Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor

Çin'in beşinci nesil hayalet uçağı, yeni versiyonuyla ilk testini yaptı. Gelişmiş özelliklere sahip olan uçağın belki de en dikkat çekici yanı, muaddilerinden daha ucuz olması. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
20,1b
1
33
Savunma Sanayi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştiren, orta-uzun vadede otonom araçlar için farklı planları olan ve tüm bu hedefleri için yeni nesil üretim tekniklerine ciddi yatırımları bulunan Çin, son dönemde savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla da gündeme geliyor. Batılı ülkelerin baskın olduğu alanlarda kendi çözümleriyle hem dışa bağımlılığı azaltmak hem de arzu eden ülkelere bunların satışını gerçekleştirmek isteyen Çin, insansız hava araçlarından uçak gemilerine kadar geniş ölçekte etkin faaliyet yürütüyor.
Çin merkezli medya kuruluşlarının verdiği yeni bir habere göre, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları yarışında zirveye oynamak isteyen ülke, geride bıraktığımız Cuma günü 5. nesil hayalet uçağının son versiyonunu test etti. Test için seçilen zamanlama tesadüf değil zira ülkenin Batı Pasifik'e yolladığı uçak gemisine paralel olarak yapılan test, Çin'in bir bakıma askeri alandaki gelişmelerini göstermek istediğinin işareti olarak yorumlanıyor.
Çin'in beşinci nesil hayalet uçağı J-31'in son versyonu artık FC-31 Gyrfalcon (Falcon Hawk) )olarak isimlendiriliyor. Ülkenin F-35'e yanıtı niteliğindeki çift motorlu uçak, tasarım detayları itibariyle F-35'den ciddi şekilde esinlenmiş gibi görünüyor. Hatta tasarım olarak klon uçak yakıştırması bile yapılırken, Çin Hava Kuvvetleri Komutanı ise gelen eleştrilere karşı ülke olarak hayalet uçak üretimini arttıracak atılımları yaptıklarını söylüyor.
Yeni versiyonuyla FC-31, selefine kıyasla  daha yüksek görünmezlik kabiliyeti, geliştirilmiş elektronik ekipmanlar ve daha yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca gövde, kanatlar ve dik kuyrukta yapılan güncellemelerin uçağı daha çevik, daha hafif ve daha yüksek manevra kabiliyetine sahip kıldığı söyleniyor. Çin devletine ait havacılık ve savunma şirketi Çin Havacılık ve Sanayi Kurumu'nun iştiraki olan Shenyang Aircraft Corp. tarafından üretilen uçağın tahmini birim maliyeti ise 70 milyon dolar olacak.  
Çin agresif fiyat politikasıyla pek çok ülkenin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Avrupa'da kullanılan dördüncü nesil Eurofighter Typhoon Avcı Uçağı'nın 90 milyon Avro civarındaki birim maliyeti, keza F-35'in de ~ 100 milyon dolar civarı maliyetlerini düşündüğümüzde Çin'in önemli bir fiyat avantajına sahip olacağını söyleyebiliriz. Ancak bir tarafta Avrupa Birliği projesi, diğer tarafta NATO üyesi ülkelerin ilgi gösterdiği müşterek savaş uçağı projesi derken, Çin'in 5. nesil hayalet uçağına ilk etapta hangi ülkelerin ilgi göstereceği merak konusu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 2 yıl en beğenilen
Tebrikler Çin Halkını ve hükümüetini. Çalışan her zaman kazanır ve bir sonraki nesil refah ve huzur içinde yaşar.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Beyler siz çin malı diye alay edip durun, adamlar üretip satıyorlar.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuksert38 2 yıl
BİLMEYENLER İÇİN SÖYLELEYİM ZAMANINDA ÇİNLİ HACKER LAR F35 İN TÜM VERİLERİNİ PENTAGONA SIZIP ÇALDI.
HABERLERE BİLE ÇIKMIŞTI.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 2 yıl
Arap-İsrail savaşında 4 İsrail tankı 73 Arap tankını imha etmişti ve bu 4 tanktan sadece 1'i hafif hasar almıştı.
Körfez Krizi'ni konu alan bir belgeselde bir Tornado pilotunun konuşmasını izledim, adam her havalanışında 5-10 tane uçak düşürüp üsse geri döndüğünü anlatıyordu.
Bazen birim maliyet çok küçük bir ayrıntı olarak kalabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKTeknisyen 2 yıl
Neye göre ucuz? Bu uçak 70 milyon dolar maliyete çıkacak ve çin devletine bu fitayttan fatura edilecekse nispeten ucuz sayılabilir (hatta dahili istasyonu yok ise pahalı bile denilebilir) ama birim maliyeti 70 milyon dolar ve desteği kösteği derken 80-85 milyonu bulup birde 3. ülkelere 100 civarı satılırsa diğer uçaklardan hiçte ucuz değil.
Ayrıca bu uçağı F-35 ile kıyaslamak doğru değil.F-35'in espirisi şekli şemali değil.F-35 uçak bildiğimiz ağ merkezli sensör manyağı bir super bilgisayar.
