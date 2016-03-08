Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu kendi yaptığı 4.5G hız testi sonucunu paylaştı

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"Hangi Samsung telefonlar 4,5G desteğine sahip?"

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1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ülkemiz yeni gsm teknolojisi olan 4G ile tanışmaya hazırlanıyor. Operatör şirketleri de kullanıcılara 4.5G olarak adlandırılan hızlı servisi sunabilmek için son hazırlıklarını tamamlamış durumda.Yeni teknoloji ile birlikte operatör tarafından da rekabet kızışacak gibi görünüyor. Ülkemizde hizmet veren üç ana operatör (Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone) de hem ulaştıkları yüksek hızlar hem de tarifeler ile kullanıcıları kendisine çekmeye çalışacak.Son kullanıcıların hangi hızlara ulaşabileceği ise uzun bir süredir merak konusuydu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun paylaştığı 4.5G testi ise bu konuda kullanıcılara fikir verebilir. Testi kendisi gerçekleştiren Terzioğlu, 4.5G teknolojisi ile 275 Mbps indirme ve 44 Mbps yükleme hızlarına ulaşabilmiş. Hız ölçümünden oldukça memnun olan yönetici yeni teknolojiden "kablosuz fiber internet" olarak bahsediyor.Tabi ki bu hızlara ulaşabilmek için akıllı telefonunuzun 4G teknolojisine destek vermesi ve modem seviyesinde bir kısıtlama yaşamaması gerekiyor. Bazı akıllı telefonlar 4G uyumlu olsa da modemin el verdiği seviyede (örn: 100-150 Mbps) internet hizmeti alabilecekler.