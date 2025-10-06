Giriş
    Yenilenen Suzuki XBee, Japonya'da satışa sunuldu

    Suzuki XBee 2025 modeli yenilendi. Modern LED farlar, güncellenmiş kabin ve hafif hibrit motoruyla Japonya’da satışa sunulan küçük SUV dikkat çekiyor.            

    Yenilenen Suzuki XBee, Japonya'da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Suzuki, küçük ama kendine has karaktere sahip modeli XBee’yi yenileyerek Japonya’da satışa sundu. İlk kez 2017’de tanıtılan XBee, kompakt boyutları ve SUV esintili tasarımıyla dikkat çekiyordu. Makyajla birlikte model artık çok daha modern görünüyor. Ön bölümde yarı dairesel LED farlar, inceltilmiş ızgara ve daha iddialı tampon tasarımı öne çıkarken, arka kısımda yeni stop lambaları ve tazelenen tampon tasarımı göze çarpıyor.

    Kabin tarafında da güncellemeler var. Artık 7 inçlik dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor, üst donanımlarda ise head-up display ve 9 inç multimedya ekranı bulunuyor. Yeni direksiyon simidi ve yeniden tasarlanan havalandırma ızgaraları da iç mekâna daha modern bir hava katıyor. MZ donanımında suya dayanıklı koltuk döşemeleri, LED ambiyans aydınlatma ve fonksiyonel bagaj zemini gibi detaylar da yer alıyor.

    Yenilenen Suzuki XBee, Japonya'da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Motor tarafında ise önceki 1.0 litrelik turbo yerine artık 1.2 litrelik üç silindirli hafif hibrit motor görev yapıyor. 81 beygir güç ve 109 Nm tork üreten motor, CVT şanzımanla kombine ediliyor. XBee, hem 4x2 hem de 4x4 seçeneklerle tercih edilebiliyor. Suzuki ayrıca süspansiyon yapısını geliştirerek konforu artırmış, sürüş destek sistemlerini de güncellemiş. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, aktif viraj destek sistemi ve farklı sürüş modları sürüş güvenliğini ve keyfini artırıyor.

    2025 Suzuki XBee'nin Japonya'daki fiyatı yaklaşık 14.700 dolardan başlıyor ve en dolu 4x4 versiyon için yaklaşık 17.000 dolara kadar çıkıyor.

