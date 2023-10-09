Savunma sanayisinin geleceği: ASELSAN, Roketsan ve Baykar işbirliğinde Albatros testi

Bayraktar TB2 gördü, ASELSAN gitti, Roketsan imha etti
Dünyanın gelişmiş çoğu savunma sanayisi artık insansız sistemlerin geleceğin modern ordu teknolojisi olduğunun farkında. Bu alanda rakiplerinin gerisinde olmayan Türkiye, yaptığı yatırımların olgun meyvelerini toplamaya devam ediyor. İcra edilen ASELSAN Albatros İDA testine sadece bir test olarak değil aynı zamanda bir tatbikat olarak da bakmak gerekiyor.
Zira bu testte, Baykar Bayraktar TB2’nin tespit ettiği gemiye ASELSAN Albatros İDA yönlendirildi. Gemi ise Albatros’ta bulunan Roketsan’ın geliştirmiş olduğu harp başlıkları ile etkisiz hale getirildi. Bu aynı zamanda dünyada bir ilk anlamını taşıyor. Zira şimdiye kadar İDA-İHA müşterek operasyonunda İDA sürüsü ile kamikaze saldırısı yapılmamıştı.
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.