Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyonu yapabilecek ilk ve tek ülke oldu

- Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyon yeteneğine erişti
- ALBATROS-S Sürü İDA neler sunuyor?
- ALBATROS-S genel özellikler
- ALBATROS Kamikaze İDA neler sunuyor?
- ALBATROS Kamikaze İDA genel özellikler
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Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyon yeteneğine erişti
Ahmet Akyol, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “30 ürünümüz için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladık. 7 yeni ülkeye ilk defa ihracat gerçekleştirdik. 29 yeni ürünü ilk defa kullanıcılarımıza teslim ettik. Yerli firmalarımızla birlikte 106 ürünü millileştirdik. Teslimatta ve yeni alınan siparişlerde yurt içinde ve yurt dışında tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Defense News Top 100 listesindeki şirketler arasında dünyada en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden birisi olduk”
ASELSAN, 2024 yılında birçok sistem ile ön plana çıksa da ALBATROS-S Sürü İDA ve ALBATROS Kamikaze İDA (KİDA) sistemlerinin envantere girmesi Türkiye’yi farklı bir noktaya taşıdı. Zira bu sayede Türkiye, envanterindeki İHA-KİDA’lar ile ortak sürü operasyonları yapabilecek donanıma sahip ilk ve tek ülke konumuna erişti. ASELSAN, kaç tane platformun envantere girdiğinizi ise açıklamadı.
Bu konsept, sistemler henüz envantere girmeden önce 2023 yılında testler sırasında gerçekleştirilmişti. Test kapsamında, 8'li sürü hâlinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Üzerinde ROKETSAN’a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden biri, hedef gemiye çarparak patladı. Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü. Testte Bayraktar TB2 İHA da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi. Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmişti.
ALBATROS-S Sürü İDA neler sunuyor?
ALBATROS-S genel özellikler
- Tekli veya sürü halinde otonom seyir ve görev yapabilme
- Sabit ve hareketli engellerden sakınma ve yeni rota oluşturma
- Yüksek sürat ve manevra kabiliyeti
- Düşük radar ve kızılötesi kesit alanı
- Seyir radarı
- Anti–Jam GNSS sistemi
ALBATROS Kamikaze İDA neler sunuyor?
ALBATROS Kamikaze İDA genel özellikler
- Yüksek sürat ve manevra kabiliyeti
- Düşük Radar Kesit Alanı (RKA) ve termal iz
- Esnek ve sayısı arttırılabilir sürü mimarisi
- Otonom görev planlama ve görev dağıtımı
- Sensör füzyonu
- Tekli veya sürü halinde otonom görev yapabilme
- Sabit ya da hareketli engel algılama ve dinamik yol planlama
- Gece / Gündüz otonom harekât kabiliyeti
- GNSS ve haberleşme kesintisinde otonom harekât kabiliyeti
- Görüntü tabanlı angajman ve saldırı kabiliyet
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