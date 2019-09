Türk yapımı oyun Conarium bir süreliğine ücretsiz

Bilim kurgu ile korkuyu ilk kez birleştiren yazar Howard Phillips Love’un At the Museum of Madness romanından esinlenen Conarium bir haftalığına ücretsiz. Yapımı Epic Store’da kütüphanenize eklediğiniz takdirde ömür boyu erişebiliyorsunuz.

Unreal Engine 4 kullanılıyor

Türk geliştirici Iceberg Interactive’in oyunu olan Conarium’da kendizi garip seslerin eşliğinde dans eden ışık motiflerinin arasında buluyorsunuz. 4 bilim insanının hikayesini anlatan oyun Unreal Engine 4 kullanılarak hazırlanmış. Oyun stüdyosunun daha önce Darkness Within'i hazırlayan yapımcı olduğunun altını çizelim.

Oldukça etkileyici grafiklerin korku unsurunu tırmandırdığı 2017 yılında yayınlanan oyunda birden fazla sonun yer alması da güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Tabi atmosfere uygun seçilen müzikler de uzun süre unutulmayacak bir başka başlık.

Türkçe arayüz ve altyazının da sunulduğunu ekleyelim. Bir çok oyun inceleme ekibinden yüksek puanlar alan oyunun normalde Linux, Mac ve Windows platformlarına sunulduğunu, ancak Epic Store üzerinde sadece Windows kullanıcılarına ücretsiz dağıtıldığını belirtelim.

