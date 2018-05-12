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Turkcell’den Diyarbakır’a 450 milyon TL’lik katkı

10. yaşını kutlayan Turkcell Diyarbakır Çağrı Merkezi'ne davet edildik, Kaan Terzioğlu'ndan, ilk elden Turkcell'in ülkemiz için günümüz poziyonu ve gelecek planları hakkında bilgiler aldık.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Burak Şolt
Video Editörü
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Donanım Haber olarak Turkcell’in Global Bilgi Diyarbakır Çağrı Merkezi’ne davet edildik ve Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun bizzat sunumuyla Diyarbakır çağrı merkezinin 10. yaşı basın mensuplarıyla beraber kutlanmış oldu. Çağrı merkezin Diyarbakır’a sağladığı katma değer, istihdam, bunun neticesinde de Turkcell kullanıcılarına sağladığı getirilere vurgu yapıldı.
2008 yılında kurulan Turkcell Diyarbakır çağrı merkezi an itibarıyla 1.200, önümüzdeki aylarda 300 yeni istihdam ile 1.500 müşteri temsilcisinin görev yapacağı bir merkez. 10 yılda ise toplam 5.500 kişiye istihdam sağladıklarını not etti Turkcell.
Dijital servislerde kullanıcıyla iletişim sürelerinin yaklaşık 4 saate ulaştığını özellikle belirten Terzioğlu, amaçlarının bunun da ötesine geçmek olduğunu belirtti. Müşterilerin bağlılık oranlarının ise dünya ortalamasından çok daha yüksek olduğunu, bu başarıyı da müşterilerini rakip operatörlerden daha iyi tanımalarına borçlu olduklarını söyledi.
“Son yüzyılda büyük değerler yaratan iki şey vardı, ilki petroldu ve petrole sahip olan ülkeler zenginleştiler, bundan değer yaratanlar daha da zenginleştiler ama bugünün petrolü ise data” diyor Terzioğlu. Petrol ve datayı birbirine benzetip, ham ve işlenmiş hallerindeki katma değer farkına değinen Terzioğlu “Datayı doğru bir şekilde saklayıp işleyebilir, doğru zamanda doğru insanın önüne getirebilirseniz milyarlarca liralık değerler çıkar” diyor. Burada Facebook’un kişisel veri güvenliğindeki zaafı ve bundan doğan sonuçlara ilgiyi çekiyor aslında. Bu yüzden “Türkiye’nin datasına sahip çıkmalı, güvenli bir şekilde işlemeli ve Türk ekonomisine tekrar kazandırmamız gerekiyor” şeklinde ekliyor.
Mart 2018 itibarıyla 4.5G abonelerinin ortalama data kullanımının 6.1GB’ı geçmiş olduğunu biliyoruz. Bu data kullanımını dakika bazında değerlendirince Turkcell, kullanıcılarıyla günde 4 saate yakın bir süre iletişim yakalamış oluyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak amaç daha fazlası elbette, dijital servislerin daha da yaygınlaştığı, BiP, TV+ ve fizy gibi, çeşitlendiği sürece bu süre artar da artar lakin asıl önemli şey müşterinin memnuniyeti ve Turkcell’e bağlılığı.
Son iki yıl içerisinde toplam birikimli büyüme oranı %48 bulan Turkcell, son bir yıl içerisinde 1.6 milyon yeni kullanıcı kazanmış durumda. %92.5 olan müşteri bağlılık oranı ise %95.8’e çıkarılmış, bu da dolaylı olarak net tavsiye skoru farkı, yani tavsiye etmeyen kullanıcı sayısının tavsiye eden kullanıcı sayısından çıkarıldığı zaman elde edilen sayı, anlamında da dünya liderliğine sahip Turkcell.
Türkiye çapında 12.000 bin çalışanıyla her gün 35-40 bin civarı çağrı alan Turkcell, Türkiye’nin en güçlü müşteri hizmetleri ağını kurmuş durumda. Doğal olarak Şikayetvar.com gibi bir sitede müşteri memnuniyeti oranlarının yüksek olması beklenebilir ama Turkcell, en yakın rakibinden 7 kat daha fazla teşekkür oranıyla beklentilerin de ötesinde bir başarım göstermiş. Türkçe dışında Kürtçe ve Arapça da dahil toplam 7 dilde hizmet verdiklerini de ekleyelim.
Müşteri hizmetleri geliştirme programı adı altında verilen, toplamda 700 bin saati bulan eğitim programıyla birçok insanın hayatına dokunmuş Turkcell. İşin maddi tarafında ise 10 yılda Diyarbakır ekonomisine 450 milyon lira katkı sağlanmış, yeni istihdamlarla da bu sayı daha da hızlı artacak.
Çağrı merkezleri ve müşteri memnuniyeti haricinde paylaşılan bir diğer şey de AI, yapay zeka teknolojileri oldu. Kaan Terzioğlu, sesli asistan Amazon Alexa’nın bazı yeteneklerine değindi, İngilizce olarak “Bana bugünkü ajandamı oku” gibi bir soru sorup cevabına baktık beraber. “Neden Türkçe olmasın?” işte bu Turkcell’in kendine sorduğu sorulardan biri olmuş. Türkçe konuşan dijital asistanın çalışmaları başlamış Turkcell tarafında, özel bir mühendis grubu oluşturulmuş ve tarih belli olmasa da Turkcell tarafından Türkçe konuşan bir asistanı da görüyor olacağız. Google I/O 2018’de Google Assisstant’a Türkçe desteğinin geleceği belirtilmişti, bakalım ülkemiz içinde nasıl bir rekabet olacak bu konuda.

