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Turkcell'den iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 açıklaması

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
77
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Turkcell'den iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 açıklaması
Ülkemizde Apple'ın iPhone satışı konusundaki iş ortaklarından biri olan Turkcell,  iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 yazılım güncellemeleri hakkında açıklama yaptı.
iPhone'da özellikle mail alıp verme konusunda (Microsoft Exchange) yaşanan performans problemlerinin güncel yazılımdan kaynaklanıyor olabileceğini belirten Turkcell, sistemlerini iOS 6.1 ya da iOS 6.1.1 sürümlerine güncellemeyen kullanıcılarına işletim sistemlerini güncellememe tavsiyesinde bulunurken; Apple'ın kısa bir süre sonra yazılım güncellemesi yayınlayarak bu sorunları gidereceğini hatırlattı.
Turkcell'den yapılan duyuru şöyle: 
 Apple iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 Yazılım Güncellemesi Hakkında
Apple’ın iPad ve iPhone telefonlarda çıkan son yazılım güncellemesi sonrasında e-posta erişimlerinde sorun yaşıyor olabilirsiniz. Problemler, e-postaerişiminde yavaşlık, pil ve veri (data) tüketimi olarak kendini göstermektedir. Apple tarafından dün yapılan açıklama üzerine problemin bir sonraki yazılım güncellemesi ile çözümleneceği duyurulmuştur. Şu anda yazılımlarını 6.1 ve 6.1.1’ e güncellemeyen Turkcell iPhone kullanıcılarının bulundukları yazılım versiyonunda kalmalarını tavsiye ederiz. Apple’ın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu sorunu yaşayan kullanıcılar için paylaştığı çözüm önerisi aşağıdaki gibidir:
      • Ayarlar - E-posta - Kontak - Takvim ayarları seçeneği tıklanır.
      • İlgili exchange e-posta hesabı seçilir,
      • Takvimler seçeneği kapatılır,
      • 10 saniye bekledikten sonra takvim seçeneği tekrar açılır.

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vamp 6 yıl en beğenilen
Hayırlısı be Apple :)Belki bi gün eski günlerine dönersin ve insanlar hevesle sistemini güncellemeye çalışır. Bu halinle kabustan başka bişey değilsin ;)
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Sajuuk 6 yıl steelpanther
keremtuncer
su yorumlari yazanlar telefonlar calismiyor falan saniyor herhalde, ios 6.1 kullaniyorum, sorunsuz temiz calisiyor. eline iphone verilse bu android fanligini birakip ios fani olacak insanlar gelmis laf yapiyorlar, cok biliyorsunuz hepiniz.

Asıl ben sizin gibi applecıları anlamıyorum, eğer bu gün eleştirmeyeceksek, hangi gün? 6.1 e geçtiğimden beri 3G DE sorun mesaj atamıyorum ve apple maps faciası, eğer türkiyeye erken giriş yapsaydı 5 alırdım ancak erkenden sorunları bulanlar sayesinde 4S ile bi miktar mutluyum, bi güncelleme yapalım dedik meğerse en kötü versiyona denk gelmişiz
keremtuncersu yorumlari yazanlar telefonlar calismiyor falan saniyor herhalde, ios 6.1 kullaniyorum, sorunsuz temiz calisiyor. eline iphone ve...
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hazarRS 6 yıl
Turkcell bile sorun olabileceğini söyleyip müşterilere mesaj atıyor, bizim fanlar hala 'yok öyle şey, gayet güzel, siz apple'ı kıskanıyorsunuz' diyorlar. Hayret ediyorum...
Turkcell bile sorun olabileceğini söyleyip müşterilere mesaj atıyor, bizim fanlar hala 'yok öyle şey, gayet güzel, siz apple'ı kıskanıyorsunuz' diyorlar. Hayret...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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altanbilisim 6 yıl
Amerikaya para kazandırmayalım
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Championship_ 6 yıl
Dünyanın en iyi mobil işletim sistemi İOS'tur.

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DH Misafiri 6 yıl
iphone 4 ve samsung galaxy nexus kullaniyorum ve aradaki fark o kadar barizki anlatamam beni ilgilendirmiyo iphonenun neden satildigi ama neden satildiginida soyliyim apple'in benim yasadigim sehirde insanlar kolay erisime hiza ve hicbirsey yapamamaya onem veriyolar ve koskocaman los angelesta biri cikipta demiyor ben 1300 dolar bi macbooka veriyorum ama o bana ne veriyo diye en yakin arkadasim retina ekran proda san andreas oynadim cok zevkliydi playstation 1 daha guzel calistiriyordu telefonda ayni mantik ben samsungta yapabildigim islemlerin bir tanesini bile kullanamiyorum ulu iphoneunuzda.Iphoneda ayni mantik araya bas ara mesaj atmaya tikla at bide kizlar aaa iphone lu cocuk desinler size hadi yine iyisiniz kralsiniz.
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SteeLs 6 yıl
Ben bir sıkıntı yaşamadım.telefon sorunsuz çalışıyor.
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gowlet 6 yıl
Jobs gitti Apple bitti bu iş bu kadar.
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ogz2232 6 yıl
Forumun seviyesi resmen yerlerde, yazık oluyor siteye.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İyide Turkcell e ne ?
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cevapveren62 6 yıl
Apple modayı takip etmiyor.
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Kungiman 6 yıl
Ulen Androidden Iphoneye geçtim bin beter oldum şarj dayandıramıyorum
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anadolulu1 6 yıl
anlaşılan turkcell umduğu satışı yaklayamadı telefon pazarında basit bir pazar kırma strateji gibi geldi bana
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NetX 6 yıl
Evet bir konu daha sacma sapan mesajlarla amacindan sapti
Hayir bunlari yazanlar ilgili firmalarin calisani, muhendisi vs olsun da anlarim ama biliyoruz ki hic biri degil
Anlamiyorum ne kazandiriyor bu muhabbetler insana
Zevk ve renk isini insanlar birbirlerini asagilama veya enayi yerine koymaya cevirdiler
Birisi digerlerini kullanmadan stabiliteden bahseder, digeri de tutturmustur bir ozgur sistem der halbuki cogunlugu biliriz ki Linux varken Windows kullanir
Sonuc itibariyle;
Ne iPhone kullanan enayidir, ne de Android kullanan eziktir
Ama son tuketici olup da sanki firmalarin sahibiymis gibi tarafcilik yapanlar tam bir komedidir
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iOS / OS X / tvOS / watchOS, turkcell ve
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