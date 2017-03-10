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Hava taşıtlarında GPS kaygısını sona erdirecek milli teknoloji: TerraFlite

Olası bir stratejik ortamda GPS’in gerek hava koşulları gerekse farklı durumlardan kaynaklı olarak hatalı veriler sunabilmesi ihtimaline karşı bir acil yardım teknolojisi: TerraFlite.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hava taşıtlarında GPS kaygısını sona erdirecek milli teknoloji: TerraFlite
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Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM), özellikle hava araçlarındaki konumlama verilerinde yaşanabilecek muhtemel sorunlara karşı bir tedbir olabilmesi amacıyla geliştirdiği TerraFlite sistemini kullanılabilir hale getirdi ve patentledi. Çok fazla gündeme gelmese de aslında ABD tarafından geliştirilen (ABD Savunma Bakanlığı'na ait) GPS’in olası bir manipülasyona uğraması riskine karşılık olarak TerraFlite kritik bir önem taşıyor.

TÜBİTAK’ın da desteklediği proje, Ankara Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün de katkıları ile hayat bulmuş bir iş. “Elektrikler kesildiğinde kullanılacak el feneri” şeklinde ifade edilen TerraFlite, entegre edildiği cihazlarda GPS’in yanında alternatif bir denetleyici gibi çalışıyor. Olası bir hatalı veride hemen gerekli uyarıları yapan sistem, GPS’in çalışmadığı durumlarda da hassas bir şekilde konumlama verileri sunabiliyor.

Nasıl Çalışıyor? 

Ürünün ilk versiyonu helikopterlerde kullanılma amacıyla geliştirilmiş durumda. 2012 yılından bu yana üzerinde çalışılan proje ile radardan alınan ve barometreden gelen veriler, dijital haritalar üzerindeki kayıtlar ile gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor ve pilotun hassas bir şekilde konum tespiti yapabilmesine imkân tanınıyor.

Tabi sistemin temelde başarısı, entegre edilecek coğrafi haritanın güncelliğine ve yükseklik, eğitim gibi ayrıntılı coğrafi veriler sunabilmesine bağlı. Bu noktada da Göktürk -1 ve Göktürk – 2 uydularından gelecek ayrıntılı görüntülerin ne kadar yeterli olabileceği sorusu gündeme gelecektir. 50cm’ye kadar görüş yeteneğine sahip Göktürk – 1 bu noktada yeterli olacaktır muhtemelen.

Sistemin teknolojik olarak hazır olduğu ve kullanılabilir seviyeye geldiği ifade ediliyor. 2017 yılı içerisinde de TSK envanterindeki helikopterlere entegre edilerek kullanılmaya başlanacak. Sonrasında da İHA’lar ve Türk savaş uçakları, TerraFlite entegrasyonu ile görev icra etmeye başlanacak. ABD’nin de olası bir sorun karşısında benzer teknolojiler geliştirdiği biliniyor.


https://www.stm.com.tr/tr/urunler/terraflite Yorum Yaz
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benhuraxu 2 yıl
Abi yerli milli demeyin bazı arkadaşlar rahatsız oluyor.
3 Yanıt Yanıtla +48
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t ulpa r 2 yıl
Güzel haberler gelmeye devam ediyor.Büyümeye ve gelişmeye son sürat devam.
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ERIKCI 2 yıl M.Akif Ersoy
M.Akif Ersoy
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi :))
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BekiRoRo 2 yıl
Kendi uydumuz yok demenin acı bir versiyonu
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axaxa 2 yıl
Olacak tabi.
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Mimar SaNAN 2 yıl
GPS verileri savaş sırasında abd tarafından değiştirilebilir, daha önce de değiştirdiler. Bu kesinlikle çok önemli bir gelişme. Bu koskoca gps'e mahkumiyetten kurtarıyor bütün ülkeyi.
(GPS(abd) biz gps verilerini Rusya ise Glonass(rusya) verilerini kullandığı için rus uçağını düşürdük. Onlar Glonass'a göre sınırlara girmemiş görünüyordu fakat biz gps kullandığımız için sınır ihlali olarak algıladık )
1 Yanıt Yanıtla +1
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sis651 2 yıl Mimar SaNAN
Olaydan sonra da Glonass GPS kadar iyi bir sistem olmadığı için hatalı ölçüm yapıp pilotlara sınır ihlali yaptırdı gibi haberler çıktı bazı sitelerde ama alakasız bir şey bu. GPS, Glonass vs. koordinatlar verir bize sadece. İki sistem de belli kısa anlar hariç genel olarak çok iyi çalışır. Eğer Glonass sisteminde o an öyle bir sıkıntı olsa bile sonradan sistemi takip edenler mutlaka açıklama yaparlardı. Arada teknik sıkıntılardan sistemin yanlış veriler gönderdiği oluyor, GPS de yapabiliyor bunu. Ama böyle şeyler takip ediliyor sürekli ve hata oranları çok düşük. Ha elindeki haritada sınırlar hatalı çizilmiş ise o da işin başka bir boyutu artık.
Yerli bir şeyler yapmamız iyi tabii ki. Dilerim gerçek anlamda başarılı bir şey olur da birçok uçakta yerini alacak Türk imzası taşıyan bir teknoloji olur. Yalnız konum uydu gruplarındaki artış ile bu tür tehditlere karşı olasılık veya dayanıklılık da artıyor. Amerika GPS'i kapattı diyelim ya da bozuk sinyal gönderiyor. Farkettiğinde alıcını ayarlarsın Rus Glonass'ını, Çin Beiodu'sunu, Avrupa Galileo'sunu kullanarak doğru ölçüm yapabilirsin mesela. Japonya ve Hindistan'ın da yöresel olarak böyle sistemleri var ama onlar bize uzak iş.
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teorisyenzeka 2 yıl
thecaliph_
% 100 verimli Motor vardi gecen secimlerde
%200 u cikmaz mi referanduma kadar ?

