Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı

Tam Boyutta Gör

MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen “High Tech Port”da sergilenen Türkiye’nin savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü. Fuarda en çok dikkat çeken teknolojilerden bir tanesi de prototip olarak sergilenen Türkiye’nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı (İDA) oldu.

Kayacı Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen İDA, üzerinde bulunan oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına yüklenen rota üzerinde gidebiliyor. Hibrit bir araç kurgusuyla geliştirilen İDA’nın üzerinde hem otomatik hem de karadan kontrol edilerek çalışabilen sensörler bulunuyor.



Tam Boyutta Gör

İDA’nın deniz sınırlarının güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Üzerinde herhangi bir mürettebat bulunmayan ve otonom olarak çalışabilen İDA’nın ağır deniz koşullarında ve mürettebatlı gemilerin etkisiz kaldığı koşullarda görev yapabileceği söyleniyor.

"Yazılımı dahil her şeyi bize ait"

Firma Genel Müdürü Hakan Kayacı’nın açıklamaları şu şekilde: “Bizim 5 yıldır üzerinde çalıştığımız, yazılımından tutun da, üretimine kadar her şeyi kendimize ait bir ürün. Mersin’de üniversite, teknopark ve sanayi işbirliği ile hazırlandı. Prototipini geliştirdik. Bunun kullanım amacı düzensiz göçlerde, sahil güvenliğimizin sağlanmasında kullanılmak amacıyla üretilmiş durumda. Bunlar denizlerin zor koşullarında bile hizmet verecek şekilde tasarlandı. Örneğin bizim milli sondaj gemimiz Fatih’in güvenliğini sağlamak için bir bekçi görevi görebilir. En büyük özelliği içinde insan olmadığı için üzerine silah entegre edilebiliyor. Radar ve uydu sistemleriyle kumanda edebiliyoruz. Herhangi bir tehlike durumunda bu araçlar hem silahlı olarak güvenlik görevi görebilir hem de Sahil Güvenliğe bilgi vererek anında müdahale için zemin hazırlar”

