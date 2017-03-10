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Türkiye, Rusya’dan MS-21 uçaklarından almayı planlıyor

Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliğinin boyutu her geçen gün yükselirken bir taze haber daha gün yüzüne çıktı. Konuşulanlara göre Türkiye, Rus üretimi MS-21 uçaklarına talip.
2 yıl
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70
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2016 yılında yeni bir döneme giren Türkiye – Rusya ilişkileri hem ticari hem de askeri anlamda farklı alanlarda yayılım göstermeye devam ediyor. Her iki tarafın da karşılıklı adımların atmasının ardından iki ülke liderleri de sık sık bir araya geliyor. Son görüşmeden de Akkuyu Nükleer Santrali inşası ve MS-21 (Ruslar MC-21 olarak ifade ediyor) uçaklarına ilişkin bazı ifadeler çıktı.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya’dan Irkut MS-21 uçaklarından almakla ilgileniyor. %80’i Rus Hükümeti’ne ait olan United Aircraft Corporation tarafından geliştirilen ve 21. Yüzyılın yolcu uçağı olarak lanse edilen Irkut MS-21’in yeteneklerine rağmen uğradığı kırım sayısı neden ile kötü bir üne sahip Tuploev TU-154’ün yerini alması bekleniyor.

2016 yılında sertifikasyonlarının ve testlerinin tamamlanarak, teslimatlarına başlanması hedeflenen Irkut MS-21, öngörülen süre içinde bitirilemedi. Bu nedenle de tüm teslimatların 2017 yılı içine sarkıtıldığı biliniyor. Türkiye’nin olası bir satın alma planında ilk siparişlere ne zaman ulaşabileceği de büyük merak konusu.


Özellikle uçuş maliyeti anlamında avantajlı olacağı iddia edilen uçakların şimdilik sadece 2 adet prototipi üretilmiş durumda. Çift motorlu uçağın program maliyet ise 4.6 milyar dolar seviyesinde. 200 yolcu kapasiteli modelin birim maliyeti olarak 72 milyon dolar gibi rakamlardan bahsediliyor.

Bu arada paylaşılan bilgilere göre uçakların Türkiye'ye tedarik edilmesi sürecinde Türk sanayicilerin de etkin rol üstleneceği belirtilmiş. Henüz konuya dair detaylar net olmasa da ilerleyen süreçte daha somut veriler ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz.

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mu5tafa 2 yıl en beğenilen Guest-31C579044
_RevO_
Turkiye hangi parayla alacakmis ?
Ruslara cici olacaz diye, 10 ucak 20 helikopterlik Cbaskanligi filosuna yeni ucak mi alinacak ?
Yoksa turist sayisi dibe vurdugundan, filosunun 3te1'ini yerde bekleten THY mi alacak bu ucaklari ?
Eldeki hangi ucaklarin yerine gececek mesela ?
Ucmasi en garanti Boeing'lerin yerine mi, yoksa pilotlarin cogunun ucurdugu, kullanmasini bildigi Airbus ucaklarinin yerine mi gececek ?
Irkut/Sukhoi veya diger Rus muadilleri ucurmasini bilen Rus pilot da alacakmiyiz mesela ?
AB kredisiyle hastane yol okul yapip AB'ye efelendigimiz gibi, Ruslarin verecegi krediyle Rus ucagi alacagiz herhalde. Marshall yardimindan beter hale geldi Turkiye, ama kriz yok yersen.

Uçağı biz yapsak eleştirsiniz, alsak yine eleştirsiniz.. Her halükarda laf sokacak bir şey buluyorsunuz.. Amaç üzüm yemek değil çünkü..
_RevO_Turkiye hangi parayla alacakmis ?Ruslara cici olacaz diye, 10 ucak 20 helikopterlik Cbaskanligi filosuna yeni ucak mi alinacak ?
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4 Yanıt Yanıtla +130
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Guest-31C579044 2 yıl
Turkiye hangi parayla alacakmis ?
Ruslara cici olacaz diye, 10 ucak 20 helikopterlik Cbaskanligi filosuna yeni ucak mi alinacak ?
Yoksa turist sayisi dibe vurdugundan, filosunun 3te1'ini yerde bekleten THY mi alacak bu ucaklari ?
Eldeki hangi ucaklarin yerine gececek mesela ?
Ucmasi en garanti Boeing'lerin yerine mi, yoksa pilotlarin cogunun ucurdugu, kullanmasini bildigi Airbus ucaklarinin yerine mi gececek ?
Irkut/Sukhoi veya diger Rus muadilleri ucurmasini bilen Rus pilot da alacakmiyiz mesela ?
AB kredisiyle hastane yol okul yapip AB'ye efelendigimiz gibi, Ruslarin verecegi krediyle Rus ucagi alacagiz herhalde. Marshall yardimindan beter hale geldi Turkiye, ama kriz yok yersen.
Turkiye hangi parayla alacakmis ?Ruslara cici olacaz diye, 10 ucak 20 helikopterlik Cbaskanligi filosuna yeni ucak mi alinacak ?Yoksa turist sayisi ...
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5 Yanıt Yanıtla +107
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hardtracker 2 yıl mu5tafa
mu5tafa
_RevO_
Turkiye hangi parayla alacakmis ?
Ruslara cici olacaz diye, 10 ucak 20 helikopterlik Cbaskanligi filosuna yeni ucak mi alinacak ?
Yoksa turist sayisi dibe vurdugundan, filosunun 3te1'ini yerde bekleten THY mi alacak bu ucaklari ?
Eldeki hangi ucaklarin yerine gececek mesela ?
Ucmasi en garanti Boeing'lerin yerine mi, yoksa pilotlarin cogunun ucurdugu, kullanmasini bildigi Airbus ucaklarinin yerine mi gececek ?
Irkut/Sukhoi veya diger Rus muadilleri ucurmasini bilen Rus pilot da alacakmiyiz mesela ?
AB kredisiyle hastane yol okul yapip AB'ye efelendigimiz gibi, Ruslarin verecegi krediyle Rus ucagi alacagiz herhalde. Marshall yardimindan beter hale geldi Turkiye, ama kriz yok yersen.

