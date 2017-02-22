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Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alabilir

Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanabilir. Kısa vadeli hava savunma sistemi ihtiyacı kapsamında Rus S-400 füzeleri için bakandan resmî açıklama geldi.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alabilir
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bâb’daki operasyon ve gündemdeki savunma sanayi projelerine ilişkin birtakım bilgiler paylaştı. NTV’de gerçekleştirilen yayında soruları yanıtlayan bakan, Rusya ile S-400 füze görüşmelerinde önemli mesafe alındığını aktardı.

Bakanın açıklamaları şöyle: “Türkiye’nin füze ve hava savunma sistemi ihtiyacı var. Bunu geçici olarak NATO desteği ile sağlıyoruz. Türkiye’nın kalıcı olarak füze saldırılarına karşı kendini koruyacak sisteme ihtiyacı var. Asıl bizim üzerinde yoğunlaştığımız nokta kendi hava savunma sistemimizi geliştirmek. Bir program başlattık. Ama bu noktaya gelene kadar değişik ülkeler ve şirketlerle görüştük.”

Söylemlerden de anlaşılacağı üzere Türkiye’nin etkin bir hava savunma sistemi için önünde uzun bir yol var. Şu ana kadar ortaya çıkan ürünlerden Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Bora, Alçak İrtifa ve Orta İrtfa Hisar-A ile Hisar-O projeleri son derece önemli.

Aslında bakanın açıklamalarından da anlaşılan Rusya hamlesi, Avrupa’ya ve elbette ki NATO’ya önemli bir mesaj anlamına geliyor. Çin ile yakın zamanda yaşanan füze krizi malumken bakanın, “ABD’nin ve NATO’nun anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Bazı NATO ülkelerinde de NATO dışı sistemler var.” şeklindeki söylemleri de aslında gündeme net bir şekilde ışık tutuyor. Özellikle siyasi gündemin sakinleşmesi sonrasında olası bir anlaşmanın açıklanması şaşırtıcı olmayacaktır. NATO’nun ise sisteminde bir açık anlamına gelecek bu gelişmeye vereceği tepki de büyük merak konusu.

Bu arada Rusya’da Roketsan gibi bir yapısı bulunan ve devlete bağlı bir şirket olan Rostech Genel Müdürü Sergey Çemezov’un Rusya ile Türkiye arasında S-400 satışı konusunda görüşmeler olduğunu ve mali hususlar konuşuluyor açıklaması da kritik önem arz ediyor.

Aşağıda yer alan görselde Hava Savunma Füze Sistemleri’ne ilişkin bir mukayese tablosu yer alıyor. Alttaki videoda ise Korkut kundağı ve Hisar ile alakalı özel bir video bulacaksınız.


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serafon 2 yıl en beğenilen simbolmina
simbolmina

Nükleer füze durduran tank yok muydu bizde?

o var da her şeye olumsuz yaklaşmayı önleyici yok henüz
simbolminaNükleer füze durduran tank yok muydu bizde?o var da her şeye olumsuz yaklaşmayı önleyici yok henüz...
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Yanıtla +57
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V4LKyR 2 yıl
Gerçekten de, Rusya'nın teknolojisinin Çin'den çok daha ileride olduğu görülüyor. Çin malı olacağına Rus malı olsun.
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simbolmina 2 yıl
Nükleer füze durduran tank yok muydu bizde?
3 Yanıt Yanıtla +19
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Beels 2 yıl
Ruslar en sağlam savunma savunma sistemi s-400 ü vermez bize , verirsede yazılımı onlarda olur .
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yigitcan19901 2 yıl
Alamaz.Cinden de aliyorduk bir ara,ne oldu ? Aldirtmadilar,bunu da aldirtmazlar.
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Umutcan 2 yıl
Bence günümüzde en önemli savunma araçlarından biri uzun menzilli anti hava füzeleri.
Bağımlı olmama adına yerli uzun menzilli hava savunma füzeleri de geliştirilmeli ve Türk hava sahası tamamen koruma altına alınmalı.
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xgny58x 2 yıl Umutcan
Türk Hava sahasını komple koruma altına alman çok zor çünkü bütçe yok. Boş beleş işlere ayırdıkları bütçeyi ayırırlarsa olabilir. Bulunduğumuz coğrafya dağlık alan olduğu için radarların menzili düşüyor. ABM savunmamız yok yüksek irtifa savunmamız yok yokta yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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xgny58x 2 yıl
Eğer alırsak konuşlandırılacak bölgeler çok önemli. Türkiye dağlık bir alan olduğu için radar mesafesi ister istemez kısalacaktır çok detaylı bir şekilde planlanıp öyle yerleştirilmeli. S-400 bizim için çok iyi bir hava savunma aracı fakat NATO radar ağına entegre ettirmeyebilir zira diğer rus hava savunma sistemi kullanan ülkelerde nato radar ağına entegre değil.
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Bluflame 2 yıl
yaw arkadaşlar, Rusya burnunun dibindeki bir NATO üyesi ülkeye en gelişmiş hava savunma sistemini satmaz, teknoloji paylaşımı/ortak üretim falan hiç yapmaz.
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tomthejeer 2 yıl
S-400 almak kısa vadedeki eksiklerimizi büyük oranda kapatacak. Ancak önemli olan kendi savunma sistemimizi 2025'e kadar geliştirebilmek. Uzun vadede başarılı olmak.
Allah'ın Türk'ün bileğine güç kuvvet versin.
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Racer_ali 2 yıl
Ne oldu bizim ciritlere hacım? Onlardan S-400 alıp bizde de cirit var sulh muyuz falan da der bu binali.
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guvven 2 yıl
Forumdakilerin yasi yetmiyor galiba. Zamanında güney kıbrıs s-300 aldi ama sonra adaya koyamadılar. Sonrasında bunlar yunanistana verildi. Ancak, s400 değil s300 var onlarda.

