bence bu tip konulara olan ilgi ve teşvikler ancak ülkeyi iyi yerlere getirir.
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kadirirdem 3 yıl
böyle şeyler görmek güzel açıkcası....
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umut_baris 3 yıl
Özel eğitime karşıyım.
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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Güzel seyler, hep böyle seyler duymak istiyoruz iste :)
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