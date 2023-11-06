ABD, Orta Doğu’da kamikaze drone botlarını test ediyor

ABD Donanması, otonom sistemleri test ediyor
Bu bağlamda Task Force 59'un yetenekleri gerçekleştirilen test kapsamında sergilendi. Switchblade 300 mühimmatlarıyla donanmış T-38 Devil Ray İnsansız Deniz Aracı, geçtiğimiz kısa süre içerisinde başarıyla test edildi. Bu test "Digital Talon" tatbikatının bir parçası olarak Basra Körfezi'nde gerçekleştirildi. Switchblade ile silahlandırılmış T-38, karadaki bir tesisten kontrol edilirken hedef başarıyla imha edildi.
Kamikaze drone’ları taşıyan ve insansız Maritime Tactical Systems (MARTAC) tarafından geliştirilen T-38 Devil Ray ise saatte maksimum 80 knot’a kadar hız yapabiliyor ve ayrıca 2.050 kg'a kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Aracın menzili ise 2.222 km. Switchblade 300'lerle donanmış bu insansız sürat tekneleri, gemileri ve kritik altyapıyı patlayıcı yüklü teknelerden koruma potansiyeline sahip. Yük taşıma ve hedeflere hızla yanıt verip hassas bir şekilde angaje olma kabiliyetleri bu tip platformları deniz kuvvetleri için değerli kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.