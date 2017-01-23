Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağı 2019'da geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV'nin konuğu oldu ve Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. Müsteşarın yaptığı açıklamalar arasında, Türkiye'nin de dahil olduğu Şimşek II isimli Müşterek Savaş Uçağı F-35'de ilk siparişin 2019'da ülkemize teslim edileceğini söyledi. Hatırlayanlar olacaktır, aylar önce yaptığımız haberde, Türkiye'nin sipariş ettiği ilk F-35'in üretimine başlandığını ifade etmiştik, şimdi teslim tarihi de netleşmiş oldu.
Program yapısı gereği, orta gövde ve havalıklar gibi bazı parçaların Türkiye'de üretildiği F-35'in ana geliştiricisi ise Lockheed Martin firması. İlk siparişini 2014 yılında verdiğimiz F-35 için Türkiye'nin ilk etapta öngördüğü sipariş adedi ise 30. Müsteşarın açıklamasına göre üretimi kademe kademe ilerleyen F-35'de, Türkiye'den önce alan bazı ülkelerin (İsrail gibi, Amerika üzerinden doğrudan satın alma yapan ülkeler olduğunu, Türkiye'nin geliştirme ortağı olduğunu, planlanan uçakların teknoloji seviyesi ve maliyetlerinin farklılık gösterdiğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başbakan Binali Yıldırım F-35 teslimatını erkene çekmek için çalışma yapıldığını ve ilk teslimatın 2021'den 2018'e alındığını söylemişti.
Türkiye'nin 2002 yılında yedinci ülke olarak dahil olduğu F-35 projesiyle amaç, kademeli olarak önce F-16 filosuna takviye sonrasında ise adım adım onları F-35'lerle değiştirme şeklinde kurgulandı. Lockheed Martin öncülüğündeki F-35 projesi, ülkeler arası çok katılımlı bir strateji ile geliştirildi. F-35'lerin başta motor bölümü olmak üzere kimi kısımları ülkemizde, TUSAŞ kontrolünde üretilirken, bazı kısımları da yine uluslararası firmaların ülkemizdeki tesislerinden çıkıyor. Amerika'nın ileri seviyede yazılım ve şifre bilgilerini paylaşmadığı F-35'ler'de, Kale Grubu imzası taşıyan parçalar da kullanılıyor.
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ayrıca kmde kaç kuruş yakıyor lpg takılımı takılıysa ruhsata işlimi diye soran türk denilen mahlukatın zihin yapısını bugünkü bilim dahi çözemiyor
japonlar türklerin ÇARPIK zihin yapısını anlayabilmek için 900 katrilyar dolara süper bilgisayar yapıyor eh baştan diyim o bşilgisayarında yanına gidip gta 5 i açarmı derse soranı domaltmak farz olur.
Sipariş yerine kendi üretimini yapan ülkeler sınıfına geçebiliriz.
4. nesil ucaklar uçaklar için çok önemli olan it dalaşı, manevra üstünlüğü, hız gibi kavramların yerini önce gören kazanır felsefesi almakta.
F35 buna göre tasarlanmış bir uçak fazla iddialı değil lakin gelişmiş radar ve elektronik sistemleri ile bir uçaktan daha fazlasını yapabilecek kabiliyette
Umarim bir gün kendi işimizi fazlasıyla gören hatta ülkelerini savunmak için Amerika veya Rusya ile muhattap olmak istemeyen ülkelere üreteceğimiz Tai F-X uçağını satabiliriz. Allah o günleri görmeyi nasip etsin.
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