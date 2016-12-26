Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor

Akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştiren, orta-uzun vadede otonom araçlar için farklı planları olan ve tüm bu hedefleri için yeni nesil üretim tekniklerine ciddi yatırımları bulunan Çin, son dönemde savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla da gündeme geliyor. Batılı ülkelerin baskın olduğu alanlarda kendi çözümleriyle hem dışa bağımlılığı azaltmak hem de arzu eden ülkelere bunların satışını gerçekleştirmek isteyen Çin, insansız hava araçlarından uçak gemilerine kadar geniş ölçekte etkin faaliyet yürütüyor.

Çin merkezli medya kuruluşlarının verdiği yeni bir habere göre, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları yarışında zirveye oynamak isteyen ülke, geride bıraktığımız Cuma günü 5. nesil hayalet uçağının son versiyonunu test etti. Test için seçilen zamanlama tesadüf değil zira ülkenin Batı Pasifik'e yolladığı uçak gemisine paralel olarak yapılan test, Çin'in bir bakıma askeri alandaki gelişmelerini göstermek istediğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Çin'in beşinci nesil hayalet uçağı J-31'in son versyonu artık FC-31 Gyrfalcon (Falcon Hawk) )olarak isimlendiriliyor. Ülkenin F-35'e yanıtı niteliğindeki çift motorlu uçak, tasarım detayları itibariyle F-35'den ciddi şekilde esinlenmiş gibi görünüyor. Hatta tasarım olarak klon uçak yakıştırması bile yapılırken, Çin Hava Kuvvetleri Komutanı ise gelen eleştrilere karşı ülke olarak hayalet uçak üretimini arttıracak atılımları yaptıklarını söylüyor.

Yeni versiyonuyla FC-31, selefine kıyasla daha yüksek görünmezlik kabiliyeti, geliştirilmiş elektronik ekipmanlar ve daha yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca gövde, kanatlar ve dik kuyrukta yapılan güncellemelerin uçağı daha çevik, daha hafif ve daha yüksek manevra kabiliyetine sahip kıldığı söyleniyor. Çin devletine ait havacılık ve savunma şirketi Çin Havacılık ve Sanayi Kurumu'nun iştiraki olan Shenyang Aircraft Corp. tarafından üretilen uçağın tahmini birim maliyeti ise 70 milyon dolar olacak.

Çin agresif fiyat politikasıyla pek çok ülkenin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Avrupa'da kullanılan dördüncü nesil Eurofighter Typhoon Avcı Uçağı'nın 90 milyon Avro civarındaki birim maliyeti, keza F-35'in de ~ 100 milyon dolar civarı maliyetlerini düşündüğümüzde Çin'in önemli bir fiyat avantajına sahip olacağını söyleyebiliriz. Ancak bir tarafta Avrupa Birliği projesi, diğer tarafta NATO üyesi ülkelerin ilgi gösterdiği müşterek savaş uçağı projesi derken, Çin'in 5. nesil hayalet uçağına ilk etapta hangi ülkelerin ilgi göstereceği merak konusu.