Türkiye, Rusya’dan MS-21 uçaklarından almayı planlıyor





2016 yılında yeni bir döneme giren Türkiye – Rusya ilişkileri hem ticari hem de askeri anlamda farklı alanlarda yayılım göstermeye devam ediyor. Her iki tarafın da karşılıklı adımların atmasının ardından iki ülke liderleri de sık sık bir araya geliyor. Son görüşmeden de Akkuyu Nükleer Santrali inşası ve MS-21 (Ruslar MC-21 olarak ifade ediyor) uçaklarına ilişkin bazı ifadeler çıktı.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya’dan Irkut MS-21 uçaklarından almakla ilgileniyor. %80’i Rus Hükümeti’ne ait olan United Aircraft Corporation tarafından geliştirilen ve 21. Yüzyılın yolcu uçağı olarak lanse edilen Irkut MS-21’in yeteneklerine rağmen uğradığı kırım sayısı neden ile kötü bir üne sahip Tuploev TU-154’ün yerini alması bekleniyor.

2016 yılında sertifikasyonlarının ve testlerinin tamamlanarak, teslimatlarına başlanması hedeflenen Irkut MS-21, öngörülen süre içinde bitirilemedi. Bu nedenle de tüm teslimatların 2017 yılı içine sarkıtıldığı biliniyor. Türkiye’nin olası bir satın alma planında ilk siparişlere ne zaman ulaşabileceği de büyük merak konusu.





Özellikle uçuş maliyeti anlamında avantajlı olacağı iddia edilen uçakların şimdilik sadece 2 adet prototipi üretilmiş durumda. Çift motorlu uçağın program maliyet ise 4.6 milyar dolar seviyesinde. 200 yolcu kapasiteli modelin birim maliyeti olarak 72 milyon dolar gibi rakamlardan bahsediliyor.

Bu arada paylaşılan bilgilere göre uçakların Türkiye'ye tedarik edilmesi sürecinde Türk sanayicilerin de etkin rol üstleneceği belirtilmiş. Henüz konuya dair detaylar net olmasa da ilerleyen süreçte daha somut veriler ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz.