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Türk tasarımcıdan "Tesla pickup" için etkileyici tasarım çalışması

Başarılı çalışmalarıyla tanıdığımız Türk tasarımcı Emre Husmen, bu kez hayal gücünü 2019'un sonunda tanıtılması planlanan Tesla pickup üzerinde kullanmış. İşte Emre Husmen'in yorumuyla Tesla pickup:
4 hf.
15,3b
2
27
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk tasarımcıdan
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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, ilk elektrikli pickup modelini 2019 yılı bitmeden tanıtmayı planlıyor. Elon Musk, Tesla pickup hakkında bazı teknik bilgiler paylaştı fakat tasarım kısmı hala kafalarda soru işareti yaratıyor. Tesla tutkunlarının merakla beklediği Tesla pickup, başarılı Türk tasarımcı Emre Husmen’in yorumuyla karşımızda.

Daha önce güçlü ve agresif bir duruşa sahip Tesla Model S çalışmasıyla büyük beğeni toplayan Emre Husmen, bu kez de Elon Musk’ın “Blade Runner” olarak sözünü ettiği Tesla pickup’ı ele almış. Tesla pickup’ın Rivian gibi etkili bir rakip karşısında sönük kalmasını istemeyen Türk tasarımcı, monokok yapıda hayal ettiği aracın kaslı ve fütüristik bir görünüme sahip olmasını sağlamış.

Yerden yüksekliği ve büyük tekerlekleri sayesinde heybetli bir duruşa sahip Tesla pickup, ön ve arka kısımlardaki ince LED aydınlatmalarla da diğer Tesla modellerinden oldukça farklı görünüyor. Elektrikli araç olmanın en büyük getirilerinden biri geniş iç hacim. Bunun farkında olan Emre Husmen, uzun aks mesafesi ve neredeyse ön tekerleğin yarısına kadar uzanan ön cam ile bu özelliği fazlasıyla yansıtıyor. Fakat bu tasarım genel itibariyle Tesla’nın minimalist tasarım anlayışına pek uymuyor. Diğer modellerin tasarımına baktığımızda, Tesla pickup’ın bu veya buna benzer bir tasarımla gelmesi oldukça zor görünüyor.

Tesla pickup 800 kilometreye kadar menzil sunacak 

Tesla pickup’ın teknik özellikleri hakkında da elimizde bazı bilgiler mevcut. Elon Musk daha önceki açıklamalarında aracın 640 ile 800 kilometre arasında bir menzil sunacağını, her iki aksta bulunan motorlar sayesinde 4x4 bir araç olacağını ve kullanılan yüke göre otomatik ayarlanan akıllı süspansiyon sistemine sahip olacağını açıklamıştı. Bakalım yıl sonunda karşımıza nasıl bir araç çıkacak hep birlikte göreceğiz.


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esmerbuyucu 4 hf. en beğenilen
Daha yüksek olsaymış, 25 cm topuklu giymiş gibi 😂
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CWaRRioR 4 hf.
Egea'ya benziyor.
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ymhaslaman 3 hf.
Ön cam kısmı olmamış. Diğer yerler güzel.
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Laqert214 3 hf.
Bu tasarım tesla'nın satışını çok yükseltir hala getirir ????
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parker48 3 hf.
Tasarım uzmanı değilim çizen arkadaşa saygım sonsuz, sıradan bir vatandaş olarak tasarım çok şişik ve aşırı bombeli, tesla ruhu mu değilmi bilemem ama tesla için bile abartı ve orantısız duruyor bana göre.
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DH Misafiri 3 hf.
arkadas bu nedir iyiki elektrikli furyasi basladi otolari uzay mekigi gibi gosterme cabasida nedir anlamis defilim
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DH Misafiri 3 hf.
Odun parçası gibi tasarım Kütük gibi estetik denen bir şey yok
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wustti 4 hf.
kaba ve orantısız
heybetli görünmek başka kaba görünmek başka.
bana göre olmamış.
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chtsydn 4 hf.
Bunu bir taslak olarak kabul edersek çok başarılı bir tasarım.
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CoreXXX 4 hf.
güzel duruyor ama şöför sanki yolu göremez gibi geldi bana:)
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sml_akyz 4 hf.
Aracın burun kısmı olmamış
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KaleyDeskop 4 hf.
hayaller ve gerçekler. Bu tasarım çok iş istiyor, maliyeti bi hayli yükseltir. Yinede harika olmuş..
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