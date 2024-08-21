Goat Simulator remastered duyuruldu: Popüler keçi simülatörü geri dönüyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Coffee Stain Studios, Gamescom Opening Night Live sırasında Goat Simulator Remastered'ı duyurdu. Yenilenen sürüm, 2014 yapımı Goat Simulator'ın kaotik keçi simülasyonu deneyimini güncel nesil konsollara ve PC’ye getirecek.

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Goat Simulator Remastered nasıl olacak?

Goat Simulator Remastered, PC için yayınlanan tüm DLC’lerle birlikte gelecek. Bunlara yeni alanlarla oyunu uzatan Goat MMO ve Goat Z gibi eklentiler dahil. Mobil sürümdeki GoatVille High haritası da dahil edilecek.

Oyuncuların farklı keçi modellerine geçmek için artık oyunu yeniden başlatmaları da gerekmeyecek. Mutator sistemi yenilendi; kullanıcıların keçi seçimlerini oyun içi menü üzerinden değiştirmelerine olanak tanıyacak. Tabii dokular, aydınlatma, yeşillikler dahil olmak üzere grafikler de yenilendi.

Goat Simulator Remastered sistem gereksinimleri

Yenilenen Goat Simulator, oyunun 10. yıl dönümünde çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmazken, PC sistem gereksinimleri belli oldu. Goat Simulator’ı PC’de oynamak için şu donanımlar gerekiyor:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i5 4690k

: Intel i5 4690k Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB VRAM)

: NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB VRAM) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i5 9400F

: Intel i5 9400F Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GTX 1070 (8GB VRAM)

: NVIDIA GTX 1070 (8GB VRAM) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

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Goat Simulator (Keçi simülatörü) remastered duyuruldu