Turkcell'den iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 açıklaması

Haber Editörü
Ülkemizde Apple'ın iPhone satışı konusundaki iş ortaklarından biri olan Turkcell, iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 yazılım güncellemeleri hakkında açıklama yaptı.
iPhone'da özellikle mail alıp verme konusunda (Microsoft Exchange) yaşanan performans problemlerinin güncel yazılımdan kaynaklanıyor olabileceğini belirten Turkcell, sistemlerini iOS 6.1 ya da iOS 6.1.1 sürümlerine güncellemeyen kullanıcılarına işletim sistemlerini güncellememe tavsiyesinde bulunurken; Apple'ın kısa bir süre sonra yazılım güncellemesi yayınlayarak bu sorunları gidereceğini hatırlattı.
Turkcell'den yapılan duyuru şöyle:
Apple iOS 6.1 ve iOS 6.1.1 Yazılım Güncellemesi HakkındaApple’ın iPad ve iPhone telefonlarda çıkan son yazılım güncellemesi sonrasında e-posta erişimlerinde sorun yaşıyor olabilirsiniz. Problemler, e-postaerişiminde yavaşlık, pil ve veri (data) tüketimi olarak kendini göstermektedir. Apple tarafından dün yapılan açıklama üzerine problemin bir sonraki yazılım güncellemesi ile çözümleneceği duyurulmuştur. Şu anda yazılımlarını 6.1 ve 6.1.1’ e güncellemeyen Turkcell iPhone kullanıcılarının bulundukları yazılım versiyonunda kalmalarını tavsiye ederiz. Apple’ın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu sorunu yaşayan kullanıcılar için paylaştığı çözüm önerisi aşağıdaki gibidir:
- Ayarlar - E-posta - Kontak - Takvim ayarları seçeneği tıklanır.
- İlgili exchange e-posta hesabı seçilir,
- Takvimler seçeneği kapatılır,
- 10 saniye bekledikten sonra takvim seçeneği tekrar açılır.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asıl ben sizin gibi applecıları anlamıyorum, eğer bu gün eleştirmeyeceksek, hangi gün? 6.1 e geçtiğimden beri 3G DE sorun mesaj atamıyorum ve apple maps faciası, eğer türkiyeye erken giriş yapsaydı 5 alırdım ancak erkenden sorunları bulanlar sayesinde 4S ile bi miktar mutluyum, bi güncelleme yapalım dedik meğerse en kötü versiyona denk gelmişiz