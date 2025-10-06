Yenilenen Suzuki XBee, Japonya'da satışa sunuldu

Suzuki XBee 2025 modeli yenilendi. Modern LED farlar, güncellenmiş kabin ve hafif hibrit motoruyla Japonya’da satışa sunulan küçük SUV dikkat çekiyor.
Kabin tarafında da güncellemeler var. Artık 7 inçlik dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor, üst donanımlarda ise head-up display ve 9 inç multimedya ekranı bulunuyor. Yeni direksiyon simidi ve yeniden tasarlanan havalandırma ızgaraları da iç mekâna daha modern bir hava katıyor. MZ donanımında suya dayanıklı koltuk döşemeleri, LED ambiyans aydınlatma ve fonksiyonel bagaj zemini gibi detaylar da yer alıyor.
2025 Suzuki XBee'nin Japonya'daki fiyatı yaklaşık 14.700 dolardan başlıyor ve en dolu 4x4 versiyon için yaklaşık 17.000 dolara kadar çıkıyor.
