Goat Simulator remastered duyuruldu: Popüler keçi simülatörü geri dönüyor

- Goat Simulator Remastered nasıl olacak?
- Goat Simulator Remastered sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Goat Simulator Remastered nasıl olacak?
Goat Simulator Remastered, PC için yayınlanan tüm DLC’lerle birlikte gelecek. Bunlara yeni alanlarla oyunu uzatan Goat MMO ve Goat Z gibi eklentiler dahil. Mobil sürümdeki GoatVille High haritası da dahil edilecek.
Oyuncuların farklı keçi modellerine geçmek için artık oyunu yeniden başlatmaları da gerekmeyecek. Mutator sistemi yenilendi; kullanıcıların keçi seçimlerini oyun içi menü üzerinden değiştirmelerine olanak tanıyacak. Tabii dokular, aydınlatma, yeşillikler dahil olmak üzere grafikler de yenilendi.
Goat Simulator Remastered sistem gereksinimleri
Yenilenen Goat Simulator, oyunun 10. yıl dönümünde çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmazken, PC sistem gereksinimleri belli oldu. Goat Simulator’ı PC’de oynamak için şu donanımlar gerekiyor:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5 4690k
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5 9400F
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 (8GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.