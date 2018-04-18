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Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün kazananı belli oldu. Ödülün sahibi olan isim, aldığı puanlarla diğer 6 finalisti geride bıraktı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu
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Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından (OGD) bu yıl 3. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2018” ödülünün kazananı sonunda belli oldu. Ödül için son etapta yarışan 7 finalist arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3820 puan alan Hyundai IONIQ Hybrid, bu 7 finalist arasından ipi göğüsleyen isim oldu.

Yarışmanın ilk etabında rekabet eden 23 otomobil arasından jürinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yarışma hakkı elde etmişti. Finale kalan modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, ve fiyat-değer oranı gibi pek çok kriterden oluşan zorlu bir sınavdan geçirildi.

Yılın Otomobili 2018 ödülü için yarışan Hyundai IONIQ, finalde yarıştığı BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerini geride bırakarak birinci olmayı başardı. Birinci seçilen IONIQ, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. İlk kez 2016 yılında düzenlenen yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, geçtiğimiz yıl ise Renault Megane Sedan ödülün sahibi olmuştu.

İşte finalde yarışan otomobillerin aldığı puanlar:

  • Hyundai IONIQ          3820
  • Peugeot 5008              3340
  • Skoda Kodiaq             2980
  • BMW 5 Serisi             2340
  • Volkswagen Polo        2260
  • Volvo XC60                2260
  • Ford Fiesta                  2000


https://twitter.com/OGDorg/status/986309605344141312 Yorum Yaz
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TheCaliph_ 1 yıl en beğenilen
Bu ulkede ehliyeti olanlarin %60 i hayatinda guvenlik testi izlememistir.
Bu ulkede 1 arabanin sadece 2.eli onemli bu kadar basit.
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flowerhorn 1 yıl
Tipsiz bir araç
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haberelectro 1 yıl
Türkiye elektrik ülkesiymiş haberimiz yok.
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DH Misafiri 1 yıl
Yalnız bizimkiler şu gerçeği de bilmiyor.. Benzin, Dizel
6 TL olmuş neyin kafasını yaşıyorlar.... ????????
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Hamdi0555 1 yıl
Bu listeyi hazırlayanları sağlam doyurmuş olmalılar.
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ecz_mel 1 yıl
Yılda 76 tane satmış mı? 76 gazeteci oylayip bunu seçmiş.
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xOguzhangx 1 yıl
? Kim oylamış bunları cideen?
Subaru XV nin bu forumda bile tam 456 sayfalık tartışması takipçisi var. Buraya yaılan araçlartın %90 ını trafikte bile görmedim. kim aldı ne zaman test etti deneyimledi de yılın otomobili oldular? hayret.
Tv lerdeki yeni çıkan son model diş fırçası diş macunu reklamı gibi adamlar yeni çıkardıkları ürünü tanıtıyorlar ama kullanınca dişlerin ne kadar sağplıklı olduğunu yani geriye yönelik bildirim yapıyorlar. yeni çıktıysa sen ne zaman kullandın? burada da aynı şey var. Kim ne zaman almış nerede nasıl hangi şartlarda denemişte yılın otosu olmuş bunlar? (Yeni modelleri kastediyorum)
Uyduruk bir liste. sırf alacak bir oto bulamayıp zarar etmeden satarız piyasası var diye alınan, fiestayla polo yu da bu listeye eklemişler iyimi?
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D-NZ-93 1 yıl
Asla almayacakları arabaya oy atmışlar
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ardicli2000 1 yıl
Skoda Kodiak kaç tane sattı da ilk 5 e giriyor. Saçma sapan liste.
İyilik sıralaması satış vs dikkata alınmaksızın yapılacaksa lüks sınıfı kimse geçemez.
Satışa bakılacaksa da bunlar listeye giremez.
Saçma sapan bir şey olmuş.
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khytr89 1 yıl
Gerçeği yansıtmıyor bu liste.
Hyundai IONIQ
Peugeot 5008
Skoda Kodiaq
BMW 5 Serisi
Volkswagen Polo
Volvo XC60
Ford Fiesta
Yılın otomobillerini ben sayayım size
El arabası
At arabası
yok yok şakaydı :)
Bir kere en az yakan ve fiyatı da makul olan en iyi arabalar;
Hyundai i10
Fiat Egea
Opel Corsa
Dacia Sandero
Toyota Yaris
Yılın en kalitesizi ise zaten marka model vermeye gerek yok herkes biliyor nam-ı diğer fabrikasyon göçüklü (çıkaramadıysanız bir detay daha gençler eski kasalarını basmayı seviyor (eski kasalarına laf yok tabii))
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cank1981 1 yıl khytr89
Fiat egea mı? Yapmayın gözünüzü seveyim. Dizeli şehirler arası 6.5 lt , şehir içi 8-9lt yakıyor. Egea alana kadar gidin ikinci el Citroen C4 alın. Hem C segmenti, hem az yakıyor hem de sorunsuz.
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hoksi 1 yıl
Bu ne la
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Paco-De Lucia 1 yıl
Beyler bu Polo 2009 dan beri aynı kasayla devam etmiyor mu(Az saçı- başı yapılınca yeni kasa demeyin sektiririm)ne tikime finale kalmış onu anlamadim
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SHIHAD 1 yıl
Iyi guzelde bu saydiklarin vw de de yok. Volvo nun da Besiktas la anlasmasi var. Artik daha da taninacaktir
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Neiss 1 yıl SHIHAD
Volvo nun ihtiyacı tanınabilirlik değil ulaşılabilirlik.ülkenin 62 iline ulaşamamış satış yapamayan bir marka. Kaldı ki bunu örnek olarak verdim ; çok rahat büyüyebilecek ama bariz distürbütör hatalarından hakettiği yere gelemeyen belirgin bir örnek olduğundan. Bu demek değildir ki vw ya da bmw, merc in hatası yoktur. Benim meselem bu hataları günyüzüne çıkarabilecek böyle basit şeyleri”yılın otomobili seçimi” ni bile değerlendirememiz.
Misal kriterler arasında “karbon salınımı “ var.
Biri de dememişki bizde bunun bi anlamı yoktur çünkü
1- verileriniz yalan olduğu ortaya çıktı
2- memleket büyüklerimiz bunu umursamıyor halkımız da büyüklerini destekliyor
Belki bu sayede vergilendirme şeklimize resmi bir eleştri olabilirdi (değişmez o ayrı bir konu)
Veya fabrika yakıt tüketim verisiyle reel tüketimlerin birbirden uzak olmasından puan kırılsa da üreticiler alicengiz oyunlarına başvurmasalar
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