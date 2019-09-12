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Şu anda 22 kişi burada

Türk yapımı oyun Conarium bir süreliğine ücretsiz

Türk geliştirici stüdyonun imzasını taşıyan ve birden fazla sonla biten korku oyunu Conarium bir süreliğine ücretsiz!
2 sa.
1,4b
22
1
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Bilim kurgu ile korkuyu ilk kez birleştiren yazar Howard Phillips Love’un At the Museum of Madness romanından esinlenen Conarium bir haftalığına ücretsiz. Yapımı Epic Store’da kütüphanenize eklediğiniz takdirde ömür boyu erişebiliyorsunuz.

Unreal Engine 4 kullanılıyor 

Türk geliştirici Iceberg Interactive’in oyunu olan Conarium’da kendizi garip seslerin eşliğinde dans eden ışık motiflerinin arasında buluyorsunuz. 4 bilim insanının hikayesini anlatan oyun Unreal Engine 4 kullanılarak hazırlanmış. Oyun stüdyosunun daha önce Darkness Within'i hazırlayan yapımcı olduğunun altını çizelim.
Oldukça etkileyici grafiklerin korku unsurunu tırmandırdığı 2017 yılında yayınlanan oyunda birden fazla sonun yer alması da güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Tabi atmosfere uygun seçilen müzikler de uzun süre unutulmayacak bir başka başlık.
Son olarak bir çok oyun inceleme ekibinden yüksek puanlar alan oyunda Türkçe arayüz ve altyazının da sunulduğunu ekleyelim. Son olarak normalde Linux, Mac ve Windows platformlarına sunulan oyunun Epic Store üzerinde sadece Windows kullanıcılarına ücretsiz dağıtıldığını belirtelim.


https://www.overclock3d.net/news/software/conarium_is_currently_available_for_free_on_pc/1 Yorum Yaz
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Askaparta 2 sa.
Deneyelim.
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