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Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu kendi yaptığı 4.5G hız testi sonucunu paylaştı

Ülkemiz de artık 4.5G teknolojisi için son viraja girdi. Turkcell genel müdürünün yaptığı paylaşım ise yeni teknoloji ile ulaşılabilecek hızlar hakkında fikir veriyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ülkemiz yeni gsm teknolojisi olan 4G ile tanışmaya hazırlanıyor. Operatör şirketleri de kullanıcılara 4.5G olarak adlandırılan hızlı servisi sunabilmek için son hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Yeni teknoloji ile birlikte operatör tarafından da rekabet kızışacak gibi görünüyor. Ülkemizde hizmet veren üç ana operatör (Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone) de hem ulaştıkları yüksek hızlar hem de tarifeler ile kullanıcıları kendisine çekmeye çalışacak.
Ayrıca Bkz. "Hangi Samsung telefonlar 4,5G desteğine sahip?"
Son kullanıcıların hangi hızlara ulaşabileceği ise uzun bir süredir merak konusuydu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun paylaştığı 4.5G testi ise bu konuda kullanıcılara fikir verebilir. Testi kendisi gerçekleştiren Terzioğlu, 4.5G teknolojisi ile 275 Mbps indirme ve 44 Mbps yükleme hızlarına ulaşabilmiş. Hız ölçümünden oldukça memnun olan yönetici yeni teknolojiden "kablosuz fiber internet" olarak bahsediyor.
Tabi ki bu hızlara ulaşabilmek için akıllı telefonunuzun 4G teknolojisine destek vermesi ve modem seviyesinde bir kısıtlama yaşamaması gerekiyor. Bazı akıllı telefonlar 4G uyumlu olsa da modemin el verdiği seviyede (örn: 100-150 Mbps) internet hizmeti alabilecekler.  

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scoopi 3 yıl en beğenilen
Bos istasyonda dedem de hizlari alir:) ayrica is hizda bitmiyor, kiytirik kotalarla o hizi nerde kullanacagiz merak ediyorum.
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Aslanhan. 3 yıl
Baz istasyonunun dibine oturmuş, test yapmış, paylaşmış.

Hız 50mbps olsun ama internet paketleri 4 değil 10 gb olsa, çok daha iyi olur bizler için.

Baz istasyonunun dibine oturmuş, test yapmış, paylaşmış.Hız 50mbps olsun ama internet paketleri 4 değil 10 gb olsa, çok daha iyi olur bizler için.
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WaylandIZMIR 3 yıl
44 mbit upload mı? aman tanrım bu gerçek mi? umarım her mahallede bu şekilde olur demeden evvel kotalardan haber verin kotalardan?? 4 gb kota ile 300 mbit hız kullansak ne olur kullanmasak ne olur
44 mbit upload mı? aman tanrım bu gerçek mi? umarım her mahallede bu şekilde olur demeden evvel kotalardan haber verin kotalardan?? 4 gb kota ile 300 mbit hız k...
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~Lion King~ 3 yıl
Bu sonuclara göre turkcell kullanıcısı 1 kere bile merak edip speedtest uygulamasını açtıgında 1 aylık kotası 2-3 sn.de dolacak
Milleti kandırmayın, sınırsız internet tarifesi+boş baz istasyonu+ipad ile o sonuclar normal. Normal şartlar altında insanlar 50 mbit görsün öpsün başına koysun. Bir de normal şartlar altında bir insanın neden bu kadar hıza ihtiyacı olsun?
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CuneytBora 3 yıl
1 nisandan sonra çukurcaya gittiğim zaman hız testini paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Öyle 300 mb lerde gözüm yok normal ve sağlıklı görüntülü görüşme yapayım yeter 👍
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hunnkaar 3 yıl
10gb kotalarda bu hiz olsa ne olmasa ne en az 30gb olmalı ve 30gb dolduğunda da 8 mbit en az olmali hiz
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AMC 3 yıl hunnkaar
Mübarek mobilde ne yapıcan o kadar kotayı.
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alican09turk 3 yıl
Kaan Terzioğlu yeni rekorunu paylaşmış Uludağ'dan.
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ugur A. 3 yıl
Hepimize ayrı baz istasyonu taksalar bile vaat ettikleri hıza gelemiyoruz demekki :)
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backend 3 yıl Ugur A.
Ugur A.

