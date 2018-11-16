Turkcell Vakfı faaliyetlerine resmen başladı

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Her yıl gelirlerinin yüzde birine tekabül edecek bir bütçeyi toplumsal fayda projelerine ayıran Turkcell, bu alandaki faaliyetlerini bir çatı altında toplamak üzere yeni bir adım attı. Turkcell Vakfı, bugün düzenlenen ilk Mütevelli Heyeti toplantısının ardından faaliyetlerine başladı. Vakfın kuruluş kararı 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulmuş, konuyla ilgili Resmi Gazete kararı 28 Ekim 2018’de yayınlanmıştı.

İlk Mütevelli Heyeti toplantısında vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na aynı zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Başkalığı görevini de yürütmekte olan Ahmet Akça seçilirken, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı’na Atilla Koç seçildi. Toplantı neticesinde oluşturulan yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: “Ahmet Akça (Başkan), Muhterem Kaan Terzioğlu (Başkan Yardımcısı), Ali Türk, Osman Yılmaz ve Banu Şensivas (Genel Sekreter)”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle: “Günümüz dünyası, yalnızca devletlerin sorumluluk almasıyla çözülemeyecek kadar karmaşık problemlerle mücadele ediyor. Bu anlamda tüm dünyadaki özel sektör temsilcilerine büyük görevler düşüyor. Biz de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek projemizi daha güçlü, etkili, verimli, şeffaf ve daha yüksek fayda yaratacak bir noktaya taşımak adına Turkcell Vakfı’nı kurduk.”

"Hedefimiz Türkiye'nin üreten ülke olması"

Toplumun her kesiminin teknolojiden ve dijital imkanlardan faydalanması için projeler üretmek üzere yola çıktıklarını belirten Akça sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turkcell Vakfı çatısı altında ülkenin ve toplumun her alanda ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının ve vasıflı işgücünün yetiştirilmesini sağlayarak bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmalarında bulunmak istiyoruz. Türkiye’nin teknolojide tüketen değil üreten ülke olması yolunda rol alacak öğrenciler ve öğretim elemanlarının yetişebilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel destek sağlamak üzere çalışacağız. Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla gerekli platformları ve yapıları kurarak bu girişimlerin daha büyük kitlelere ulaşmasını temin edeceğimize ve ihtiyacı bulunan projelere gerekli desteği vererek Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında da önemli katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.”