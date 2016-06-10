Turkcell Superonline kullanıcılarını reklam izlemeye mi zorluyor?

Turkcell Superonline fiber internet noktasında çalışmalarına hız kesmeden devam ede dursun çok konuşulacak bir iddia DonanımHaber Forum’larında gün yüzüne çıktı. İnternet servis sağlayıcılarının http içerisine enjekte ederek kullanıcılarına reklam gösterdiği yıllardır konuşulur zaten ancak Turkcell Superonline için bu kez iddialar çok daha güçlü seviyede.

Burada yer alan konuda kullanıcılar, Turkcell Superonline’ın bazı sitelerde video reklam çıkardığını iddia etmiş. Belirli periyotlarda kullanıcılara gösterilen reklamlar daha çok popüler sitelerde görünüyor. Bir reklam alanı olmamasına karşın DonanımHaber sayfalarında da çıkarılan video reklamın rahatsız ediciliği bir yana kotaya etkisi de tam bir muamma.

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Reklam Nasıl Çıkıyor? Çözüm Ne?

HTTP protokolü içerisine enjekte edilen reklam, HTTPS olmayan sitelerde gösterilebiliyor. HTTPS’in aktif olduğu sitelerde ise bağlantı şifrelenmiş olacağı için içeriğe müdahale edilemeyecektir. Ayrıca VPN kullanan kullanıcılara da bu reklamın Superonline tarafından gösterilebilmesi olanaklı değil.

Konuyla ilgili olarak DonanımHaber kullanıcıları hem Turkcell Superonline tarafına hem de BTK’ya şikayette bulunmuş. Sağlayıcı tarafından gelen yanıtlar çok tatmin edici değil. Hatta bir yanıtta reklamın anlaşmalı sitelerde çıktığı iddia edilmiş ancak kullanıcıların reklam gördüğünü iddia ettiği siteler arasında Turk Telekom’un sayfasının da yer alması açıklamayı daha gülünç bir noktaya taşıyordu.

Turkcell Superonline Ne Diyor?

Biz Turkcell Superonline ile yaptığımız görüşmelerde ise konuya ilişkin tatmin edici bir yanıt alamadık ne yazık ki. Kimse ne böyle bir reklam gösteriyoruz diyebildi ne de göstermiyoruz açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Turkcell Superonline cephesinden bize ulaşan bir bilgi olursa yine hızlıca sizlerle paylaşmış olacağız.