Hepimize ayrı baz istasyonu taksalar bile vaat ettikleri hıza gelemiyoruz demekki :)

O hızı destekleyen cihazlar daha piyasaya çıkmadığı için gelemezsin. o hıza
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turkeytv 3 yıl
Biz kotalar artacak sınırsız paketler gelecek beklerken tüketiciyi hiç ilgilendirmeyen hızlar artacak komik
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Blindfire 3 yıl
Kotalar artmadıktan sonra bu hızların hiçbir anlamı yok. TT de dalga geçer gibi 3-5gb kotalar açıklıyor, bu ne demek biliyor musunuz, Diyor ki Ey ISS ler ben bunu açıkladım sizde beni takip edin
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sis651 3 yıl turkeytv
Cidden işe yarar sınırsız paketler beklemeyin diye söyleyip durduk ama değil mi?
Hele TT'nin kablolu bağlantısıyla vermediği paketleri kablosuz bir bağlantıda hiç mi hiç beklemeyin de dedik.


Bir çıksın bakalım da ne işe yarayacak göreceğiz. Operatörlerin yoğun bölgelerdeki yoğunluğunu kırmaya yardımcı olmasının ötesinde bir olayı yok şu anda. Baz istasyonları çok az, daha işe yarar paketlerin çıkması için 4G altyapısının yaygınlaştırılması gerekli daha...
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Krone 3 yıl
50 Mbps üstünü görürsek şükür edeceğim.
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kojiro 3 yıl
Noobs Gona Wild
kojiro
droid7399 4GB kotanız varsa bunu ızdırap cekmeden hızlı kullanmak neden kötü olsun Bu cümlenize itirazım var. 4 gb kotayı rahat rahat kullanamayacaksınız. Hatta internetinizin hızlı olduğuna pişman olacaksınız. Şöyle örnek vereyim: youtubeda video izliyorsunuz. Telefonunuzun interneti çok hızlı olduğu için otomatik 1080p ye geçecek ve bir anda yüzlerce mb data indireceksiniz. Bir kaç dakika sonra kotanız bitecek
Böyle birşey olursa ben internet hızımı 10-15mbite sınırılarım şahsen yani öyle bir program var ise
O dediğin olay youtubeda olmuyor. İzleme çubuğunu takip edersen pause yaptığın anda veya izlerken olduğun saniyenin biraz ilerisine kadar indirip duruyor ve eğer hepsini izlemeden çıkarsan kaybın öyle sandığın gibi olmuyor. DHye de bu sistem geldi sanırım yeni. Emin değilim ama çoğu site artık bu şekilde. Yine de dikkat etmek gerekiyor. Konuyla alakası yok ama 1080p monitörü olmayanların 1080p izlemeye çalışması saçma zaten. 720den 1080e çıkardığında boyut 1080 boyutu olsa da görüntü 768de kalıyor.
youtubeden video durdurunca ara belleğe alıyor benim telefonumda yani videonun hepsini indiriyor

Sistem size takılmadan en iyi şekilde oynatacak/izletecek şekilde kendini ayarlıyor ve fazla veri kaybının önüne geçiyor. Önceki dediğimi bilgisayarınızda 1080p ayarını açıp kontrol edebilirsiniz. HD video kısaysa, video boyutu küçükse veya siz videoyu 240/360p gibi düşük bir ayarda seyrediyorsanız fazla veri kaybı olmayacağından geçersiz kılınıyor olabilir ama dediğim olay son birkaç yıldır devam ediyor. Bu sadece sizin mobil kotanızı düşünerek yapılmış bir şey değil, youtube bu şekilde kendi sunucularını da rahatlatıyor. Kazan-kazan durumu anlayacağınız.
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logitech_5 3 yıl
turkcell 3gyi sinirlandirip turbo paket die 3gyi daha pahaliya satan firma degil mi ? istedigi kadar hiz olsun bisey ifade etmiyo . bu kafayla pek bisey olmaz gibi ..
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CuneytBora 3 yıl
bu testi hakkari çukurcada da istiyoruz :)
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turkeytv 3 yıl CuneytBora
CuneytBora
bu testi hakkari çukurcada da istiyoruz :)

Çukurcaya 2G bile fazla!
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sis651 3 yıl CuneytBora
Şemdinli, Derecik 3G ile 25 Mbit alınıyor. Maks. 39 gördüm. Ama 4G kolay kolay gelmez herhalde bu tarafa.
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