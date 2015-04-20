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Turkcell Superonline abonelerine TP-LINK RE200 menzil genişletici seçeneği sunmaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline abonelerine TP-LINK RE200 menzil genişletici seçeneği sunmaya başladı

Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcı şirketi Turkcell Superonline ile dünyanın önde gelen ağ ekipmanları üreticisi TP-LINK, abonelere özel olarak yeni bir ürün ortaklığına imza atıyor. 

Ortaklık kapsamında Turkcell Superonline fiber internet müşterileri TP-LINK'in yüksek hızlı menzil genişletici modeli RE200'ü faturaya ek olarak 120TL karşılığında satın alabilecek. 

Özellikle geniş ya da kalın duvarlar, ahşap kaplamalar bulunan ev ve ofislerde, kablosuz ağ sinyallerinin iletiminde sıkıntılar yaşanıyor. TP-LINK RE200 kablosuz ağ sinyalinin yeterince iyi ulaşamadığı ölü noktalara erişimi sağlama konusunda kullanıcıya yardımcı oluyor. Ayrıca yeni nesil kablosuz ağ standardı olan ve bağlantı hızını üç kata kadar artıran 802.11ac de destekleniyor. TP-LINK RE200 kablosuz menzil genişletici modeli an itibariyle temin edilebiliyor.  

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byukaya 3 yıl
Onu bilmemde üyeliğimi iptal edeyim dedim hometech tablet teklif ettiler kabul ettim :D
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Berktrkn 3 yıl
Arkadaşlar Merhaba
tp link re200 cihazını kurdum internet erişimini sağlamasını istediğim yere taktım fakat power ve wireles sinyal ışıkları yanıyor ama çalışması için 3 sinyal ışığınında yanması gerekiyormuş sorunu nasıl giderebilirim yardımcı olabilir misiniz?
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Hyperchondriac 4 yıl
Ürünü bugun aldım tek tuşla kuruluyor ve artık annemin mutfaktan internet gidiyor lafını duymuyorum 4 cizgi cekiyor fiyat arastırması yaptıgımda piyasadan yaklasık 30-40 lira uygun fiyata geldi zaten 3 e 5 e de cok takılmam işim goruluyor mu ona bakarım benim işim goruldu tavsiye ederim.
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tarkolar 4 yıl
Darth__Luca
Tp-Link reklam ve pazarlama elemanı editör açıklayabilirmi 3 kat hızlı menzil genişleticiyi!!! Benim ve piyasadaki çoğu Repeaterlar 300Mbps. Bu üründe 5GHZ de 450mbps 2.4de 300mbps olduğuna göre nerde 3 kat??? Yazık iki kuruş paraya siteyi ne hale çevirdiniz, haberi bile satıyorsunuz!!!!

evet sayın bilgisiz kardeşimiz :D
o mbps değerinin neyi ifade ettiğini bile bilmeden böyle karalamak kolay değil mi ?
o değer maksimum taşıyabileceği değer. yani 300mbps internete kadar taşıyabilir demek. ac standartlı bir repeater aynı routerlar gibi daha temiz bir frekans aralığında daha düzgün sinyaller yollar. bu sayede hız ve kalite artar ;)
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RefLections 4 yıl
amaç hizmet etmekse kaliteli bir router iş görür 120liraya ne gerek var
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Elsa 4 yıl
Gereksizlik abidesi
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sertacarslan 4 yıl
Kuvvetli kablosuz cihaz sinyallerinden kaçınmak lazım. Repeater yerine home plug çözümlerini kullanmak daha mantıklı.
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cagrimir 4 yıl
Superonline ac destekli repeater vereceğine, gitsin ac destekli düzgün bi router versin.
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MegaWolt38 4 yıl
120-Tl nedir ya? Tam soyguncu bunlar varya..
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Darth__Luca 4 yıl
Tp-Link reklam ve pazarlama elemanı editör açıklayabilirmi 3 kat hızlı menzil genişleticiyi!!! Benim ve piyasadaki çoğu Repeaterlar 300Mbps. Bu üründe 5GHZ de 450mbps 2.4de 300mbps olduğuna göre nerde 3 kat???
Yazık iki kuruş paraya siteyi ne hale çevirdiniz, haberi bile satıyorsunuz!!!!
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