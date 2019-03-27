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Turkcell TV+ uygulaması 12 milyon indirme rakamını geride bıraktı

Turkcell TV+ platformu mobil tarafta 12 milyon indirme ve platform genelinde 3.6 milyon ücretli abone ile Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon platformu oldu.
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Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell’in çevrim içi televizyon ve içerik platformu olan TV+ uygulaması büyümeye devam ediyor. Toplamda 12 milyon indirme rakamını geride bırakan TV+, Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon platformu oldu.

En çok izlenen TV platformu

Hem internet üzerinden hem de set üstü kutu olarak sunulan TV+ platformu Turkcell abonesi olmayanların da ücretli üyelik ile yararlanabileceği tarzda hazırlanmış. Bu bakımdan geniş bir hitap alanı bulunuyor.

Mobil platformlarda 12 milyon indirme rakamına ulaşan uygulamanın yaklaşık 3 milyon abonesi var. Fiber altyapı kısıtlaması olduğu için kutu aboneleri 655 bin civarında. Yıl sonuna doğru bakır kablo altyapılarına da kutu hizmeti sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu"

İnternet üzerinden TV+ hizmetine ayda ortalama 5.8 milyon GB veri kullanılıyor. Günlük izlenme süresi ortalama 81 dakika. Kutuda ise günlük izlenme süresi 8.5-9 saat arasında değişiyor.

İnternet üzerinden kullanıcılar en çok aksiyon filmleri izlerken kutu üzerinden ise animasyon izleniyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 60’ı, kutu kullanıcılarının ise yüzde 74’ü hem TV hem film izliyor. İnternet üzerinden en yoğun izleme saatleri 20.30 ile 01.00 arası. Kutu tarafında ise 18-22 arası.

İnternet tarafında Ankara, Çanakkale, İstanbul, Karabük, Tunceli, Antalya ve Gaziantep en çok izleme yapan şehirleri. Kutu tarafında ise Kocaeli, İzmir, Gaziantep, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Tunceli önde gidiyor.

TV+ önümüzdeki dönemde etkileşimi arttırmak için farklı projelere imza attı. BKM ile yapılan ortaklık kapsamında en sevilen Türk filmleri ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca “TV+ ile Filmler Sıra dışı!” kapsamında, İstanbul’un sıra dışı mekanlarında TV+ sponsorluğunda film gösterimleri gerçekleştirilecek.

 

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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
appletv+ çıkınca türkceli telaş sarmış nanlaşılan hemen reklamı başmışlar donanım habere
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Arda ŞENTÜRK 1 ay
Donanım Haber'i çok uzun zamandır severek takip ediyorum. Tüm yaptığı haberleri neredeyse okuyorum fakat çok dikkatimi çeken bir şeyi artık paylaşmak istiyorum. 12 Milyon bir RAKAM değildir. Bu hatayı herkes yapıyor maalesef. Medya'nın da bu hatayı yapması bize yanlışı öğretiyor. Haberi düzenlemenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.
Donanım Haber'i çok uzun zamandır severek takip ediyorum. Tüm yaptığı haberleri neredeyse okuyorum fakat çok dikkatimi çeken bir şeyi artık paylaşmak istiyorum....
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The Islander 1 ay
Bünyesinde Nat geo, nat geo people, fox life, bbc earth, investigation discovery, boomerang, yerli sinema kanali,cnn international, bbc world gibi önemli kanalların yer almadığı tv platformu
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Backspace7 1 ay
12 milyon kez indirilmişte bu indirmelerin sonrasında suan kaç kişinin telefonunda hala bu uygulama var? 1milyar kez indirilsin sonra silinsin bunun sana bi faydası yok.
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brnk 1 ay
Yoklukta izlemeye iyi oluyor bedava internetle ama sansür olması kötü filmlerde
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BlackLead 1 ay brnk
oha sansür mü var?
en büyük rakipleri netflix indirme özelliğiyle internetsiz ve full sansürsüz yayın veriyor.
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Askaparta 1 ay
Film ve dizileri Türk Telekom interneti gibi çok yetersiz.
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olağan_şüpheli 1 ay
Kaç kere indirilmiş önemi yok.Kaç saat izlenmiş.İndirenlerin çoğu siliyor diğer pek çok turkcell uygulaması gibi. Uygulamalarda iş var aslında ama tam potansiyele erişemiyorlar.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
Yerli kazansın diye casper telefon aldım içinde ki Google uygulamalarını devre dışı bıraktım yerli klavye yükledim yerli mesajlaşma uygulamaları kullanıyorum netflix' e gelince de bir ay deneme kampanyası var onu yüklüyorum kart çok yeni hesapla deneme sürümünü kullandım 1 yıl kadar yoksa onu da kullanmazdım yanında da tivibu go üyesiyim gerçi o da bedava kısacası en kötüsü bile olsa yerli kullanacağım yüzde yüz yerli olmasına da gerek yok hem çin de kötüydü seneler önce sadece montaj yapıyordu vs. Şimdi ne oldu adamlar dünyaya meydan okuyor inşaallah bizde öyle olacağız eleştirelim ama yıkmadan yakmadan yapıcı eleştirilere ihtiyacımız var bizim yıkmaya değil
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baris070707 1 ay yeni yorumcu Mustafa Oğuzhan Aydemir
Kesinlikle kardeşim. Ülkemize faydası dokunacak bir girişim yapılıyor ve hiç düşünmeden eleştiriyorlar.
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The.Mafia 1 ay
Fiyatı uygun Ssport 5 tl verip izliyebiliyoruz Ssport 2 şuna için bedava
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methotrexat 1 ay
öz tv+
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Sharparrow 1 ay
Heee bir ara bende indirdim sildim
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maximus8282 1 ay
Turkcell TV+ ta kaç tane kendine ait içerik var?
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baris070707 1 ay yeni yorumcu maximus8282
Kardeş Daha Bismillah sen netflix mi sandı. ilerde o da olur inşallah. Az Sabır.
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