Ayrıca LM uçağın (F-35) 2020 gibi maliyetinin 85 milyon dolara ineceğini söylemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 2 yıl
Maliyetinin az olması çok önemli bir şey bilenler vardır aramızda herkes az maliyetle iyi ürün üretmek ister.Maden mühendisliği okuyorum bize özellikle maliyet etkin liği vurguluyor hocalarımız.Ayrıca maliyetin az olması çok önemli bir şey herkes maliyetin az olmasını ister az para ile çok silah üretebilmek için.Maliyet etkin liğin önemini ikinci dünya savaşında gördük pahalı ve az sayıda alman tanklarına karşı ucuz ve çok sayıda sovyet ve amerikan tankları nın etkisini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
inanmayin beyler gorunuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 yıl
F35 değil f22 den esinlenme. f22 nin aynısın yapsa bile ucuza mal olur çünkü Lockheed abd yi epey bir söğüşledi eminim. Abarttılar da abarttılar fiyatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tacticalsavageX 2 yıl
malzeme ve işçilik batıya oranla zaten daha düşük, arge de miktarları kıyasladığında beleş gibi olduğundandır uçağın toplam fiyatının ucuz olması, ama yine de çabasını takdir ediyorum çinin... diğer taraftan f-35 de büyük bir fiyasko...zamanında şöyle böyle hatırlıyorum 2012te 13-14 tane kullanıyor olacağız deniliyordu, yıl 2017 hala içine bi pilotumuz binip semalarda fink atamadı. hatta aklıma bu F-35 projesinin, proje ortaklarını bilinçli olarak zarara uğratmak için kullanılan bir araç olduğu bile geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bir zamanların televizyon özellikli telefon yapan Çin şimdi neler yapıyor , Vay be...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Ucuz olması gayet normal. Bu uçağın ortaya çıkışı F35' in (evet TR' nin alacağı uçak) tasarım bilgilerinin çalınmasından kısa süre sonraya dayanıyor. Tüm emek ve argesi çalınmış bir cihazın maliyetinin düşük olması gayet doğal...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 2 yıl
ucuz tabi olur 2 motor 1 cam 1 tanede demir saç tmm dır :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 2 yıl
pabucumun 5. nesili. silahları saklanabilecek iç istasyonu olmayan uçak nasıl 5. nesil oluyormuş. bildiğimiz 4. nesil uçaklar gibi kuyruk altında taşınıyor. radarda kocaman bir izi olacak :) F35'in sadece görünüm olarak çakması, üstünde adam akıllı RAM boyası olduğunu bile sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20075 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
çin, savaş uçağı ve
10 etiket daha f-35 falcon hawk hayalet uçak fc-j31 maliyet Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Intel'in yeni Core i7-7700K işlemcisi 7GHz'de çalıştırıldı 2 yıl Mercedes 10 yıl aradan sonra yeniden lider 2 yıl Gionee M2017: Kavisli ekran,çift kamera ve 7000mAh kapasiteli batarya 2 yıl Tesla bataryalarına Çin'den rakip geliyor 2 yıl Samsung yıl sonu rekor karlara imza atabilir 2 yıl Attack on Titan'ın merakla beklenen 2.sezonundan ilk fragman 2 yıl Turkcell yenilenen altyapısıyla 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlıyor 2 yıl "Dijital Türkiye 2016" raporu yayınlandı 2 yıl Zor durumda olan Crytek, 500 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye'ye taşınacak 2 yıl Facebook yeni reklam gelirlerinin peşinde 2 yıl Yerli, zırhlı ve kudretli: Emniyet güçlerine yeni taktik araç "Hızır" 2 yıl Prostat kanseri tedavisinde yeni gelişme 2 yıl Amazon, kargo ücretlerini düşürmenin yollarını arıyor 2 yıl Bu cihaz karşı tarafa gerçek öpücük gönderiyor 2 yıl Türk akademisyenlerden dünyada ilk: "Teknolojik bor boyası" üretildi 2 yıl Yapay zekanın geldiği uç nokta: 160 milyar dolarlık fon yapay zekanın emrinde 2 yıl Microsoft: Windows 10 güncellemelerinde çizgiyi aştık 2 yıl Cyanogen gidiyor Lineage geliyor 2 yıl Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere 2 yıl Yerli arama motoru yakında 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor Sonraki Tesla’nın Süperşarj istasyonlarına heyecan verici güncelleme 2 yıl Simitli, tesbihli, sünnet çocuklu yerel emoji klavyesi 2 yıl Birleşmiş Milletler onayladı: Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de çalışacak 2 yıl 5G devrimi CES 2017 Fuarı'nda olacak 2 yıl İlk sanal gerçeklik gözlüğü 50 yaşında 2 yıl LG, çift yıkama gözüne sahip çamaşır makinesini Türkiye’ye getiriyor 2 yıl Snapchat İsrailli arttırılımış gerçeklik firmasını almaya çok yakın 2 yıl Apple Store'da 24 farklı oyun ve uygulama indirime girdi 2 yıl Mobilite: Telefona gelen 2017 vergisi ve gündemdeki konular 2 yıl Türkiye'nin ilk özgün tasarımlı helikopteri IDEF 2017'de gün yüzüne çıkacak 2 yıl Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir 2 yıl Yeni 2017 Kia Picanto'nun eskiz tasarım görselleri yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı 2 yıl Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek 2 yıl Rusların uçan tabut lakaplı uçağı: Tupolev TU-154 yine düştü! 2 yıl 2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı? 2 yıl KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek 2 yıl Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu 2 yıl LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim