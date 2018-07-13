Türk savunma sanayii için büyük gün: 30 Atak helikopteri satışı

Özellikle ülkemizin yakın ilişkiler içinde olduğu devletler ile yürütülen sıkı diyaloglar neticesini pozitif ölçüde vermeye başladı. Pakistan’ın bir süredir satın almak için istekli olduğu Atak helikopteri konusundaki görüşmelerde imza aşamasına gelindi ve resmiyet kazandırıldı.
Milyar dolarlık anlaşma
Buna göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Pakistan ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda 30 adet Atak helikopteri üretecek. Güncel rakamlara göre tek kalemdeki en büyük savunma sanayii ihracatı olan helikopter satışının yaratacağı hacmin 1 - 1,5 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. TUSAŞ’ın yaptığı anlaşma kapsamına lojistik, yedek parça, eğitim, mühimmat temini gibi maddeler dahil edilmiş.
Tabi anlaşmanın ülkemizdeki savunma sanayii şirketlerine sağlayacağı prestijin boyutu apayrı iken konunun bir de Atak ile birlikte kullanılabilecek Cirit, Som füzeleri gibi mühimmatların satışı tarafları var ki bu da anlaşmanın önemini ve ülkemizdeki uzun soluklu yatırımların doğruluğunu ortaya koymak adına yeterli olacaktır.
TUSAŞ’ın Atak helikopterinin dost ülkelere satışı konusunda yürüttüğü önemli görüşmeler var. Azerbaycan başta olmak üzere bazı Türki Cumhuriyetlerin yetkilileri Atak için testlere bizzat katılmıştı. Hatırlanacağı üzere Pakistan ordusundan deneyimli isimler de Atak helikopteri testlerini bizzat gerçekleştirmiş ve beğenilerini vurgulamıştı.
https://www.ssm.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=1235&LangID=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asgari ücret çıktıkça enflasyon da kur da uçar.
2017'de asgari ücret 1600 olduktan sonra enflasyonun 15'i, doların 5'i bulabileceğini söylemiştim.
Özel sektörün artan iş maliyeti türk ürünlerini dış pazarda durduk yerde geri itiyor.
Yurt içinde de masraflarını çıkarmak zorunda kalan işveren bunu ürünlerin fiyatından çıkarıyor.
Asgari ücret gibi vasıfsız milyonlara verilen ücretler artırıldığı sürece refah artmayacak.
Artık minimum çabayla maximum gelir kafasını bırakın. Tembelliği bırakın. Sizi istemeniz gereken maaş artırımı değil çalışma şartları ile ilgili iyileştirmeler. Veya asgari ücrete kanaat etmemek için yatıp bir yerlerinizi büyütmeyecek ve çalışacaksınız. Leş gibi üni bitirip 4 sene batak oynayıp bi de devlet bize bakmii dersen forum köşelerinde sürünürsün.
Ben de asgari ücretle çalıştım ama bunun vasıfsız maaşı olduğunu kabullenmek gerek önce. Size kimse durduk yerde bir şey vermeyecek. Siz elde edeceksiniz.
Satamazsınız len
Motor abd tasarım italyan len