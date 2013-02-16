Turkcell'den iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 açıklaması

Ülkemizde Apple'ın iPhone satışı konusundaki iş ortaklarından biri olan Turkcell, iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 yazılım güncellemeleri hakkında açıklama yaptı.

iPhone'da özellikle mail alıp verme konusunda (Microsoft Exchange) yaşanan performans problemlerinin güncel yazılımdan kaynaklanıyor olabileceğini belirten Turkcell, sistemlerini iOS 6.1 ya da iOS 6.1.1 sürümlerine güncellemeyen kullanıcılarına işletim sistemlerini güncellememe tavsiyesinde bulunurken; Apple'ın kısa bir süre sonra yazılım güncellemesi yayınlayarak bu sorunları gidereceğini hatırlattı.



Turkcell'den yapılan duyuru şöyle:

Apple iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 Yazılım Güncellemesi Hakkında Apple’ın iPad ve iPhone telefonlarda çıkan son yazılım güncellemesi sonrasında e-posta erişimlerinde sorun yaşıyor olabilirsiniz. Problemler, e-postaerişiminde yavaşlık, pil ve veri (data) tüketimi olarak kendini göstermektedir. Apple tarafından dün yapılan açıklama üzerine problemin bir sonraki yazılım güncellemesi ile çözümleneceği duyurulmuştur. Şu anda yazılımlarını 6.1 ve 6.1.1’ e güncellemeyen Turkcell iPhone kullanıcılarının bulundukları yazılım versiyonunda kalmalarını tavsiye ederiz. Apple’ın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu sorunu yaşayan kullanıcılar için paylaştığı çözüm önerisi aşağıdaki gibidir: Ayarlar - E-posta - Kontak - Takvim ayarları seçeneği tıklanır.





İlgili exchange e-posta hesabı seçilir,





Takvimler seçeneği kapatılır,





10 saniye bekledikten sonra takvim seçeneği tekrar açılır.