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Türk savunma sanayii için büyük gün: 30 Atak helikopteri satışı

Türk savunma sanayiinin tek kalemdeki en büyük ihracatında imzalar atıldı. 30 adet ATAK helikopteri satışı anlamına gelen anlaşmaya ve anlaşmanın muhtemel bedeline dair detaylar yazımızda.
10 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk savunma sanayii için büyük gün: 30 Atak helikopteri satışı
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Uzun yıllardan bu yana savunma sanayii ekseninde ülkemizde yapılan yatırımlar sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının millileştirilmesi olarak meyve vermedi. Aynı zamanda ihracat kalemlerine de yansımaya başladı.


Özellikle ülkemizin yakın ilişkiler içinde olduğu devletler ile yürütülen sıkı diyaloglar neticesini pozitif ölçüde vermeye başladı. Pakistan’ın bir süredir satın almak için istekli olduğu Atak helikopteri konusundaki görüşmelerde imza aşamasına gelindi ve resmiyet kazandırıldı.


Milyar dolarlık anlaşma

Buna göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Pakistan ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda 30 adet Atak helikopteri üretecek. Güncel rakamlara göre tek kalemdeki en büyük savunma sanayii ihracatı olan helikopter satışının yaratacağı hacmin 1 - 1,5 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. TUSAŞ’ın yaptığı anlaşma kapsamına lojistik, yedek parça, eğitim, mühimmat temini gibi maddeler dahil edilmiş.


Tabi anlaşmanın ülkemizdeki savunma sanayii şirketlerine sağlayacağı prestijin boyutu apayrı iken konunun bir de Atak ile birlikte kullanılabilecek Cirit, Som füzeleri gibi mühimmatların satışı tarafları var ki bu da anlaşmanın önemini ve ülkemizdeki uzun soluklu yatırımların doğruluğunu ortaya koymak adına yeterli olacaktır.


TUSAŞ’ın Atak helikopterinin dost ülkelere satışı konusunda yürüttüğü önemli görüşmeler var. Azerbaycan başta olmak üzere bazı Türki Cumhuriyetlerin yetkilileri Atak için testlere bizzat katılmıştı. Hatırlanacağı üzere Pakistan ordusundan deneyimli isimler de Atak helikopteri testlerini bizzat gerçekleştirmiş ve beğenilerini vurgulamıştı.


