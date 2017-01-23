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Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağı 2019'da geliyor

Yeni nesil savaş uçağı F-35'in geliştirici ülkelerinden biri de Türkiye. Uzun vadede F-16'ların yerini alması beklenen Şimşek II kodlu yeni uçağın ilk siparişi için teslim tarihi belli oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV'nin konuğu oldu ve Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. Müsteşarın yaptığı açıklamalar arasında, Türkiye'nin de dahil olduğu Şimşek II isimli Müşterek Savaş Uçağı F-35'de ilk siparişin 2019'da ülkemize teslim edileceğini söyledi. Hatırlayanlar olacaktır, aylar önce yaptığımız haberde, Türkiye'nin sipariş ettiği ilk F-35'in üretimine başlandığını ifade etmiştik, şimdi teslim tarihi de netleşmiş oldu.
Program yapısı gereği, orta gövde ve havalıklar gibi  bazı parçaların Türkiye'de üretildiği F-35'in ana geliştiricisi ise Lockheed Martin firması. İlk siparişini 2014 yılında verdiğimiz F-35 için Türkiye'nin ilk etapta öngördüğü sipariş adedi ise 30. Müsteşarın açıklamasına göre üretimi kademe kademe ilerleyen F-35'de, Türkiye'den önce alan bazı ülkelerin (İsrail gibi, Amerika üzerinden doğrudan satın alma yapan ülkeler olduğunu, Türkiye'nin geliştirme ortağı olduğunu, planlanan uçakların teknoloji seviyesi ve maliyetlerinin farklılık gösterdiğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başbakan Binali Yıldırım F-35 teslimatını erkene çekmek için çalışma yapıldığını ve ilk teslimatın 2021'den 2018'e alındığını söylemişti.
Türkiye'nin 2002 yılında yedinci ülke olarak dahil olduğu F-35 projesiyle amaç, kademeli olarak önce F-16 filosuna takviye sonrasında ise adım adım onları F-35'lerle değiştirme şeklinde kurgulandı. Lockheed Martin öncülüğündeki F-35 projesi, ülkeler arası çok katılımlı bir strateji ile geliştirildi. F-35'lerin başta motor bölümü olmak üzere kimi kısımları ülkemizde, TUSAŞ kontrolünde üretilirken, bazı kısımları da yine uluslararası firmaların ülkemizdeki tesislerinden çıkıyor. Amerika'nın ileri seviyede yazılım ve şifre bilgilerini paylaşmadığı F-35'ler'de, Kale Grubu imzası taşıyan parçalar da kullanılıyor.

