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Turkcell Superonline kullanıcılarını reklam izlemeye mi zorluyor?

Turkcell Superonline’ın bazı sitelerde kullanıcılarına izinsiz bir şekilde reklam videoları göstermeye başladığına yönelik bir dizi iddia söz konusu. İşte konuya ilişkin detaylar:
2 yıl
22,5b
1
107
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell Superonline fiber internet noktasında çalışmalarına hız kesmeden devam ede dursun çok konuşulacak bir iddia DonanımHaber Forum’larında gün yüzüne çıktı. İnternet servis sağlayıcılarının http içerisine enjekte ederek kullanıcılarına reklam gösterdiği yıllardır konuşulur zaten ancak Turkcell Superonline için bu kez iddialar çok daha güçlü seviyede.

Burada yer alan konuda kullanıcılar, Turkcell Superonline’ın bazı sitelerde video reklam çıkardığını iddia etmiş. Belirli periyotlarda kullanıcılara gösterilen reklamlar daha çok popüler sitelerde görünüyor. Bir reklam alanı olmamasına karşın DonanımHaber sayfalarında da çıkarılan video reklamın rahatsız ediciliği bir yana kotaya etkisi de tam bir muamma.

Turkcell Superonline kullanıcılarını reklam izlemeye mi zorluyor?
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Reklam Nasıl Çıkıyor? Çözüm Ne?

HTTP protokolü içerisine enjekte edilen reklam, HTTPS olmayan sitelerde gösterilebiliyor. HTTPS’in aktif olduğu sitelerde ise bağlantı şifrelenmiş olacağı için içeriğe müdahale edilemeyecektir. Ayrıca VPN kullanan kullanıcılara da bu reklamın Superonline tarafından gösterilebilmesi olanaklı değil.

Konuyla ilgili olarak DonanımHaber kullanıcıları hem Turkcell Superonline tarafına hem de BTK’ya şikayette bulunmuş. Sağlayıcı tarafından gelen yanıtlar çok tatmin edici değil. Hatta bir yanıtta reklamın anlaşmalı sitelerde çıktığı iddia edilmiş ancak kullanıcıların reklam gördüğünü iddia ettiği siteler arasında Turk Telekom’un sayfasının da yer alması açıklamayı daha gülünç bir noktaya taşıyordu.

Turkcell Superonline Ne Diyor?

Biz Turkcell Superonline ile yaptığımız görüşmelerde ise konuya ilişkin tatmin edici bir yanıt alamadık ne yazık ki. Kimse ne böyle bir reklam gösteriyoruz diyebildi ne de göstermiyoruz açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Turkcell Superonline cephesinden bize ulaşan bir bilgi olursa yine hızlıca sizlerle paylaşmış olacağız.


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Erasmus78 2 yıl en beğenilen
E DH de videoların girişindeki reklamları 15 saniye boyunca zorla seyrettirmiyor mu?
2 Yanıt Yanıtla +122
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Cenkay KESER 2 yıl
Edevlet ve eokul mobil uygulamalarında denk geldim devlet uygulamalarında da mı reklam aldınız diye iyi sövmüştüm. Yanlış yere sövmüşüm.
Yanıtla +49
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Neyinkafasi 2 yıl
Aynı reklamla bugün karşılaştım,Reklamdan dolayı kotam gittiğinden bir güzel Dh ye kızıyordum,sayfayıda anında kapatmama rağmen video zaten yüklenmişti,demek Turkcellden dolayı çıkmış,bunu yapmaya yetkileri,hakları hiç ama hiç yok,1.si sitenizi işgal ediyor sizden izinsiz.bu durum başlı başına bir suç. 2.si benim kotamdan RESMEN çalıyor. artık suyunu çıkarmaya başladılar,Turkcelllede vedelaşacağız gibi.3-5 kuruş için kendi ayaklarına sıkıyorlar farkında değiller.

Bu arada DH kusura bakmayın,ama sitede böyle bir reklam görünce normal olarak ilk sizi suçladım,bu paranın uşağı olmuşların http protokolüne müdahale edecek kadar alçalacaklarını bilemedim.uzak durma vakti geldi artık demekki bunlardanda.

Arkadaşlar ortada gerçekten çok ciddi durum var anlamadıysanız,http protokolünü reklam için değiştirmeleri sitede ilgili alanın izinsiz işgal edilmesi ve kullanıcı kotalarının gasp edilmesinden başka birşey değil.Bu durumu Btk'yada bildirmemiz gerekir bence.

Bu durumu benim arsama alinin mehmetin ev yapmaya kalkışması gibide düşünebilirsiniz.Ciddi bir durum var.
Aynı reklamla bugün karşılaştım,Reklamdan dolayı kotam gittiğinden bir güzel Dh ye kızıyordum,sayfayıda anında kapatmama rağmen video zaten yüklenmişti,demek T...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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