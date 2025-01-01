Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyonu yapabilecek ilk ve tek ülke oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geçtiğimiz 2024 yılı özelinde bilgiler vererek envantere alınan ilk ürünleri paylaştı. “Mühendislik gücümüzle 2024’e damga vurduk” diyen Akyol, 30 ürün için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladıklarına dikkat çekerken aynı zamanda 29 yeni ürünü ilk defa kullanıcılarına teslim ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye, İHA-KİDA ortak operasyon yeteneğine erişti

Ahmet Akyol, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “30 ürünümüz için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladık. 7 yeni ülkeye ilk defa ihracat gerçekleştirdik. 29 yeni ürünü ilk defa kullanıcılarımıza teslim ettik. Yerli firmalarımızla birlikte 106 ürünü millileştirdik. Teslimatta ve yeni alınan siparişlerde yurt içinde ve yurt dışında tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Defense News Top 100 listesindeki şirketler arasında dünyada en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden birisi olduk”

ASELSAN, 2024 yılında birçok sistem ile ön plana çıksa da ALBATROS-S Sürü İDA ve ALBATROS Kamikaze İDA (KİDA) sistemlerinin envantere girmesi Türkiye’yi farklı bir noktaya taşıdı. Zira bu sayede Türkiye, envanterindeki İHA-KİDA’lar ile ortak sürü operasyonları yapabilecek donanıma sahip ilk ve tek ülke konumuna erişti. ASELSAN, kaç tane platformun envantere girdiğinizi ise açıklamadı.

HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 2 gün önce eklendi

Bu konsept, sistemler henüz envantere girmeden önce 2023 yılında testler sırasında gerçekleştirilmişti. Test kapsamında, 8'li sürü hâlinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Üzerinde ROKETSAN’a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden biri, hedef gemiye çarparak patladı. Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü. Testte Bayraktar TB2 İHA da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi. Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmişti.

ALBATROS-S Sürü İDA neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör ALBATROS-S, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemi konumunda. Farklı seyir formasyonları uygulayabilen ALBATROS-S, sürü unsurlarından ve hareketli/hareketsiz engellerden sakınarak sürüdeki eksilmelere karşı da göreve devam edebilme yeteneğine sahip. ALBATROS-S ile verilen görevin sürü unsurları arasında otonom paylaşımı yapılabilmekte ve farklı manevralar ile görev otonom olarak sonlandırılabilmekte. Platform, 10 saatten fazla çalışma süresi, 250 kg’dan fazla faydalı yük kapasitesi sunuyor. Yaklaşık 2 tonluk olan aracın genel özellikleri şöyle:

ALBATROS-S genel özellikler

Tekli veya sürü halinde otonom seyir ve görev yapabilme

Sabit ve hareketli engellerden sakınma ve yeni rota oluşturma

Yüksek sürat ve manevra kabiliyeti

Düşük radar ve kızılötesi kesit alanı

Seyir radarı

Anti–Jam GNSS sistemi

ALBATROS Kamikaze İDA neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör MARLİN ALBATROS, 250 kg harp başlığı taşıyabilen, hedefleri sürü halinde veya tekli olarak bertaraf edebilen / harekattan sakıt bırakabilen İnsansız Deniz Aracı olarak öne çıkıyor. ALBATROS Kamikaze İDA, farklı görevleri icra edebilecek şekilde alt gruplara bölünebilmekte ve asimetrik saldırı formasyonlarını oluşturabiliyor. Kaçınma manevralarını uygulayabilme, hareketli / hareketsiz engellerden sakınabilme ve görüntü tabanlı hedef tespiti ve angajman kabiliyetlerine sahip. Gelişmiş haberleşme ve konumlandırma sistemleri ile donatılmış olan MARLİN ALBATROS, sinyal karıştırma altında kesintisiz görev yapabilmekte.

ALBATROS Kamikaze İDA genel özellikler

Yüksek sürat ve manevra kabiliyeti

Düşük Radar Kesit Alanı (RKA) ve termal iz

Esnek ve sayısı arttırılabilir sürü mimarisi

Otonom görev planlama ve görev dağıtımı

Sensör füzyonu

Tekli veya sürü halinde otonom görev yapabilme

Sabit ya da hareketli engel algılama ve dinamik yol planlama

Gece / Gündüz otonom harekât kabiliyeti

GNSS ve haberleşme kesintisinde otonom harekât kabiliyeti

Görüntü tabanlı angajman ve saldırı kabiliyet

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.