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ardaq 2 yıl en beğenilen
hani şu planları çalınan ve yazılımı abd'nin elinde olan maliyeti hayvani fakat istenilen performansı veremediği söylenen uçak mı? güzel haber.
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metalmilita 2 yıl
Tusaş Fx-1 projesine odaklanmak lazım, belki f35 kadar iyi olamayacaktır, tamamı yerli olmayacaktır vs ama çok önemli artıları olacaktır örneğin yazılımı yerli olacak böylece bu uçağı f35'de olacağı gibi sadece abd'nin istediği alanlarda kullanmak zorunda kalmayacağız , mühendislerimiz savaş uçağı yapımında çok önemli bir tecrübe edinmiş olacak ilk uçağımızda atıyorum %40 yerli katılım olur, ikinci nesilde %70 böyle böyle ilerlenir. Yoksa yazılım kodları abd'nin elinde olan ve fahiş fiyatlarla bize adeta itelenen uçaklarla nereye kadar?
Tusaş Fx-1 projesine odaklanmak lazım, belki f35 kadar iyi olamayacaktır, tamamı yerli olmayacaktır vs ama çok önemli artıları olacaktır örneğin yazılımı yerli ...
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alemburda34 2 yıl
Aselsan mümkünse geldiğinde şunun bir içini açıp fazlalıklara baksın
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DH Misafiri 2 yıl
Amerika Kazansın...
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Gencbeyiin 2 yıl
Çıkarsa ilk malatya'ya konulur bu uçaklar.
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Tornadoboy 2 yıl
türklerin havacılık fuarına girişleri yasaklandı haberiniz olsun koskoca mühendise f35 için bi tur versene denirmi adam dumura uğramış
ayrıca kmde kaç kuruş yakıyor lpg takılımı takılıysa ruhsata işlimi diye soran türk denilen mahlukatın zihin yapısını bugünkü bilim dahi çözemiyor
japonlar türklerin ÇARPIK zihin yapısını anlayabilmek için 900 katrilyar dolara süper bilgisayar yapıyor eh baştan diyim o bşilgisayarında yanına gidip gta 5 i açarmı derse soranı domaltmak farz olur.
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xgny58x 2 yıl
F-35 fiyatını haketmiyor olabilir orası doğru fakat F-35'in üretim amacı A-A değildir. F-35 Multirole bir uçaktır. Her görevi orta düzeyde yapabilen bir uçak. Aslında yapmamız gereken Omnirole bir uçağı ortak üretmek gelecekteki uçaklar omnirole olacak TFX projesi Multirole bir uçak projesi. F-16'lar yerine TFX'ler F-4'ler yerine F-35'ler geçecek.
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Barış Manço 2 yıl
Bu uçaklara sahip olmak gerçekten gelişmek mi oluyor. Koskoca ABD bir araç üretecek ve bir gün bu uçakların kendilerine doğrultulabileceğini düşünmeyecek. Yani tam bağımsız kullanamayacaksın bunları. Onlar yine üretecek ve sen sadece onlara yakın olmaya çalışacaksın. Bence bir şeyleri değiştirmek lazım. Zor demeden sadece bir yerden başlayarak...
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Tornadoboy 2 yıl
yine birşeyin kopyası çıkmasında ama akp yine kandırıldık der işin içinden çıkar kandırılmaya pek müsait bu akp ve tayfası
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mavizaman 2 yıl
belki de son ortak katılımlı projemiz olabilir iyimser tahminle.
Sipariş yerine kendi üretimini yapan ülkeler sınıfına geçebiliriz.
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emre_virüs 2 yıl
Arkadaşlar sürekli değişen bir dunyadayiz haliyle savaş konseptleri de değişiyor.
4. nesil ucaklar uçaklar için çok önemli olan it dalaşı, manevra üstünlüğü, hız gibi kavramların yerini önce gören kazanır felsefesi almakta.
F35 buna göre tasarlanmış bir uçak fazla iddialı değil lakin gelişmiş radar ve elektronik sistemleri ile bir uçaktan daha fazlasını yapabilecek kabiliyette
Umarim bir gün kendi işimizi fazlasıyla gören hatta ülkelerini savunmak için Amerika veya Rusya ile muhattap olmak istemeyen ülkelere üreteceğimiz Tai F-X uçağını satabiliriz. Allah o günleri görmeyi nasip etsin.
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transverse 2 yıl
Şöyle bir videoyu izledikten sonra insanlar manevra kabiliyeti falan gibi şeyler söylemezler umarım;

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ardicli2000 2 yıl
F35'i tam olarak F16'nın yerini alması çek da mümkün değil. Kabiliyet ve sınıf olarak birebir aynı değller. İkisi de çok amaçlı uçak ancak f16 oldukça atik ve manevra kabiliyeti yüksek bir uçak. F35 ise çok ağır ve o denli manevra kabiliyetine sahip değil. Dogfight da üstünlüğü olmayan bir uçak. ancak yine de de radardaki izinin düşük olması uydu bağlantısı 5. nesil teknolojilere hazır olması bağlamında güzel bir uçak. Fakat f16 gibi uzun yıllar her ihtiyacı karşılayamayabilir.
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teslimat, f-35 ve
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