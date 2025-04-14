Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    600 TL değerindeki Metro 2033 Redux Steam’de ücretsiz oldu!

    15 dolarlık fiyatıyla yaklaşık olarak 600 TL'ye satılan Metro 2033 Redux, Steam'de ücretsiz olarak dağıtılıyor. Metro 2033 Redux'u ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    600 TL değerindeki Metro 2033 Redux Steam’de ücretsiz oldu!
    Metro serisinin sevilen oyunlarından Metro 2033 Redux, Steam’de ücretsiz oldu. Normalde 600 TL'ye satılan bu oyunu 16 Nisan saat 18.00’e kadar hesabınıza ekleyerek kalıcı şekilde ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Metro serisinin ilk oyunu olan Metro 2033’ün Redux sürümü ile oyunun grafikleri geliştirildi ve kontroller iyileştirildi.

    Metro 2033 Redux Ücretsiz İndir

    600 TL değerindeki Metro 2033 Redux Steam’de ücretsiz oldu! Tam Boyutta Gör

    1. Steam hesabınıza giriş yapın.
    2. Metro 2033 Redux’u ücretsiz olarak indirmek için bu bağlantıdan Steam sayfasını ziyaret ederek veya Steam uygulamasındaki aratma bölümüne “Metro 2033 Redux” yazarak oyun sayfasına ulaşın.
    3. Hesaba Ekle butonuna basın.
    4. Tebrikler! Oyunu kütüphanenize eklediniz. Steam uygulamasındaki kütüphane bölümünden dilediğiniz zaman oyunu indirebilirsiniz.

    Metro 2033 Redux hikayesi

    Metro 2033 Redux, post-apokaliptik dünyada geçen bir FPS oyunudur. Oyun, nükleer savaş sonrası harabeye dönmüş Moskova’da, insanlığın metro tünellerinde hayatta kalmaya çalıştığı bir gelecekte geçiyor. Ana karakter Artyom, yer altındaki bu tehlikeli dünyada hem mutant yaratıklarla hem de düşman insan gruplarıyla mücadele ediyor. Hikaye, karanlık atmosferi ve derin anlatımıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda politik, felsefi ve insani temalar da barındırıyor. Oyunda resmi olarak Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

    Metro 2033 Redux Türkçe Yama İndir

    Redux Versiyonu ile gelen yenilikler neler?

    • Yenilenmiş grafikler ve ışıklandırma sistemi (özellikle PC ve yeni nesil konsollarda)
    • Daha iyi performans ve optimize edilmiş kontroller
    • Geliştirilmiş yapay zeka
    • İki oyun modu:
      Survival: Klasik Metro 2033 tarzında, zorlu hayatta kalma unsurları ön planda.
      Spartan: Daha aksiyon odaklı, Metro: Last Light tarzında.

    Metro 2033 Redux Minimum sistem gereksinimleri

    • MİNİMUM
    • İşletim Sistemi: Windows Vista, 7 or 8 (64-bit)
    • İşlemci: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU veya daha iyisi)
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: DirectX 10, Shader Model 4 destekli ekran kartı (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 vs.)
    • DirectX: Sürüm 10
    • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
    • ÖNERİLEN
    • İşletim Sistemi: Windows 7 or 8 (64-bit)
    • İşlemci: Any Quad Core or 3.0+ GHz Dual Core CPU
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: DirectX 11 ekran kartı (GeForce GTX 480 veya daha iyisi)
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 7 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sim kart numarası nedir ludiomil kullananların yorumları kontrol kayıtlı sürekli tedavi raporu nasıl alınır dot 4 fren hidroliği hangi araçlarda kullanılır monodoks içtikten sonra neden yatılmaz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum