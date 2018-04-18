Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu

Tam Boyutta Gör

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından (OGD) bu yıl 3. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2018” ödülünün kazananı sonunda belli oldu. Ödül için son etapta yarışan 7 finalist arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3820 puan alan Hyundai IONIQ Hybrid, bu 7 finalist arasından ipi göğüsleyen isim oldu.

Yarışmanın ilk etabında rekabet eden 23 otomobil arasından jürinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yarışma hakkı elde etmişti. Finale kalan modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, ve fiyat-değer oranı gibi pek çok kriterden oluşan zorlu bir sınavdan geçirildi.

Yılın Otomobili 2018 ödülü için yarışan Hyundai IONIQ, finalde yarıştığı BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerini geride bırakarak birinci olmayı başardı. Birinci seçilen IONIQ, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. İlk kez 2016 yılında düzenlenen yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, geçtiğimiz yıl ise Renault Megane Sedan ödülün sahibi olmuştu.

İşte finalde yarışan otomobillerin aldığı puanlar:

Hyundai IONIQ 3820

Peugeot 5008 3340

Skoda Kodiaq 2980

BMW 5 Serisi 2340

Volkswagen Polo 2260

Volvo XC60 2260

Ford Fiesta 2000

https://twitter.com/OGDorg/status/986309605344141312