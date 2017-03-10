Hava taşıtlarında GPS kaygısını sona erdirecek milli teknoloji: TerraFlite

Tam Boyutta Gör



Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM), özellikle hava araçlarındaki konumlama verilerinde yaşanabilecek muhtemel sorunlara karşı bir tedbir olabilmesi amacıyla geliştirdiği TerraFlite sistemini kullanılabilir hale getirdi ve patentledi. Çok fazla gündeme gelmese de aslında ABD tarafından geliştirilen (ABD Savunma Bakanlığı'na ait) GPS’in olası bir manipülasyona uğraması riskine karşılık olarak TerraFlite kritik bir önem taşıyor.

TÜBİTAK’ın da desteklediği proje, Ankara Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün de katkıları ile hayat bulmuş bir iş. “Elektrikler kesildiğinde kullanılacak el feneri” şeklinde ifade edilen TerraFlite, entegre edildiği cihazlarda GPS’in yanında alternatif bir denetleyici gibi çalışıyor. Olası bir hatalı veride hemen gerekli uyarıları yapan sistem, GPS’in çalışmadığı durumlarda da hassas bir şekilde konumlama verileri sunabiliyor.

Nasıl Çalışıyor?

Ürünün ilk versiyonu helikopterlerde kullanılma amacıyla geliştirilmiş durumda. 2012 yılından bu yana üzerinde çalışılan proje ile radardan alınan ve barometreden gelen veriler, dijital haritalar üzerindeki kayıtlar ile gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor ve pilotun hassas bir şekilde konum tespiti yapabilmesine imkân tanınıyor.

Tabi sistemin temelde başarısı, entegre edilecek coğrafi haritanın güncelliğine ve yükseklik, eğitim gibi ayrıntılı coğrafi veriler sunabilmesine bağlı. Bu noktada da Göktürk -1 ve Göktürk – 2 uydularından gelecek ayrıntılı görüntülerin ne kadar yeterli olabileceği sorusu gündeme gelecektir. 50cm’ye kadar görüş yeteneğine sahip Göktürk – 1 bu noktada yeterli olacaktır muhtemelen.

Sistemin teknolojik olarak hazır olduğu ve kullanılabilir seviyeye geldiği ifade ediliyor. 2017 yılı içerisinde de TSK envanterindeki helikopterlere entegre edilerek kullanılmaya başlanacak. Sonrasında da İHA’lar ve Türk savaş uçakları, TerraFlite entegrasyonu ile görev icra etmeye başlanacak. ABD’nin de olası bir sorun karşısında benzer teknolojiler geliştirdiği biliniyor.

https://www.stm.com.tr/tr/urunler/terraflite