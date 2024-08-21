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    Goat Simulator remastered duyuruldu: Popüler keçi simülatörü geri dönüyor

    Coffee Stain Studios, 2014 yapımı popüler keçi simülatörü oyununun yenilenmiş versiyonunu duyurdu. Goat Simulator Remastered, PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.
    Goat Simulator Remastered duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Coffee Stain Studios, Gamescom Opening Night Live sırasında Goat Simulator Remastered'ı duyurdu. Yenilenen sürüm, 2014 yapımı Goat Simulator'ın kaotik keçi simülasyonu deneyimini güncel nesil konsollara ve PC’ye getirecek.

    Goat Simulator Remastered nasıl olacak?

    Goat Simulator Remastered, PC için yayınlanan tüm DLC’lerle birlikte gelecek. Bunlara yeni alanlarla oyunu uzatan Goat MMO ve Goat Z gibi eklentiler dahil. Mobil sürümdeki GoatVille High haritası da dahil edilecek.

    Oyuncuların farklı keçi modellerine geçmek için artık oyunu yeniden başlatmaları da gerekmeyecek. Mutator sistemi yenilendi; kullanıcıların keçi seçimlerini oyun içi menü üzerinden değiştirmelerine olanak tanıyacak. Tabii dokular, aydınlatma, yeşillikler dahil olmak üzere grafikler de yenilendi.

    Goat Simulator Remastered sistem gereksinimleri

    Yenilenen Goat Simulator, oyunun 10. yıl dönümünde çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmazken, PC sistem gereksinimleri belli oldu. Goat Simulator’ı PC’de oynamak için şu donanımlar gerekiyor:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel i5 4690k
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB VRAM)
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel i5 9400F
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 (8GB VRAM)
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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