Uçağı biz yapsak eleştirsiniz, alsak yine eleştirsiniz.. Her halükarda laf sokacak bir şey buluyorsunuz.. Amaç üzüm yemek değil çünkü..

Arkadasin sorulari gayet mantikli, cevabiniz var mi ?
mu5tafa_RevO_Turkiye hangi parayla alacakmis ?Ruslara cici olacaz diye, 10 ucak 20 helikopterlik Cbaskanligi filos...
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hollowman_ 2 yıl
zerre ekonomiden, tr'nin ekonomik gücünden anlamayan tipler zırvalıyor, üstelik bir ton da beğeni alıyor. cahelet inanılmaz para ediyor toplumda. üstelik boş hamasi muhaliflik adıyla.
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DH Misafiri 2 yıl
Mesut yılmaz zamanında yapılan "mavi akım" projesi gibi birşey olabilir mi? Yıllar sonra Mesut yılmaza sorduklarında bu anlaşmayı nasıl yapabildiniz diye, "o zaman öyle gerekmişti" demişti. Belki şimdi de böyle gerekiyordur?
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DH Misafiri 2 yıl

M.Akif Ersoy3 saat önce
Düşman yaratmaya gerek yok. Rus turistler 1 ayda geri getirir o uçakların parasını. Üstteki muhalif trollere bakmayın siz, hoş Rus turistlerin getirdiği paralardan en çok o muhalif kesimin yaşadığı sahil taraflarındaki insanlar faydalanıyor.
Devlet yönetiyorsun sen, ne olursa olsun halkının çıkarını düşünmelisin. Ki hükümet tatil zamanı yaklaştığı için bu adımları attığını düşünüyorum. Yerinde yapılan hareketler.

Boyle diye diye memlekette ne tarim kaldi ne sanayi ne de baska bisey. agzimiza yerli mali, yuzde yuz yerli sermaye vs vs terimleri doladik ancak isin kotusu elimizdeki sanayi-teknoloji-kurum ivir zivir herseyi sattik. adi turk kendi arab firmalar var ki bunlar bildigimiz azinlik... turizmle memleket kurtarmayi dusunen devlet buyuklerimiz ne yazik ki kuyrugunu kistirip abi ucaginizi biz dusurmedik feto dusurdu demistir. bunun tercumesi sudur "BIZ MEMLEKET YONETMEYI BILMIYORUZ, BIZIM MEMLEKETIMIZI FETO YONETIYOR". bilmem ne kadar anlamak istersiniz ancak durum boyle. sunu da unutmayin memleketin sag ve sol kucaklasmadan, ikisi de birbirini suclayarak devam edersek kimse kusura bakmasin ama biz secimden secime cok yerli araclar uretir, cok projeler goruruz. her gelen kendi kadrolarini bu bizden diyerek yerlestiriyor, memleket ustunden kendilerini ihya ediyor. bizde asgari ucretin pazarliklar sonucu uc bes kurus arttigini ancak ne hikmetse milletvekili maaslarinin nasil hunharca arttigini izliyoruz. gerci bizde bu akil olduktan sonra haklilar millet audiyle dolasirken altlarina passat mi ceksinler. (yurtdisinda yasiyorum, klavyem yabanci. turkce harfler bu nedenle yoktur.)
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DH Misafiri 2 yıl
Bu uçağın düşmemesinin nedeni uçmaması olabilir..malum uçan tabutlarıyla ünlü bir ülkenin imalatı olacak..
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tutankenshta 2 yıl DH Misafiri
cahil trol en mükemmel uçak bile bakımsız olursa arıza sonucu düşer... söz konusu Rus uçakları bakımsızlıktan kırıma uğruyor yoksa uçan tabut dedin mi DC9/10 var MD serisi var DC serisi yenilenince çıktı...
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axaxa 2 yıl
Kardes rusya :p
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sidar2000 2 yıl
Ne gerek var. Uçağımız göklerde zaten

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Krone 2 yıl
Düşen uçak bu değil Tupolev. Güzel uçakmış ben beğendim. Ama kendini kanıtlaması gerekiyor.
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suÇ 2 yıl
İsrail abd ve Natoya bağlı ülkeler dışında,silah uçak vs aldırmazlar adama.
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PsychicPower 2 yıl
Haberleri yazarken biraz daha dikkatli yazmanız çok mu zor? Uğradığı kırım sayısı nedir lütfen? Ayrıca Tuploev değil Tupolev Tu-154. Her haberde yazım yanlışı yapmanız bıktırıyor.
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Ferrari 2 yıl PsychicPower
Irkut MC-21, daha ilk uçuşunu bile yapmadı. Bu durumunda uçağın kaza/kırım sayısını nasıl açıklamalarını bekliyorsunuz?
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ironcarbonom 2 yıl
Daha akreditasyondan geçmemiş uçağa binmem. Rus yolcu uçakları bu konuda çok sabıkalî
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