Qualcomm'un yeni Snapdragon işlemcisini tanıtacağı tarih belli oldu

Qualcomm'un testlerde göz kamaştıran ve yaklaşan amiral gemilerinde kullanılacak olan yeni Snapdragon işlemcisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Tüm detaylar haberimizde.