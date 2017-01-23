Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağı 2019'da geliyor

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV'nin konuğu oldu ve Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. Müsteşarın yaptığı açıklamalar arasında, Türkiye'nin de dahil olduğu Şimşek II isimli Müşterek Savaş Uçağı F-35'de ilk siparişin 2019'da ülkemize teslim edileceğini söyledi. Hatırlayanlar olacaktır, aylar önce yaptığımız haberde, Türkiye'nin sipariş ettiği ilk F-35'in üretimine başlandığını ifade etmiştik, şimdi teslim tarihi de netleşmiş oldu.

Program yapısı gereği, orta gövde ve havalıklar gibi bazı parçaların Türkiye'de üretildiği F-35'in ana geliştiricisi ise Lockheed Martin firması. İlk siparişini 2014 yılında verdiğimiz F-35 için Türkiye'nin ilk etapta öngördüğü sipariş adedi ise 30. Müsteşarın açıklamasına göre üretimi kademe kademe ilerleyen F-35'de, Türkiye'den önce alan bazı ülkelerin (İsrail gibi, Amerika üzerinden doğrudan satın alma yapan ülkeler olduğunu, Türkiye'nin geliştirme ortağı olduğunu, planlanan uçakların teknoloji seviyesi ve maliyetlerinin farklılık gösterdiğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başbakan Binali Yıldırım F-35 teslimatını erkene çekmek için çalışma yapıldığını ve ilk teslimatın 2021'den 2018'e alındığını söylemişti.

Türkiye'nin 2002 yılında yedinci ülke olarak dahil olduğu F-35 projesiyle amaç, kademeli olarak önce F-16 filosuna takviye sonrasında ise adım adım onları F-35'lerle değiştirme şeklinde kurgulandı. Lockheed Martin öncülüğündeki F-35 projesi, ülkeler arası çok katılımlı bir strateji ile geliştirildi. F-35'lerin başta motor bölümü olmak üzere kimi kısımları ülkemizde, TUSAŞ kontrolünde üretilirken, bazı kısımları da yine uluslararası firmaların ülkemizdeki tesislerinden çıkıyor. Amerika'nın ileri seviyede yazılım ve şifre bilgilerini paylaşmadığı F-35'ler'de, Kale Grubu imzası taşıyan parçalar da kullanılıyor.