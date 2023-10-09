Savunma sanayisinin geleceği: ASELSAN, Roketsan ve Baykar işbirliğinde Albatros testi

Tam Boyutta Gör Türkiye, son yıllarda yapmış olduğu savunma sanayi atılımıyla özellikle insansız sistemlerde alanında öncü şirket ve kurumların yükselmesini sağladı. ASELSAN ve Roketsan gibi köklü kurumlara eklenen Baykar gibi özel şirketler, savunma sanayisinde hem rekabet hem de büyük bir işbirliği içinde hareket ediyor. Bu işbirliğinin geldiği boyutu ise kısa süre önce gerçekleştirilen Albatros İDA (İnsansız Deniz Aracı) testi ortaya koyuyor.

Bayraktar TB2 gördü, ASELSAN gitti, Roketsan imha etti

Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı Albatros için geçtiğimiz günlerde Mersin’de bir atış testi gerçekleştirildi. 8'li sürü halinde hareket edebilen ASELSAN Albatros, hedef gemiye başarılı bir saldırı gerçekleştirerek hedefi imha etti. Temas sonrasında 22 metrelik hedef gemi sadece dakikalar içinde suya gömüldü. Ancak burada modern savunma sanayi teknolojilerinin geldiği noktaya yani insansızlaştırmaya bir parantez açmak gerek.

Dünyanın gelişmiş çoğu savunma sanayisi artık insansız sistemlerin geleceğin modern ordu teknolojisi olduğunun farkında. Bu alanda rakiplerinin gerisinde olmayan Türkiye, yaptığı yatırımların olgun meyvelerini toplamaya devam ediyor. İcra edilen ASELSAN Albatros İDA testine sadece bir test olarak değil aynı zamanda bir tatbikat olarak da bakmak gerekiyor.

Karşınızda ASELSAN’ın elektronik harp sistemi: EJDERHA! 3 gün önce eklendi

Zira bu testte, Baykar Bayraktar TB2’nin tespit ettiği gemiye ASELSAN Albatros İDA yönlendirildi. Gemi ise Albatros’ta bulunan Roketsan’ın geliştirmiş olduğu harp başlıkları ile etkisiz hale getirildi. Bu aynı zamanda dünyada bir ilk anlamını taşıyor. Zira şimdiye kadar İDA-İHA müşterek operasyonunda İDA sürüsü ile kamikaze saldırısı yapılmamıştı.

İnsansız sistemler, düzenli orduları yıpratıyor

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda düzenli orduların, drone ve insansız sistemler tarafından nasıl da zor duruma sokulduğunu defalarca gördük. Silahlı insansız deniz, hava ve kara araçları olan kuvvetler sürpriz ve kritik hedeflere operasyon gerçekleştirme konusunda ciddi potansiyele sahip. Öte yandan bu sistemler tarafından yapılacak saldırılara karşı da önlemler almak gerekiyor. Zira kara kuvvetlerinde en gelişmiş silah olarak görülen tankların basit bir drone ile imha edilebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla sadece insansız sistemler geliştirmek değil, aynı zamanda bunları engelleyecek sistemlerin de geliştirilmesi ciddi önem taşıyor.

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