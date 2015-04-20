Turkcell Superonline abonelerine TP-LINK RE200 menzil genişletici seçeneği sunmaya başladı

Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcı şirketi Turkcell Superonline ile dünyanın önde gelen ağ ekipmanları üreticisi TP-LINK, abonelere özel olarak yeni bir ürün ortaklığına imza atıyor.





Ortaklık kapsamında Turkcell Superonline fiber internet müşterileri TP-LINK'in yüksek hızlı menzil genişletici modeli RE200'ü faturaya ek olarak 120TL karşılığında satın alabilecek.





Özellikle geniş ya da kalın duvarlar, ahşap kaplamalar bulunan ev ve ofislerde, kablosuz ağ sinyallerinin iletiminde sıkıntılar yaşanıyor. TP-LINK RE200 kablosuz ağ sinyalinin yeterince iyi ulaşamadığı ölü noktalara erişimi sağlama konusunda kullanıcıya yardımcı oluyor. Ayrıca yeni nesil kablosuz ağ standardı olan ve bağlantı hızını üç kata kadar artıran 802.11ac de destekleniyor. TP-LINK RE200 kablosuz menzil genişletici modeli an itibariyle temin edilebiliyor.