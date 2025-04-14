600 TL değerindeki Metro 2033 Redux Steam’de ücretsiz oldu!

- Metro 2033 Redux Ücretsiz İndir
- Metro 2033 Redux hikayesi
- Redux Versiyonu ile gelen yenilikler neler?
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Metro 2033 Redux Ücretsiz İndir
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Metro 2033 Redux hikayesi
Metro 2033 Redux, post-apokaliptik dünyada geçen bir FPS oyunudur. Oyun, nükleer savaş sonrası harabeye dönmüş Moskova’da, insanlığın metro tünellerinde hayatta kalmaya çalıştığı bir gelecekte geçiyor. Ana karakter Artyom, yer altındaki bu tehlikeli dünyada hem mutant yaratıklarla hem de düşman insan gruplarıyla mücadele ediyor. Hikaye, karanlık atmosferi ve derin anlatımıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda politik, felsefi ve insani temalar da barındırıyor. Oyunda resmi olarak Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak Türkçe yama yükleyebilirsiniz.
Metro 2033 Redux Türkçe Yama İndir
Redux Versiyonu ile gelen yenilikler neler?
- Yenilenmiş grafikler ve ışıklandırma sistemi (özellikle PC ve yeni nesil konsollarda)
- Daha iyi performans ve optimize edilmiş kontroller
- Geliştirilmiş yapay zeka
- İki oyun modu:
Survival: Klasik Metro 2033 tarzında, zorlu hayatta kalma unsurları ön planda.
Spartan: Daha aksiyon odaklı, Metro: Last Light tarzında.
Metro 2033 Redux Minimum sistem gereksinimleri
- MİNİMUM
- İşletim Sistemi: Windows Vista, 7 or 8 (64-bit)
- İşlemci: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU veya daha iyisi)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 10, Shader Model 4 destekli ekran kartı (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 vs.)
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- ÖNERİLEN
- İşletim Sistemi: Windows 7 or 8 (64-bit)
- İşlemci: Any Quad Core or 3.0+ GHz Dual Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 ekran kartı (GeForce GTX 480 veya daha iyisi)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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