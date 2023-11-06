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    ABD, Orta Doğu’da kamikaze drone botlarını test ediyor

    ABD Donanması’nın Task Force 59 birimi Orta Doğu denizlerinde kamikaze drone botları test ediyor. İnsansız deniz aracı (IDA) formundaki araçların potansiyeli araştırılıyor.
    ABD, Orta Doğu’da kamikaze drone botlarını test ediyor Tam Boyutta Gör
    ABD Donanması'nın Task Force 59 birimi, gelişmiş insansız sistemler ve yapay zekâ (AI) teknolojilerinin deniz operasyonlarına entegrasyonunu sergilemek üzere Orta Doğu'da bir dizi test gerçekleştirdi. 2021 yılında kurulan Task Force 59, büyük ölçekli operasyonları desteklemek için İnsansız Deniz Araçları (İDA), İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Sualtı Araçları ve Uzaktan Kumandalı Araçları birleştirme konusunda uzmanlaşmış bir birim olarak görev icra ediyor.

    ABD Donanması, otonom sistemleri test ediyor

    Bu bağlamda Task Force 59'un yetenekleri gerçekleştirilen test kapsamında sergilendi. Switchblade 300 mühimmatlarıyla donanmış T-38 Devil Ray İnsansız Deniz Aracı, geçtiğimiz kısa süre içerisinde başarıyla test edildi. Bu test "Digital Talon" tatbikatının bir parçası olarak Basra Körfezi'nde gerçekleştirildi. Switchblade ile silahlandırılmış T-38, karadaki bir tesisten kontrol edilirken hedef başarıyla imha edildi.

    ABD, Orta Doğu’da kamikaze drone botlarını test ediyor Tam Boyutta Gör
    AeroVironment tarafından geliştirilen minyatür bir gezici mühimmat uçağı olan Switchblade 300, hedefine bir savaş başlığı (4kg) ile çarparak onu yok edebilecek bir ''kamikaze drone" olarak tasarlanmış durumda. Aracın menzili 10 kilometre civarındayken üzerinde ayrıca canlı görüntü aktarımı yapan bir de kamera bulunuyor.

    Kamikaze drone’ları taşıyan ve insansız Maritime Tactical Systems (MARTAC) tarafından geliştirilen T-38 Devil Ray ise saatte maksimum 80 knot’a kadar hız yapabiliyor ve ayrıca 2.050 kg'a kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Aracın menzili ise 2.222 km. Switchblade 300'lerle donanmış bu insansız sürat tekneleri, gemileri ve kritik altyapıyı patlayıcı yüklü teknelerden koruma potansiyeline sahip. Yük taşıma ve hedeflere hızla yanıt verip hassas bir şekilde angaje olma kabiliyetleri bu tip platformları deniz kuvvetleri için değerli kılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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