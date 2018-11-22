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Qualcomm'un yeni Snapdragon işlemcisini tanıtacağı tarih belli oldu

Qualcomm'un testlerde göz kamaştıran ve yaklaşan amiral gemilerinde kullanılacak olan yeni Snapdragon işlemcisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Tüm detaylar haberimizde.
5 ay
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2
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden Qualcomm yeni amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 8150 yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin medyasına gönderilen davetiyelere göre yeni işlemcinin lansmanı 4 Aralık tarihinde yapılacak.

Birçok amiral gemisine güç verecek

Geçtiğimiz aylarda Huawei, Kirin 980'i, Samsung, Galaxy S10'a güç verecek yeni Exynos işlemcisini, Apple ise yeni iPhone'larda kullanılan A12 Bionic işlemcisini tanıtmıştı. Qualcomm da yaklaşık iki hafta sonra Snapdragon 845'in devamı olan Snapdragon 8150 çipini medyaya tanıtacak.

Güvenilir sızıntı hesaplarından Ice Universe'ye göre Hawaii'de yapılacak olan Qualcomm Teknoloji Zirvesi'nde şirketin yeni amiral gemisini görebileceğiz. 7 nm FinFET teknolojisi kullanılarak üretilen Snapdragon 8150, Samsung Galaxy 10'un bir versiyonu da olmak üzere önümüzdeki yıl çıkacak olan birçok amiral gemisinde kullanılacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1065237966774132736 Yorum Yaz
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napolyon94 5 ay en beğenilen
Ne kullanacakti? Chipset blueprint'i mi? Gereksiz elestirilerin editörleri fazla baski altina aldigini dusunuyorum.

Edit: arkadas yorumunu silmis. Kullanilan haber görselini elestiriyordu.
Ne kullanacakti? Chipset blueprint'i mi? Gereksiz elestirilerin editörleri fazla baski altina aldigini dusunuyorum.Edit: arkadas yorumunu silmis. K...
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V4LKyR 5 ay
A12'den yavaş olacağını bildiğim için maalesef üzülüyorum, keşke şu Apple'ın üstünlüğü son erse.
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napolyon94 5 ay en beğenilen
Ne kullanacakti? Chipset blueprint'i mi? Gereksiz elestirilerin editörleri fazla baski altina aldigini dusunuyorum.

Edit: arkadas yorumunu silmis. Kullanilan haber görselini elestiriyordu.
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