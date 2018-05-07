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Türkiye'de satışa çıkacak Lada Niva'nın fiyatı beklentilerin üzerinde

Yeni ortaya çıkan görsellere göre Türkiye'de satışa çıkacak yeni Lada Niva modelleri bayilerdeki yerini almaya başladı. Telaffuz edilen satış fiyatları ise aracı bekleyenleri biraz üzdü.
1 yıl
24,5b
1
101
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de satışa çıkacak Lada Niva'nın fiyatı beklentilerin üzerinde
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Ülkemizde hatırı sayılır bir kitlesi bulunan ve Türkiye’ye dönmesi merakla beklenen Lada’nın ilk olarak yeni Niva modelleriyle pazara dönüş yapacağı açıklanmıştı. Yeni ortaya çıkan görsellere bakılırsa araçlar Lada’nın Türkiye distribütörü olan Sever Oto Group bayilerindeki yerini almaya hazırlanıyor. Lada Niva’nın iddia edilen fiyatları ise beklenenin üzerinde.

İzmir merkezli Sever Oto Group’un resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yeni Lada Niva, 3 ve 5 kapılı gövde tipine sahip olarak 4x4 versiyonunda satışa sunulacak. Bu versiyonlar da kendi arasında standart ve Urban olmak üzere ikiye ayrılacak. Lada Niva’nın kaputunun altında ise 83 beygir güç ve 129 Nm tork üreten 4 silindirli 1.7 litre benzinli ünite yer alacak.

İddia edilen fiyatlar beklentinin üzerinde

Yeni Lada Niva’ların tamamında hidrolik direksiyon, ABS, otomatik cam ve koltuk ısıtma gibi özellikler bulunacak. Klima ve Lpg’nin ise opsiyonel olarak sunulacağı söyleniyor.

Beş farklı renk seçeneğine sahip olarak satışa sunulacak yeni Lada Niva’nın iddia edilen satış fiyatları ise bekleyenleri üzecek cinsten. Zira iddia edilen rakamlara göre giriş seviyesindeki Lada Niva 70 bin TL’den satışa sunulacak. Tercih edilen versiyona göre bu rakam 90 bin TL’ye kadar ulaşacak. Net fiyatın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.


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labtek38 1 yıl en beğenilen
Neyin fiyatı beklentinin altında ki.
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zunerall 1 yıl
Fiyat fazla iddialı olmuş diyeceğim ama iddiası olmayan fiyat da kalmadı ülkede.
Yalnız editör arkadaşa bir küçük uyarım olacak. Sırayla başlıktan itibaren;
Türkiye'de satışa çıkacak Lada Niva'nın fiyatı beklentilerin üzerinde

Lada Niva’nın iddia edilen fiyatları ise beklenenin üzerinde.

İddia edilen fiyatlar beklentinin üzerinde

Beş farklı renk seçeneğine sahip olarak satışa sunulacak yeni Lada Niva’nın iddia edilen satış fiyatları ise bekleyenleri üzecek cinsten.

Yaptığınız haber aşırı uzun bir haber değil. Artık son paragrafa gelince "yeter" dedim. Yazdığınız yazının kalitesini düşüren şeyler bunlar. Okurken şu kıvamda duruyor: "fiyat beklentilerin üzerinde", "fiyat üzecek", "fiyat çok pis oldu", "fiyat; of of of...", "hele o fiyat yok mu; oy oy oy", "hakikaten ne fiyattı öyle o" ama fiyat yok(?). En son paragrafın en son cümlesi...
Fiyat fazla iddialı olmuş diyeceğim ama iddiası olmayan fiyat da kalmadı ülkede.Yalnız editör arkadaşa bir küçük uyarım olacak. Sırayla başlıktan itibaren;...
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2 Yanıt Yanıtla +56
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hareketliperde 1 yıl
Yorum yapamadım
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DH Misafiri 1 ay
pahalı...
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funmanias 6 ay
araç satışları okadar düştü ki bi şekilde 3 5 de burdan satabilirmiyiz çabasından başka birşey değil hani bisiklet alacağına bunu alayım diyebileceğin bir araç bunların hepsi kıskanıldığımız için :( hüloüüüüüü
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OrQuN 1 yıl
Araç pahalı değil ki alınan ötv ve euro bazında ithal edilip 5 ile çarpılması sonucu.. Araca bakıyorum sene 2018 yüzüne bakıp binmezsin bomboş 70 milyar diyorlar.
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ScknNet 1 yıl
Dh haber kısmına clickbait yüzünden, forum kısmına ise siyaset yüzünden daha az giriyorum. Fazla değil 1 ay içinde kısayollardan sileceğim sanırım siteyi.
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WarSaw 1 yıl
nivea da bile daha fazla beygir vardır
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Seko92 1 yıl
Bu devirde hala 1.7 litre benzinli araç üreten bir firma ve bunu 70 bin TL'ye satmaya çalışan bir distribütör. Ederi 35 bin TL'dir. O paraya bile verseler dizel olmadığı için sevmeme rağmen almam.
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muaz1984 1 yıl
Hani ortada araç nedere ?
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BatuhanXxX 1 yıl
Ab aç aç, Herkes Türkiyeyi kıskanıyor. Yersen...
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Angaralıahmet06 1 yıl
Bide 2018 model olacak 1.7 83 beygirlik motoru en son flash da görmüştüm.
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Angaralıahmet06 1 yıl
Doğan slx in motoru bundan daha iyi doğan slx 1.6 da 83 beygir veriyor bu lada 1.7 de 83 veriyor
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