Türkiye’de gizli madencilik yazılımları 4 kat arttı

Kripto para piyasalarının ilgi görmeye başlaması ile pek çok sektörde değişim yaşandığını gördük. Grafik kartı, işlemci, anakart, finans ve bankacılık bunlardan başlıcası. Görmediğimiz ise zararlı yazılım dünyası da baştan aşağı değişti.

Kolay gelir

Geçmiş yıllarda kişisel verileri çalmak veya verileri kilitleyerek şantaj yapmak gibi farklı yollarla para elde etmeye çalışan hackerlar bugün çok daha kolay bir yol olan gizli madencilik yazılımlarına ilgi gösteriyor. Hem hızlı bir şekilde hazırlanan hem de filtrelere yakalanmayan madencilik yazılımlarının getirisi de oldukça iyi.

Kaspersky Lab yaptığı yeni bir araştırmada gizli madencilik yazılımlarının belirli bölgelerde 4 kat arttığını görmüş. Orta Doğu ve Afrika kıtasının yanı sıra ülke olarak Türkiye öne çıkıyor. 2017 yılında 3.5 milyon olan kripto para saldırıları 2018 yılında 13 milyonu geçmiş durumda.

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Bu yıl saldırıların tavan yaptığı ifade ediliyor. Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 5 milyon kişi gizli madencilik yazılımlarından etkilendi. Geçen yıl bu rakam 2.7 milyon civarındaydı. Sadece Mart ayında 1169000 adet saldırı tespit edilmiş. Bu rakam zirve ve piyasanın düşüşü ile birlikte sonraki aylarda da büyük düşüş göstermiş.

Saldırılar içerisinde en popüler araç haliyle gizli madencilik yazılımları. Güvenli olmayan bir web sitesine (zaman zaman güvenli olanlara da eklendiğini gördük) veya kopya yazılımlara entegre edilen gizli madencilik yazılımları kullanıcı farkına varmadan çalışabiliyor. Sistemin büyük güç tüketmeye başladığını anlayan kullanıcı müdahale edene kadar ise bir miktar para birimi kazılmış oluyor.

Araştırma aylık olarak tek bir madencilik yazılımının 30 bin dolardan fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. En fazla kazılan birim Monero. Bugüne kadar 175 milyon dolarlık Monero biriminin kazıldığı ifade ediliyor.

Diğer taraftan dijital tehditler ve aktiviteler de sayılan bölgelerde artış gösteriyor. Bankacılık odaklı saldırılar bu yıl yüzde 17 artarak 500 bin civarında ulaşmış durumda.