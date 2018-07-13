Türk savunma sanayii için büyük gün: 30 Atak helikopteri satışı

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Uzun yıllardan bu yana savunma sanayii ekseninde ülkemizde yapılan yatırımlar sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının millileştirilmesi olarak meyve vermedi. Aynı zamanda ihracat kalemlerine de yansımaya başladı.





Özellikle ülkemizin yakın ilişkiler içinde olduğu devletler ile yürütülen sıkı diyaloglar neticesini pozitif ölçüde vermeye başladı. Pakistan’ın bir süredir satın almak için istekli olduğu Atak helikopteri konusundaki görüşmelerde imza aşamasına gelindi ve resmiyet kazandırıldı.





Milyar dolarlık anlaşma

Buna göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Pakistan ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda 30 adet Atak helikopteri üretecek. Güncel rakamlara göre tek kalemdeki en büyük savunma sanayii ihracatı olan helikopter satışının yaratacağı hacmin 1 - 1,5 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. TUSAŞ’ın yaptığı anlaşma kapsamına lojistik, yedek parça, eğitim, mühimmat temini gibi maddeler dahil edilmiş.





Tabi anlaşmanın ülkemizdeki savunma sanayii şirketlerine sağlayacağı prestijin boyutu apayrı iken konunun bir de Atak ile birlikte kullanılabilecek Cirit, Som füzeleri gibi mühimmatların satışı tarafları var ki bu da anlaşmanın önemini ve ülkemizdeki uzun soluklu yatırımların doğruluğunu ortaya koymak adına yeterli olacaktır.





TUSAŞ’ın Atak helikopterinin dost ülkelere satışı konusunda yürüttüğü önemli görüşmeler var. Azerbaycan başta olmak üzere bazı Türki Cumhuriyetlerin yetkilileri Atak için testlere bizzat katılmıştı. Hatırlanacağı üzere Pakistan ordusundan deneyimli isimler de Atak helikopteri testlerini bizzat gerçekleştirmiş ve beğenilerini vurgulamıştı.

https://www.ssm.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=1235&LangID=1