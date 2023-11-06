ABD, Orta Doğu’da kamikaze drone botlarını test ediyor

Tam Boyutta Gör ABD Donanması'nın Task Force 59 birimi, gelişmiş insansız sistemler ve yapay zekâ (AI) teknolojilerinin deniz operasyonlarına entegrasyonunu sergilemek üzere Orta Doğu'da bir dizi test gerçekleştirdi. 2021 yılında kurulan Task Force 59, büyük ölçekli operasyonları desteklemek için İnsansız Deniz Araçları (İDA), İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Sualtı Araçları ve Uzaktan Kumandalı Araçları birleştirme konusunda uzmanlaşmış bir birim olarak görev icra ediyor.

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Bu bağlamda Task Force 59'un yetenekleri gerçekleştirilen test kapsamında sergilendi. Switchblade 300 mühimmatlarıyla donanmış T-38 Devil Ray İnsansız Deniz Aracı, geçtiğimiz kısa süre içerisinde başarıyla test edildi. Bu test "Digital Talon" tatbikatının bir parçası olarak Basra Körfezi'nde gerçekleştirildi. Switchblade ile silahlandırılmış T-38, karadaki bir tesisten kontrol edilirken hedef başarıyla imha edildi.

Tam Boyutta Gör AeroVironment tarafından geliştirilen minyatür bir gezici mühimmat uçağı olan Switchblade 300, hedefine bir savaş başlığı (4kg) ile çarparak onu yok edebilecek bir ''kamikaze drone" olarak tasarlanmış durumda. Aracın menzili 10 kilometre civarındayken üzerinde ayrıca canlı görüntü aktarımı yapan bir de kamera bulunuyor.

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Kamikaze drone’ları taşıyan ve insansız Maritime Tactical Systems (MARTAC) tarafından geliştirilen T-38 Devil Ray ise saatte maksimum 80 knot’a kadar hız yapabiliyor ve ayrıca 2.050 kg'a kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Aracın menzili ise 2.222 km. Switchblade 300'lerle donanmış bu insansız sürat tekneleri, gemileri ve kritik altyapıyı patlayıcı yüklü teknelerden koruma potansiyeline sahip. Yük taşıma ve hedeflere hızla yanıt verip hassas bir şekilde angaje olma kabiliyetleri bu tip platformları deniz kuvvetleri için değerli kılıyor.

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