Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alabilir

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bâb’daki operasyon ve gündemdeki savunma sanayi projelerine ilişkin birtakım bilgiler paylaştı. NTV’de gerçekleştirilen yayında soruları yanıtlayan bakan, Rusya ile S-400 füze görüşmelerinde önemli mesafe alındığını aktardı.

Bakanın açıklamaları şöyle: “Türkiye’nin füze ve hava savunma sistemi ihtiyacı var. Bunu geçici olarak NATO desteği ile sağlıyoruz. Türkiye’nın kalıcı olarak füze saldırılarına karşı kendini koruyacak sisteme ihtiyacı var. Asıl bizim üzerinde yoğunlaştığımız nokta kendi hava savunma sistemimizi geliştirmek. Bir program başlattık. Ama bu noktaya gelene kadar değişik ülkeler ve şirketlerle görüştük.”

Söylemlerden de anlaşılacağı üzere Türkiye’nin etkin bir hava savunma sistemi için önünde uzun bir yol var. Şu ana kadar ortaya çıkan ürünlerden Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Bora, Alçak İrtifa ve Orta İrtfa Hisar-A ile Hisar-O projeleri son derece önemli.

Aslında bakanın açıklamalarından da anlaşılan Rusya hamlesi, Avrupa’ya ve elbette ki NATO’ya önemli bir mesaj anlamına geliyor. Çin ile yakın zamanda yaşanan füze krizi malumken bakanın, “ABD’nin ve NATO’nun anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Bazı NATO ülkelerinde de NATO dışı sistemler var.” şeklindeki söylemleri de aslında gündeme net bir şekilde ışık tutuyor. Özellikle siyasi gündemin sakinleşmesi sonrasında olası bir anlaşmanın açıklanması şaşırtıcı olmayacaktır. NATO’nun ise sisteminde bir açık anlamına gelecek bu gelişmeye vereceği tepki de büyük merak konusu.

Bu arada Rusya’da Roketsan gibi bir yapısı bulunan ve devlete bağlı bir şirket olan Rostech Genel Müdürü Sergey Çemezov’un Rusya ile Türkiye arasında S-400 satışı konusunda görüşmeler olduğunu ve mali hususlar konuşuluyor açıklaması da kritik önem arz ediyor.

Aşağıda yer alan görselde Hava Savunma Füze Sistemleri’ne ilişkin bir mukayese tablosu yer alıyor. Alttaki videoda ise Korkut kundağı ve Hisar ile alakalı özel bir video bulacaksınız.