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Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı

İDA'yı geliştiren Kayacı Savunma Sistemleri Genel Müdürü Hakan Kayacı, ürünün yazılımından üretimine kadar her şeyin kendilerine ait olduğunu belirtti. İDA, sınır güvenliğini sağlamada kullanılacak.
6 ay
7,1b
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı
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MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen “High Tech Port”da sergilenen Türkiye’nin savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü. Fuarda en çok dikkat çeken teknolojilerden bir tanesi de prototip olarak sergilenen Türkiye’nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı (İDA) oldu.
Kayacı Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen İDA, üzerinde bulunan oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına yüklenen rota üzerinde gidebiliyor. Hibrit bir araç kurgusuyla geliştirilen İDA’nın üzerinde hem otomatik hem de karadan kontrol edilerek çalışabilen sensörler bulunuyor.
 

Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı
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İDA’nın deniz sınırlarının güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Üzerinde herhangi bir mürettebat bulunmayan ve otonom olarak çalışabilen İDA’nın ağır deniz koşullarında ve mürettebatlı gemilerin etkisiz kaldığı koşullarda görev yapabileceği söyleniyor. 

"Yazılımı dahil her şeyi bize ait" 

Firma Genel Müdürü Hakan Kayacı’nın açıklamaları şu şekilde: “Bizim 5 yıldır üzerinde çalıştığımız, yazılımından tutun da, üretimine kadar her şeyi kendimize ait bir ürün. Mersin’de üniversite, teknopark ve sanayi işbirliği ile hazırlandı. Prototipini geliştirdik. Bunun kullanım amacı düzensiz göçlerde, sahil güvenliğimizin sağlanmasında kullanılmak amacıyla üretilmiş durumda. Bunlar denizlerin zor koşullarında bile hizmet verecek şekilde tasarlandı. Örneğin bizim milli sondaj gemimiz Fatih’in güvenliğini sağlamak için bir bekçi görevi görebilir. En büyük özelliği içinde insan olmadığı için üzerine silah entegre edilebiliyor. Radar ve uydu sistemleriyle kumanda edebiliyoruz. Herhangi bir tehlike durumunda bu araçlar hem silahlı olarak güvenlik görevi görebilir hem de Sahil Güvenliğe bilgi vererek anında müdahale için zemin hazırlar”
 

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Silver_Code 6 ay en beğenilen
yunanistana doğru salında az eğlenelim yav :D
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tostumm 6 ay
Dış görünümü İran'ın abidik gubidik askeri araç projelerine benzemiş, ancak teknik alt yapısını bilemem.
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nightdrive 6 ay
sonradan boyanan lunapark oyuncaklarına benzemiş.
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cabriyo 5 ay
uçak gemisini batıran çeşidini yapında abd nin krallığı sona ersin artık.
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gun 4 ay cabriyo
Bunların sürüsünü yapıp gidip patlatacak şekilde olsa fena olmaz harbi.
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DH Misafiri 5 ay
Önemli olan boyu değil etkisi
Siha'lar da ufak ama etkisi felaket
Vizyonu olmayan gülebilir
Ama bunu Sürü halinde üretip kullanma ihtimalin var radara yakalanmayan gözle son anda görülen etkin bir kamikaze olma özelliği olan insansız zaman içinde uydudan kullanabilen muhteşem bir silah Türkiyenin denizlerdeki gözü olacak.
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Portraitclub 6 ay
Oyuncak gibi duruyor. Yunanistan’ın kara sularına salın arada üstüne de havai fişek koyun ateşleyin.
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tostumm 6 ay Portraitclub
Yunanlılar bunu bulduğunda içinden yayla pasta fırlatsın boing diye suratlarına yapışsın, bu arada şemsiye süs ve yaşı yazdırmayı unutmayın.
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Silver_Code 6 ay en beğenilen
yunanistana doğru salında az eğlenelim yav :D
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Ulfast 6 ay Silver_Code
Hiç gülesim yoktu :D
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Ciginix 6 ay Silver_Code
hahahahaha
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Tugrul_512bit 6 ay
Mükemmel. Denizlerle çevrili olduğumuz için çok işe yarayacaktır.
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nightdrive 6 ay
sonradan boyanan lunapark oyuncaklarına benzemiş.
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tostumm 6 ay
Dış görünümü İran'ın abidik gubidik askeri araç projelerine benzemiş, ancak teknik alt yapısını bilemem.
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dobrasam 6 ay
Çok güzel bir proje olmuş tebrikler, tamamı yerli ve milli olması önemli değil, önemli olan başlangıç ve istikamet 👑👍
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RaptorFX 6 ay
Çalıştığı bölgede sinyal kesici olduğunda nasıl tepki veriyor bu tip aygıtlar?
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proygt 6 ay RaptorFX
Base(başlangıç noktasına) geri dönüyor.Gittiği gibi dönüyor aynı yoldan.
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BekirHan 6 ay RaptorFX
Eğer ingilizce konusunda sıkınıtınız yok ise okumanızı önereceğim bir kaynak;
apps.dtic.mil/...
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insansız deniz aracı, ida ve
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