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General. 1 yıl en beğenilen
450 milyon katkı yapmış, kaç milyar kazık attın onu de bakayım
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mahmut716 1 yıl
neye göre 450 milyon? dağıttığı maaşlar mı 450 milyon? bedava mı çalışsaydi yani o kadar kişi?
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elmek6 1 yıl
önce calisanlarinin ve bayiilerinin parasini ödesinler...
Yanıtla +17
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Sonsuzartıbir 1 yıl
Hangi firma olursa olsun, bu tarz yatırım haberleri beni sevindiriyor. Ülkemize yapılan yatırımları önce tebrik etmek gerekir, hizmet kalitesi, fiyati v.s. daha sonra eleştirilmeli. Tabi ki bu benim görüşüm.
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Jazzalyn 1 yıl Sonsuzartıbir
Tabiiki önemli olan yapılan yatırımdır.
Ama bu laf atanları hepsi telekomcu. Ya açıklı bir paket kullanır, ya da parası Turkcell'e yetmediği için saydırır. Bizde parasıyla aldığımız hizmetten memnun olduğumuz için savunma gereksinimi duyabiliyoruz.
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Tengrist 1 yıl
Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde klinik bölümünde Turkcell çekmiyor diye uyardım defalarca bana sorunu tam olarak aktarırmısınız dediler 40 kere Türk Telekom a geçtim cidden izmirde açık ara önde Turkcell den duyarsız bir müşteri hizmetleri var Turkcell in
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Jazzalyn 1 yıl
Turkcell'e parası yetmeyenler nasılda doluşmuş

Her ay Turkcell'e 300 lira veriyorum, sonuna kadar da hakediyor.
Sizde içten içe ah şu biraz fiyatları indirsede bende kullansam diyorsunuz ama ı ıhhh, size herkese farklı fiyat çekenler yakışır.
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eAkman 1 yıl
Vergi indirimi alıyorsunuz, teşvik alıyorsunuz, sonra da tüm bunları hayrına yapmış gibi reklam yapıyorsunuz. Milletin cebinden aldıklarınız da var tabi. E siz hep alıyorsunuz yahu.
Vermeye gelince bin takla atıyorsunuz. Orda fiber yok, falanca firma izin vermiyor diye ağlıyorsunuz ama reklama gelince küçük dağları yaratıyorsunuz.
Sınırsız diye vaad ettiğiniz hıza bile ulaşamayan kotalı internet satıyorsunuz, sonra gerçek sınırsız burada bak deyip bir kere daha masum vatandaşın duygularıyla oynuyorsunuz.
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12 Angry Men 1 yıl
Bu reklam için turkcell size ne kadar katkı verdi ?
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berk768 1 yıl
Buradan Turkcell'e laf atanların coğu, şuan ki hükümete yakın diye yazıyor başka açıklaması yok.Platinum Paketi kullannıyorum 15gb internet 2000dk her yöne 1000sms daha bir çok özelliği var 95tl veriyorum kuruşuna kadar hakediyor siz gidin çekmeyen vodafone kullanın


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intel7mix 1 yıl berk768
95 TL
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sarge61 1 yıl berk768
Dur!
Sakin ol genç. İki sene oldu bunlardan Vodafone'a geçeli, hem aynı paket daha ucuz hem her yerde çekiyor hem de ensarcı değiller. Fanboy olmaya gerek yok hiçbiri babamızın şirketi değil.
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Tengrist 1 yıl berk768
Kazık yiyorsun Turk Telekom da 35 lira
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sabe 1 yıl
Hala ensarcell kullananlar mı var?
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elmek6 1 yıl
önce calisanlarinin ve bayiilerinin parasini ödesinler...
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General. 1 yıl en beğenilen
450 milyon katkı yapmış, kaç milyar kazık attın onu de bakayım
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mahmut716 1 yıl
neye göre 450 milyon? dağıttığı maaşlar mı 450 milyon? bedava mı çalışsaydi yani o kadar kişi?
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