% 100 verimli üretilmiş ne ürün ya da teknoloji var ki?
Sen bunu ateş böceğimi sandın % 100 verimli çalışsın insanevladı'nın icatları?
Bi yerinden uydurduğun nasıl da aşikar...
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kadirirdem 2 yıl
Bu tarz gelişmeleri görmek güzel... :)
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halitozbasli 2 yıl
aslında ABDnin 1970lerden beri kullandığı bir teknolojiyi hele şükür adapte ettiğimizin haberi bu :). Şimdi nasıl yani diyceksiniz. ilk cruise füzeleri geliştirildiğinde henüz gps yoktu füzeler hedeflerini yeri tarayarak ve kayıtlı resimleri üst üste bindirerek buluyordu. hele şükür göktürk uydumuz oldu tüm ülkenin isohips haritasını çıkara bildik ve helikopter ve uçak gibi taşıtlarımıza ne olur ne olmaz B planını yükleye bildik. havada nerede olduğunu bilmezsen nereye gideceğinide bilemezsin.
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AKTeknisyen 2 yıl halitozbasli
halitozbasli

aslında ABDnin 1970lerden beri kullandığı bir teknolojiyi hele şükür adapte ettiğimizin haberi bu :). Şimdi nasıl yani diyceksiniz. ilk cruise füzeleri geliştirildiğinde henüz gps yoktu füzeler hedeflerini yeri tarayarak ve kayıtlı resimleri üst üste bindirerek buluyordu. hele şükür göktürk uydumuz oldu tüm ülkenin isohips haritasını çıkara bildik ve helikopter ve uçak gibi taşıtlarımıza ne olur ne olmaz B planını yükleye bildik. havada nerede olduğunu bilmezsen nereye gideceğinide bilemezsin.

Hocam TERCOM bayadır kullanılıyor.Bu günün işi değil.
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AKTeknisyen 2 yıl
Haberde yumuşak bir şekilde geçilmiş ama buradaki asıl mesele GPS'in çevresel yada başka faktörlerden kesintiye uğraması endişesi değil.
Çok sevgili müttefiğimiz ABD kendi çıkarına aykırı gördüğü an GPS fişini çektiği için (Örneğin Kardak krizi) kör seyir yapma riski.Bu gemiler içinde böyle hava taşıtları içinde.ABD'nin ipi ile kuyuya inilmeyeceğini acı yollardan tecrübe ede ede alternatif geliştirmeye başladık.
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DarthLuca 2 yıl
GPS in yanında alternatif denetleyici denmiş ama uçaklar GPS ile ucmuyor, GPS sadece sistemlerde olası bir sorunda tedbir amaçlı bulunuyor
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LORDTEK 2 yıl DarthLuca
DarthLuca

GPS in yanında alternatif denetleyici denmiş ama uçaklar GPS ile ucmuyor, GPS sadece sistemlerde olası bir sorunda tedbir amaçlı bulunuyor

Yanlış. Uçaklar seyir esnasında GPS kullanırlar. Konumlarını anlık olarak bilmek zorundadırlar.

Ama konu hakkında da şu bilgiyi vermeliyim. Radarla GPS yaklaşımı sınırlı bir çözümdür. Radarların görebildiği (ki aynı anda 3 radarın görebildiği) alanlar için geçerli olur. Uydu görüntüsünün radar kestirmesine etkisi genel anlamda olmaz. Önceden haberleşme uydularının kullanımı ile GPS projesi vardı, sonra ne oldu bilmiyorum.
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MonsterMMORPG 2 yıl
Türkiye'de ne olsa bir sonraki seçime bağlayan veya şu bu olmadan bir işe yaramaz diyenleri güvenli bir şekilde görmezden gelebilirsiniz
Çok güzel bir gelişmedir yeni sistemimiz
Göktürk uyduları çok ciddi şekilde pozitif etki yaptı savunma gücümüze
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TheCaliph_ 2 yıl
% 100 verimli Motor vardi gecen secimlerde
%200 u cikmaz mi referanduma kadar ?
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