https://www.ssm.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=1235&LangID=1 Yorum Yaz
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homebird 10 ay en beğenilen
Kötü yorumlarla güzel haberi gölgelemeye çalışanlar: Acizsiniz!
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Ömerayhan 10 ay carloska
Ve ekonomi bilginin 0 olduğu ortaya çıkar.
Asgari ücret çıktıkça enflasyon da kur da uçar.
2017'de asgari ücret 1600 olduktan sonra enflasyonun 15'i, doların 5'i bulabileceğini söylemiştim.
Özel sektörün artan iş maliyeti türk ürünlerini dış pazarda durduk yerde geri itiyor.
Yurt içinde de masraflarını çıkarmak zorunda kalan işveren bunu ürünlerin fiyatından çıkarıyor.
Asgari ücret gibi vasıfsız milyonlara verilen ücretler artırıldığı sürece refah artmayacak.
Artık minimum çabayla maximum gelir kafasını bırakın. Tembelliği bırakın. Sizi istemeniz gereken maaş artırımı değil çalışma şartları ile ilgili iyileştirmeler. Veya asgari ücrete kanaat etmemek için yatıp bir yerlerinizi büyütmeyecek ve çalışacaksınız. Leş gibi üni bitirip 4 sene batak oynayıp bi de devlet bize bakmii dersen forum köşelerinde sürünürsün.
Ben de asgari ücretle çalıştım ama bunun vasıfsız maaşı olduğunu kabullenmek gerek önce. Size kimse durduk yerde bir şey vermeyecek. Siz elde edeceksiniz.
Ve ekonomi bilginin 0 olduğu ortaya çıkar.Asgari ücret çıktıkça enflasyon da kur da uçar.2017'de asgari ücret 1600 olduktan sonra enflasyonun 15'i, dol...
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8 Yanıt Yanıtla +86
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Ömerayhan 10 ay
Amerika şatışa izin vermedi len
Satamazsınız len
Motor abd tasarım italyan len
1 Yanıt Yanıtla +42
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1 Avatar
DH Misafiri 9 ay
Motor ingiliz abd.ortak. abdnin motorda hakkı yarıyarı ya .
ancak motorun modifikasyonu türk. orijinal motor agusta 129 denen orijinal helikopter içindi. atak agırlastırılmış guclendirilmiş versiyon.
helikopter 1983 italyan. ancak hafif sıklet helikopterin degişiklikleri bizden. patent haklarını türk italyan ortak. farklı bir motor zaten dusunuluyordu. suan ki motor helikoptere zayıf geliyor. insallah yaparız yenisini de bazı ucuz solcular yas tutar. malum solcu milletini sevmez.degilmi arkadaslar abd liler iptal ihtimaline böyle sevinmedi. bir oratoryo bile yazarsınız.
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tacimmüdür 2 ay DH Misafiri
KAÇ LİRAYA SATTIYDINIZ
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Ters Adam 9 ay
Güzel haber
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carloska 9 ay
bunların mantığına göre o zaman asgari ücreti yüksek ülkelerde dolarda yüksek...
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Jül Sezar 9 ay carloska
Klasik iktisata göre adamın dediği doğru, asgari ücretin artması enflasyonist baskısıyı arttırır. Ama bu kuram stabil-gelişmiş dediğimiz batı-kuzey Avrupa vb. ülkeler için geçerli. Ama bu teori o dediğimiz ülkelerde bile resesyon-durgunluk konjonktüründe geçerli olabilir, olabilir diyorum o bile kesin değil. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için asla teori pratikte geçerli değildir. Bizim konjonktürümüzün sebebi ekonomi dışı etkenlerdir, yok asgari ücretmiş yok faizmiş yok kamu harcamasıymış fasa fiso
Sonuç: Heyecanlı bir genç arkadaşımız, cidiye almaya gerek yok
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Leipold 9 ay
Ne oldu simdi satiyir muyuz satmiyir muyuz?
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CARNIVALE 9 ay
%100 yerli demediniz mi lan?
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carloska 9 ay
sizde yorumları okursanız bilmeyenlerin ne kadar çok olduğunuda görürdünüz.. uyuma-uyutma..
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İl teber 9 ay
Bu isi takip edenler başından beri motor üretici ülkenin izni olması gerektiğini biliyordu , buraya element bulmuş gibi gelip rezil olmayin...
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seyfi84 9 ay
Al işte yere göğe sığdıramadığınız YERLİ helikopter tr.sputniknews.com/...
SAvunma sanayii en büyük palavranın sıkılabildiği tek sektör, o nedenle hep gündemde, ama kime anlatabiliriz ki...
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carloska 9 ay
haberi okuyunca aklıma bu konu geldi..

Pakistan'a satılan 30 ATAK için ABD izni gerekiyor
Helikopterin motor hakları nedeniyle kasım ayına kadar ABD Savunma Bakanlığı’ndan ihracat izni alınamazsa, sözleşmede süre uzatımı gündeme gelecek. Hürriyet’ten Eray Görgülü'ye konuşan savunma kaynakları, ABD ile gerilen ilişkilerin ATAK helikopteri satışını olumsuz şekilde etkileyebileceği endişesini dile getirdiler. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye ihracat izni vermezse sözleşme uzatma teklifini değerlendirecek olan Pakistan makamları, ihracat anlaşmasının geleceğine karar verecek.
cumhuriyet.com.tr/...
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ZekriyaBeyaz34 10 ay
Görünen o ki haber chplileri çıldırtmış. Türkiye'nin yararına olan birşey olunca adamlar kafayı yiyorlar. Bizde bu yorumları alıp facebook sayfalarında iyi propaganda yapıyoruz. Muhalifler memlekette iyi birşey olunca kafayı yiyorlar diye. Aynen devam edin.
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