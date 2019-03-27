Turkcell TV+ uygulaması 12 milyon indirme rakamını geride bıraktı

Turkcell’in çevrim içi televizyon ve içerik platformu olan TV+ uygulaması büyümeye devam ediyor. Toplamda 12 milyon indirme rakamını geride bırakan TV+, Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon platformu oldu.

En çok izlenen TV platformu

Hem internet üzerinden hem de set üstü kutu olarak sunulan TV+ platformu Turkcell abonesi olmayanların da ücretli üyelik ile yararlanabileceği tarzda hazırlanmış. Bu bakımdan geniş bir hitap alanı bulunuyor.

Mobil platformlarda 12 milyon indirme rakamına ulaşan uygulamanın yaklaşık 3 milyon abonesi var. Fiber altyapı kısıtlaması olduğu için kutu aboneleri 655 bin civarında. Yıl sonuna doğru bakır kablo altyapılarına da kutu hizmeti sunulacak.

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İnternet üzerinden TV+ hizmetine ayda ortalama 5.8 milyon GB veri kullanılıyor. Günlük izlenme süresi ortalama 81 dakika. Kutuda ise günlük izlenme süresi 8.5-9 saat arasında değişiyor.

İnternet üzerinden kullanıcılar en çok aksiyon filmleri izlerken kutu üzerinden ise animasyon izleniyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 60’ı, kutu kullanıcılarının ise yüzde 74’ü hem TV hem film izliyor. İnternet üzerinden en yoğun izleme saatleri 20.30 ile 01.00 arası. Kutu tarafında ise 18-22 arası.

İnternet tarafında Ankara, Çanakkale, İstanbul, Karabük, Tunceli, Antalya ve Gaziantep en çok izleme yapan şehirleri. Kutu tarafında ise Kocaeli, İzmir, Gaziantep, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Tunceli önde gidiyor.

TV+ önümüzdeki dönemde etkileşimi arttırmak için farklı projelere imza attı. BKM ile yapılan ortaklık kapsamında en sevilen Türk filmleri ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca “TV+ ile Filmler Sıra dışı!” kapsamında, İstanbul’un sıra dışı mekanlarında TV+ sponsorluğunda film gösterimleri gerçekleştirilecek.