Ayrıca, ben rusyanın bu füzeyi biz almak istesek bile 2030dan önce bize vereceğini sanmiyorum.
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Parsbey 2 yıl
O s300leri yunanistan almadi. Kibris rum kesimi aldi. Bizde onlari yunanistana ittirdik. Yunanistan daki s300ler ilk versiyon. Bizde israilden s300 sistemini vurmak icin popoye fuzeleri almistik. Yani yunanin s300 lerin eski versiyon ve bizim icin bir tehdit degil. Vurmak istedigimizde menzil disindan kolayca vuruz.
Bizim icin asil tehlike yunanistan ilk vuran olursa olacak. Son zamanlar da abd den ellerindeki f16larin bir kismini blok 60 viper seviyesine yukseltmek icin teklif istediler. Bu modernizasyon paketiyle birlikte buyuk ihtimal menzili 350-400km olan seyir fuzeside alacaklardir.
Ellerindeki scalp eg fuzelerinide sayarsak ilk vurusu onlar yaparsa bize ciddi sekilde zarar verebilecek kabiliyete kavusacaklar.
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lalale 2 yıl Parsbey
Orijinalden alıntı: Parsbey
O s300leri yunanistan almadi. Kibris rum kesimi aldi. Bizde onlari yunanistana ittirdik. Yunanistan daki s300ler ilk versiyon. Bizde israilden s300 sistemini vurmak icin popoye fuzeleri almistik. Yani yunanin s300 lerin eski versiyon ve bizim icin bir tehdit degil. Vurmak istedigimizde menzil disindan kolayca vuruz.
Bizim icin asil tehlike yunanistan ilk vuran olursa olacak. Son zamanlar da abd den ellerindeki f16larin bir kismini blok 60 viper seviyesine yukseltmek icin teklif istediler. Bu modernizasyon paketiyle birlikte buyuk ihtimal menzili 350-400km olan seyir fuzeside alacaklardir.
Ellerindeki scalp eg fuzelerinide sayarsak ilk vurusu onlar yaparsa bize ciddi sekilde zarar verebilecek kabiliyete kavusacaklar.

sen yazınca araştırdım popeye füzeleri israil-türkiye ortak üretimi imiş, her gün yeni bir bilgi

Israel and Turkey co-production
In May 1997, Israel and Turkey signed an agreement valued in excess of US$500 million for the establishment of a joint-venture between Israel's Rafael and Turkey's Turkish Aerospace Industries for the co-production of Popeye I and Popeye II missiles in Turkey.
Manufacturer:
Rafael Advanced Defense Systems
Lockheed Martin
Turkish Aerospace Industries
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transverse 2 yıl Parsbey
Parsbey
O s300leri yunanistan almadi. Kibris rum kesimi aldi. Bizde onlari yunanistana ittirdik. Yunanistan daki s300ler ilk versiyon. Bizde israilden s300 sistemini vurmak icin popoye fuzeleri almistik. Yani yunanin s300 lerin eski versiyon ve bizim icin bir tehdit degil. Vurmak istedigimizde menzil disindan kolayca vuruz.
Bizim icin asil tehlike yunanistan ilk vuran olursa olacak. Son zamanlar da abd den ellerindeki f16larin bir kismini blok 60 viper seviyesine yukseltmek icin teklif istediler. Bu modernizasyon paketiyle birlikte buyuk ihtimal menzili 350-400km olan seyir fuzeside alacaklardir.
Ellerindeki scalp eg fuzelerinide sayarsak ilk vurusu onlar yaparsa bize ciddi sekilde zarar verebilecek kabiliyete kavusacaklar.

Yunanistan'da mevcut olan (1 batarya 8 atıcı) olan sistem S-300PMU1 yani bilinenin aksine 1999 yılında hizmete girmiş oldukca yeni nesil bir S-300, hatta S-400'üm temelini oluşturan S-300PMU2/PM2 modelinin bir alt versiyonu. 48N6E füzeleri ile 200 km menzile sahip ve 64N6 radarı ile 300 km mesafeden bilgi alır. Menzil dışından vurma ihtimali, deep strike yapma ihtimalinden daha düşük.
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DEMİRCİEFE 2 yıl
[link=]http://www.hurriyet.com.tr/s-300-fuzeleri-resmen-yunanistanin-7897198 [/link]
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