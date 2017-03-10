Türkiye, Rusya’dan MS-21 uçaklarından almayı planlıyor

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya’dan Irkut MS-21 uçaklarından almakla ilgileniyor. %80’i Rus Hükümeti’ne ait olan United Aircraft Corporation tarafından geliştirilen ve 21. Yüzyılın yolcu uçağı olarak lanse edilen Irkut MS-21’in yeteneklerine rağmen uğradığı kırım sayısı neden ile kötü bir üne sahip Tuploev TU-154’ün yerini alması bekleniyor.
2016 yılında sertifikasyonlarının ve testlerinin tamamlanarak, teslimatlarına başlanması hedeflenen Irkut MS-21, öngörülen süre içinde bitirilemedi. Bu nedenle de tüm teslimatların 2017 yılı içine sarkıtıldığı biliniyor. Türkiye’nin olası bir satın alma planında ilk siparişlere ne zaman ulaşabileceği de büyük merak konusu.
Özellikle uçuş maliyeti anlamında avantajlı olacağı iddia edilen uçakların şimdilik sadece 2 adet prototipi üretilmiş durumda. Çift motorlu uçağın program maliyet ise 4.6 milyar dolar seviyesinde. 200 yolcu kapasiteli modelin birim maliyeti olarak 72 milyon dolar gibi rakamlardan bahsediliyor.
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Uçağı biz yapsak eleştirsiniz, alsak yine eleştirsiniz.. Her halükarda laf sokacak bir şey buluyorsunuz.. Amaç üzüm yemek değil çünkü..
Ruslara cici olacaz diye, 10 ucak 20 helikopterlik Cbaskanligi filosuna yeni ucak mi alinacak ?
Yoksa turist sayisi dibe vurdugundan, filosunun 3te1'ini yerde bekleten THY mi alacak bu ucaklari ?
Eldeki hangi ucaklarin yerine gececek mesela ?
Ucmasi en garanti Boeing'lerin yerine mi, yoksa pilotlarin cogunun ucurdugu, kullanmasini bildigi Airbus ucaklarinin yerine mi gececek ?
Irkut/Sukhoi veya diger Rus muadilleri ucurmasini bilen Rus pilot da alacakmiyiz mesela ?
AB kredisiyle hastane yol okul yapip AB'ye efelendigimiz gibi, Ruslarin verecegi krediyle Rus ucagi alacagiz herhalde. Marshall yardimindan beter hale geldi Turkiye, ama kriz yok yersen.
Arkadasin sorulari gayet mantikli, cevabiniz var mi ?