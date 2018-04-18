Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu

Yarışmanın ilk etabında rekabet eden 23 otomobil arasından jürinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yarışma hakkı elde etmişti. Finale kalan modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, ve fiyat-değer oranı gibi pek çok kriterden oluşan zorlu bir sınavdan geçirildi.
Yılın Otomobili 2018 ödülü için yarışan Hyundai IONIQ, finalde yarıştığı BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerini geride bırakarak birinci olmayı başardı. Birinci seçilen IONIQ, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. İlk kez 2016 yılında düzenlenen yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, geçtiğimiz yıl ise Renault Megane Sedan ödülün sahibi olmuştu.
- Hyundai IONIQ 3820
- Peugeot 5008 3340
- Skoda Kodiaq 2980
- BMW 5 Serisi 2340
- Volkswagen Polo 2260
- Volvo XC60 2260
- Ford Fiesta 2000
https://twitter.com/OGDorg/status/986309605344141312 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ulkede 1 arabanin sadece 2.eli onemli bu kadar basit.