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Türkiye’de yüksek hızlı internet kullanımına ilişkin ilginç veriler

Türkiye’de yüksek hızlı internetin yaygınlaştırılması, 2023 yılına kadar toplamda 130 Milyar Dolar’lık ek artış getirecek. Yüksek hızlı internet yatırımlarına ve ülke potansiyeline ilişkin veriler:
3 yıl
5,4b
1
40
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de yüksek hızlı internet kullanımına ilişkin ilginç veriler
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Köklü danışmanlık şirketlerinden biri olan Strategy&, “Türkiye’de Yüksek Hızlı İnternetin Yaygınlaştırılması” başlıklı bir rapor yayınladı. 4.5G’ye geçmek için gün saydığımız operatörlerin de yatırım rakamları ve hız testleri ile adeta birbiri ile yarıştığı bu dönemde raporda ortaya çıkan sonuçlar aslında son derece ilgi çekici.

Raporda yüksek hızlı internetin yaygınlaştırılmasının Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağına ilişkin iddialar ortaya atılmış. Buna göre 2023 yılına gelindiğinde kümülatif olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 130 Milyar Dolar’lık ek artış elde edileceği ön görülmüş. Tabi bu rakam satın alma gücü paritesine göre TÜFE’ye endekslenerek ortaya çıkmış.

Tabi bu rakamların yakalanması için bir takım hedeflerden bahsediliyor. Türkiye’de sabit internet penetrasyonu %44 seviyesinde. Ortalamada mevcut artış hızı korunduğu takdirde 2023 yılında penetrasyon oranının %60’a yükseleceği öngörülmüş. Asıl hedef ise gerekli adımların atılarak rakamın %85 seviyelerine ulaştırılması. İşte %25’lik bu ek büyüme neticesinde bahsedilen 130 Milyar Dolar’lık ek artışın oluşacağı düşünülmüş. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 10 milyar dolarlık ek büyüme ve 500 bin ek istihtam rakamları konuşuluyor.

Hızlı İnternetin Yaygınlaşması İçin Şartlar Uygun

Türkiye’nin böylesi bir durum için uygun şartlara sahip olduğuna da araştırmada vurgu yapılıyor. Alternatif işletmecilerin paylarının artması bu odakta dikkat çekici bir etken. Pazardaki rekabet yoğunluğunu ölçen, ülkemizde de rekabet kurulunca sıkça kullanılan HHI Endeksi 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte düşüş göstermiş. Raporda bu durumu ortaya çıkarak diğer bazı etkenler şöyle sıralanmış: 

  • Toptan internet erişim sektörünün yaygınlığı sayesinde alternatif operatörlerin adil bir şekilde bu düzenlemelerden yararlanabilmesi.
  • AB15 ülkelerinde internet erişim yaygınlığı alt yapının sağlanmış olması anlamında ev ve iş yerlerinde %97, yüksek hızlı internet erişim yaygınlığı ise %55 seviyesinde iken Türkiye’de aynı rakamlar %98 ve %66. (Almanya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan)
  • Türkiye’de 10Mbps ve üzerinde hızı olan abonelerin toplam aboneler içindeki payı son iki yılda %19’dan %72’ye çıkmış. Bu artış AB ülkelerinde 4,5 yılda gerçekleşti. Tabi bu durumda sağlayıcıların sunduğu paket seçeneklerinin de etkisi büyük.
  • AB15 ülkelerine kıyasla daha düşük hane gelirine rağmen Türk halkının %86’sı yüksek hızlı interneti satın alma gücüne sahip. 

İnternet Penetrasyon Oranı Düşük

Tabi bu durumlara rağmen henüz internet kullanımı anlamında oturmamış veya küresel ölçekteki standartları yakalayamamış durumlar da yok değil. Bunlar şöyle:

  • Sabit internet penetrasyonu AB ülkelerinde %70 iken Türkiye’de %44.
  • Yüksek hızlı internet alt yapı yaygınlığı %66 iken yüksek hızlı internet kullanımı %13.
  • Ultra hızlı internet alt yapı yaygınlığı %42 olmasına rağmen kullanım oranı %0.1.
  • İnternet erişim alt yapısı olmayan hane oranı %2 iken, alt yapı olmasına rağmen internetin olmadığı haneler %54.
  • Bilgisayara sahiplik oranı düşük. Tüm hanelerin %56’sında bilgisayar var.

