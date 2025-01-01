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    Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyonu yapabilecek ilk ve tek ülke oldu

    Türk savunma sanayisinin en önemli figürlerinden ASELSAN’ın ALBATROS-S Sürü İDA ve ALBATROS Kamikaze İDA (KİDA) sistemleri envantere girdi. Böylece Türkiye, bir ilke daha imza attı.
    Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyonu yapabilecek ilk ve tek ülke! Tam Boyutta Gör
    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geçtiğimiz 2024 yılı özelinde bilgiler vererek envantere alınan ilk ürünleri paylaştı. “Mühendislik gücümüzle 2024’e damga vurduk” diyen Akyol, 30 ürün için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladıklarına dikkat çekerken aynı zamanda 29 yeni ürünü ilk defa kullanıcılarına teslim ettiklerinin altını çizdi.

    Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyon yeteneğine erişti

    Ahmet Akyol, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “30 ürünümüz için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladık. 7 yeni ülkeye ilk defa ihracat gerçekleştirdik. 29 yeni ürünü ilk defa kullanıcılarımıza teslim ettik. Yerli firmalarımızla birlikte 106 ürünü millileştirdik. Teslimatta ve yeni alınan siparişlerde yurt içinde ve yurt dışında tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Defense News Top 100 listesindeki şirketler arasında dünyada en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden birisi olduk

    ASELSAN, 2024 yılında birçok sistem ile ön plana çıksa da ALBATROS-S Sürü İDA ve ALBATROS Kamikaze İDA (KİDA) sistemlerinin envantere girmesi Türkiye’yi farklı bir noktaya taşıdı. Zira bu sayede Türkiye, envanterindeki İHA-KİDA’lar ile ortak sürü operasyonları yapabilecek donanıma sahip ilk ve tek ülke konumuna erişti. ASELSAN, kaç tane platformun envantere girdiğinizi ise açıklamadı.

    Bu konsept, sistemler henüz envantere girmeden önce 2023 yılında testler sırasında gerçekleştirilmişti. Test kapsamında, 8'li sürü hâlinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Üzerinde ROKETSAN’a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden biri, hedef gemiye çarparak patladı. Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü. Testte Bayraktar TB2 İHA da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi. Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmişti.

    ALBATROS-S Sürü İDA neler sunuyor?

    Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyonu yapabilecek ilk ve tek ülke! Tam Boyutta Gör
    ALBATROS-S, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemi konumunda. Farklı seyir formasyonları uygulayabilen ALBATROS-S, sürü unsurlarından ve hareketli/hareketsiz engellerden sakınarak sürüdeki eksilmelere karşı da göreve devam edebilme yeteneğine sahip. ALBATROS-S ile verilen görevin sürü unsurları arasında otonom paylaşımı yapılabilmekte ve farklı manevralar ile görev otonom olarak sonlandırılabilmekte. Platform, 10 saatten fazla çalışma süresi, 250 kg’dan fazla faydalı yük kapasitesi sunuyor. Yaklaşık 2 tonluk olan aracın genel özellikleri şöyle:

    ALBATROS-S genel özellikler

    • Tekli veya sürü halinde otonom seyir ve görev yapabilme
    • Sabit ve hareketli engellerden sakınma ve yeni rota oluşturma
    • Yüksek sürat ve manevra kabiliyeti
    • Düşük radar ve kızılötesi kesit alanı
    • Seyir radarı
    • Anti–Jam GNSS sistemi

    ALBATROS Kamikaze İDA neler sunuyor?

    Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyonu yapabilecek ilk ve tek ülke! Tam Boyutta Gör
    MARLİN ALBATROS, 250 kg harp başlığı taşıyabilen, hedefleri sürü halinde veya tekli olarak bertaraf edebilen / harekattan sakıt bırakabilen İnsansız Deniz Aracı olarak öne çıkıyor. ALBATROS Kamikaze İDA, farklı görevleri icra edebilecek şekilde alt gruplara bölünebilmekte ve asimetrik saldırı formasyonlarını oluşturabiliyor. Kaçınma manevralarını uygulayabilme, hareketli / hareketsiz engellerden sakınabilme ve görüntü tabanlı hedef tespiti ve angajman kabiliyetlerine sahip. Gelişmiş haberleşme ve konumlandırma sistemleri ile donatılmış olan MARLİN ALBATROS, sinyal karıştırma altında kesintisiz görev yapabilmekte.

    ALBATROS Kamikaze İDA genel özellikler

    • Yüksek sürat ve manevra kabiliyeti
    • Düşük Radar Kesit Alanı (RKA) ve termal iz
    • Esnek ve sayısı arttırılabilir sürü mimarisi
    • Otonom görev planlama ve görev dağıtımı
    • Sensör füzyonu
    • Tekli veya sürü halinde otonom görev yapabilme
    • Sabit ya da hareketli engel algılama ve dinamik yol planlama
    • Gece / Gündüz otonom harekât kabiliyeti
    • GNSS ve haberleşme kesintisinde otonom harekât kabiliyeti
    • Görüntü tabanlı angajman ve saldırı kabiliyet

    Kaynakça https://wwwcdn.aselsan.com/api/file/ALBATROS-S_TR.pdf https://wwwcdn.aselsan.com/api/file/SST_MARLIN_ALBATROS_TR.pdf
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    digitürk ulusal kanallar yok zayıfım ama tartıda fazla çıkıyorum mcp şanzıman yeni sac tava ilk kullanımı eti sineması

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