600 TL değerindeki Metro 2033 Redux Steam’de ücretsiz oldu!

Metro serisinin sevilen oyunlarından Metro 2033 Redux, Steam’de ücretsiz oldu. Normalde 600 TL'ye satılan bu oyunu 16 Nisan saat 18.00’e kadar hesabınıza ekleyerek kalıcı şekilde ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Metro serisinin ilk oyunu olan Metro 2033’ün Redux sürümü ile oyunun grafikleri geliştirildi ve kontroller iyileştirildi.

Metro 2033 Redux Ücretsiz İndir

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Steam hesabınıza giriş yapın. Metro 2033 Redux’u ücretsiz olarak indirmek için bu bağlantıdan Steam sayfasını ziyaret ederek veya Steam uygulamasındaki aratma bölümüne “Metro 2033 Redux” yazarak oyun sayfasına ulaşın. Hesaba Ekle butonuna basın. Tebrikler! Oyunu kütüphanenize eklediniz. Steam uygulamasındaki kütüphane bölümünden dilediğiniz zaman oyunu indirebilirsiniz.

Metro 2033 Redux hikayesi

Metro 2033 Redux, post-apokaliptik dünyada geçen bir FPS oyunudur. Oyun, nükleer savaş sonrası harabeye dönmüş Moskova’da, insanlığın metro tünellerinde hayatta kalmaya çalıştığı bir gelecekte geçiyor. Ana karakter Artyom, yer altındaki bu tehlikeli dünyada hem mutant yaratıklarla hem de düşman insan gruplarıyla mücadele ediyor. Hikaye, karanlık atmosferi ve derin anlatımıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda politik, felsefi ve insani temalar da barındırıyor. Oyunda resmi olarak Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Metro 2033 Redux Türkçe Yama İndir

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Redux Versiyonu ile gelen yenilikler neler?

Yenilenmiş grafikler ve ışıklandırma sistemi (özellikle PC ve yeni nesil konsollarda)

Daha iyi performans ve optimize edilmiş kontroller

Geliştirilmiş yapay zeka

İki oyun modu:

Survival: Klasik Metro 2033 tarzında, zorlu hayatta kalma unsurları ön planda.

Spartan: Daha aksiyon odaklı, Metro: Last Light tarzında.

Metro 2033 Redux Minimum sistem gereksinimleri

MİNİMUM

İşletim Sistemi : Windows Vista, 7 or 8 (64-bit)

: Windows Vista, 7 or 8 (64-bit) İşlemci : Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU veya daha iyisi)

: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU veya daha iyisi) Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 10, Shader Model 4 destekli ekran kartı (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 vs.)

: DirectX 10, Shader Model 4 destekli ekran kartı (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 vs.) DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN

İşletim Sistemi : Windows 7 or 8 (64-bit)

: Windows 7 or 8 (64-bit) İşlemci : Any Quad Core or 3.0+ GHz Dual Core CPU

: Any Quad Core or 3.0+ GHz Dual Core CPU Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : DirectX 11 ekran kartı (GeForce GTX 480 veya daha iyisi)

: DirectX 11 ekran kartı (GeForce GTX 480 veya daha iyisi) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

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600 TL değerindeki Metro 2033 Redux Steam’de ücretsiz oldu!