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salamander19 3 yıl en beğenilen
paketteki internet 16 mbit
eve ulaşan net 3.5 mbit.
adil kullanım kotasını aşınca 3 mbit
süper hızlı
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H34RTL3SS 3 yıl
tamamen çarpıtılmış veriler üstüne kurulmuş bir açıklama
sinyal kalitesi düşük sürekli dalgalanmalar oluyor
data hızı düşük söyledikleri rakamlara hiç ulaşamıyorlar hele birde akk yüzünden düşerse tam bir eziyet oluyor
mbps'ye bakarak çok hızlı internet veriyoruz diyorlarda bunun birde latancy boyutu var ki tam bir rezalet avrupa ülkelerinde latancy 5-10ms iken bizde 80-90ms
ayrıca dalgalanmalar donmalar vs internetin kalitesini aşşalara çeken bir sürü şey...
yaptıkları özel ortam testlerinde belki! idda ettikleri değere ulaşabiliyor olabilirler fakat biz son kullanıcıya her zaman yüksek fiyata dandik hizmet veriyorlar
bazı verilerden bazı avrupa ülkelerinden bahsedilmiş bu verileri bu kadar yalan yanlış bu kadar çarpık şekilde sunarken bizim çok aptal olduğumuzu mu düşünüyorlar yoksa yüzlerindeki deri köseleden farksızmı çok merak ediyorum
tamamen çarpıtılmış veriler üstüne kurulmuş bir açıklamasinyal kalitesi düşük sürekli dalgalanmalar oluyordata hızı düşük söyledikleri rakamlara hiç ul...
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deoksiriboz1001 3 yıl
yüksek hızlı internetin yüzde 66 olmasını neyle hesapladılar acaba. şu adsl lerden bahsediyorlarsa çoğu yerde 3mbit bile zor görülüyor altyapı yetersizliğinden.
türk telekomdan aldıkları yalan yanlış verilerle oluşturmuşlar gibi duruyor bu araştırmaları
yüksek hızlı internetin yüzde 66 olmasını neyle hesapladılar acaba. şu adsl lerden bahsediyorlarsa çoğu yerde 3mbit bile zor görülüyor altyapı yetersizliğinden....
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BeAr 3 yıl
Bas parayı al araştırmayı, bağımsız araştırma kurumları olmadıktan sonra hiç okumanıza bile gerek yok. TT'nin saçacak parası çok olduğu için işte saçma sapan reklamlar olsun, böyle yalan dolan araştırmalar olsun buralara harcıyor kafasına göre, bize gelincede 3mbit'in ötesini goremiyor. Bırakın kafasına göre takılsın hepimiz biliyoruz arkasında kim var bu araştırmanın.
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Tekno moomce 3 yıl
Kazıklandığımızı kimse söyleyemiyor herhalde
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mertsat24 3 yıl
Verilere bakınca 4.5G'nin yersiz bir yatırım olduğunu görmek güç değil.
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erturkcan2 3 yıl
İyi hız getirdiler kota engeli koydular önümüze 34 megabit hızım var 35 kota nedir ya? Tonla para veriyorum sadece 10 gün karşılığını alamıyorum malum şirketi bir daha seçmeyeceğim hiç bir iyileştirmede yapmıyor vicdansızlar
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biggame 3 yıl
Dünayadaki en aşa kalite internet oda Türkiyede mbit nedir bilmeyenler kurumların başında kimse cıkıpta demiyor evlere 16mbit minimum internet kotasız 50tlden verelim hiç deyilse yok btk kotaları ve ve akkden sonraki hızı artıracakmış ne kadar acaba 4mbit olan kota 5e mi çıkacak 75gb olan kota 100e mi bunları yapacaklar ve biz iş yapıyoz dicekler
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2K 3 yıl
Alt yapı olarak her şey güzel ve hazır olabilir inanırım fakat şirketlerin başındaki kişilerin kafa yapısı buna hazır değil. Oturduğum yerde fiber olmadığı için 8mbit gibi bir hıza 100TL ödüyorum neyden bahsediyorsunuz.
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MegaWolt38 3 yıl
Superonline var da Allah'tan TT'ye bağımlı değiliz. 50mbit diyorsa 50mbit veriyor kayıpsız gerçek fiber bağlantı. Bir de ülkeden AKK denen saçmalık kalkarsa tam olacak.
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SJess 3 yıl
yalan yalan yalan hepsi yalan her zaman kandırılıyoruz birde 2 yıllık sözleşme şartları varya ordan kitliyolar sözleşme yapmasan fiyat kazma fiyat uygun olsun diye sözleşme yapıyosun zaten bu şekilde olmasa bi çok insan kapattıracak ahh keşke başka bir alternatifimiz olsa Türk Telekom dan gerçekten nefret ediyorum sevenide görmedim zaten.Kapımın önünden hiper geçiyor adamlar hiper hizmeti veremiyolar neymiş port yokmuş port açtırıyorum bu sefer ıvır zıvır hikayeler satmıcaksın haberleşmeni iletişimini elin yabancısına...
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0quz28 3 yıl
la bunlara kim inanıyor çok merak ediyorum yok neymiş avrupaya göre alım gücümüz daha yüksekmiş falan filan lol hhahahahahh
(AB15 ülkelerine kıyasla daha düşük hane gelirine rağmen Türk halkının %86’sı yüksek hızlı interneti satın alma gücüne sahip. ) örnek aylık ingilitere 15 sterlin 100mbps internet en yüksek kullanımda bile hız düşmeme garantisi vs şeyler var üstelik
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kadirirdem 3 yıl
türk telekom dan alınan alan yanlış veriler bunlar...
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Umutcan 3 yıl
Yüksek hızlı internet ve Türkiye, yalanınızı yesinler. Fiber veya vdsl2 verebildikleri yerler %1'i geçmez.
Mobil interneti(4.5g) zaten umursamıyorum bile, verecekler maksimum 4-6gb kota takılın diyecekler. Hadi tüm sınırları zorlayıp 10gb yapsınlar, neye yarar?
Burun kıvırdığımız tüm komşu ülkelerin interneti bizden iyi. Bulgaristan ve Romanya özellikle fiyat/hız konusunda rekor kırıyor.
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Guest-1E8C38219 3 yıl
TTNET sizi iyi beslemiş anlaşılan
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xxxx1 3 yıl
Ben bunu haber değeri var diye siteye komam bile...
Home ve mobilde;akk rezaleti 96mbps kalkacakmı? Sınırsız hızlı internet nezaman mobilde göreceğiz bunlara odaklan bunlara bastır Dh. Bunlar tırı vırı.
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