Türkiye’de yüksek hızlı internet kullanımına ilişkin ilginç veriler

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Köklü danışmanlık şirketlerinden biri olan Strategy&, “Türkiye’de Yüksek Hızlı İnternetin Yaygınlaştırılması” başlıklı bir rapor yayınladı. 4.5G’ye geçmek için gün saydığımız operatörlerin de yatırım rakamları ve hız testleri ile adeta birbiri ile yarıştığı bu dönemde raporda ortaya çıkan sonuçlar aslında son derece ilgi çekici.

Raporda yüksek hızlı internetin yaygınlaştırılmasının Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağına ilişkin iddialar ortaya atılmış. Buna göre 2023 yılına gelindiğinde kümülatif olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 130 Milyar Dolar’lık ek artış elde edileceği ön görülmüş. Tabi bu rakam satın alma gücü paritesine göre TÜFE’ye endekslenerek ortaya çıkmış.

Tabi bu rakamların yakalanması için bir takım hedeflerden bahsediliyor. Türkiye’de sabit internet penetrasyonu %44 seviyesinde. Ortalamada mevcut artış hızı korunduğu takdirde 2023 yılında penetrasyon oranının %60’a yükseleceği öngörülmüş. Asıl hedef ise gerekli adımların atılarak rakamın %85 seviyelerine ulaştırılması. İşte %25’lik bu ek büyüme neticesinde bahsedilen 130 Milyar Dolar’lık ek artışın oluşacağı düşünülmüş. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 10 milyar dolarlık ek büyüme ve 500 bin ek istihtam rakamları konuşuluyor.

Hızlı İnternetin Yaygınlaşması İçin Şartlar Uygun

Türkiye’nin böylesi bir durum için uygun şartlara sahip olduğuna da araştırmada vurgu yapılıyor. Alternatif işletmecilerin paylarının artması bu odakta dikkat çekici bir etken. Pazardaki rekabet yoğunluğunu ölçen, ülkemizde de rekabet kurulunca sıkça kullanılan HHI Endeksi 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte düşüş göstermiş. Raporda bu durumu ortaya çıkarak diğer bazı etkenler şöyle sıralanmış:

Toptan internet erişim sektörünün yaygınlığı sayesinde alternatif operatörlerin adil bir şekilde bu düzenlemelerden yararlanabilmesi.

AB15 ülkelerinde internet erişim yaygınlığı alt yapının sağlanmış olması anlamında ev ve iş yerlerinde %97, yüksek hızlı internet erişim yaygınlığı ise %55 seviyesinde iken Türkiye’de aynı rakamlar %98 ve %66. (Almanya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan)

Türkiye’de 10Mbps ve üzerinde hızı olan abonelerin toplam aboneler içindeki payı son iki yılda %19’dan %72’ye çıkmış. Bu artış AB ülkelerinde 4,5 yılda gerçekleşti. Tabi bu durumda sağlayıcıların sunduğu paket seçeneklerinin de etkisi büyük.

AB15 ülkelerine kıyasla daha düşük hane gelirine rağmen Türk halkının %86’sı yüksek hızlı interneti satın alma gücüne sahip.

İnternet Penetrasyon Oranı Düşük

Tabi bu durumlara rağmen henüz internet kullanımı anlamında oturmamış veya küresel ölçekteki standartları yakalayamamış durumlar da yok değil. Bunlar şöyle:

Sabit internet penetrasyonu AB ülkelerinde %70 iken Türkiye’de %44.

Yüksek hızlı internet alt yapı yaygınlığı %66 iken yüksek hızlı internet kullanımı %13.

Ultra hızlı internet alt yapı yaygınlığı %42 olmasına rağmen kullanım oranı %0.1.

İnternet erişim alt yapısı olmayan hane oranı %2 iken, alt yapı olmasına rağmen internetin olmadığı haneler %54.

Bilgisayara sahiplik oranı düşük. Tüm hanelerin %56’sında bilgisayar var.