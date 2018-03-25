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Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belirlendi

Dünyanın en büyük off-shore (deniz üstü) rüzgar enerjisi santrali olma özelliğini taşıyacak YEKA ihalesi için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölgeleri seçildi. İhalenin bu yıl yapılması planlanıyor
1 yıl
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Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belirlendi
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Bu yıl ihalesi yapılması planlanan dünyanın en büyük, Türkiye’nin ilk off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belli oldu. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında ihalesi yapılacak deniz üstü rüzgâr santrali için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölge olarak belirlendi.

Off-shore projesinin yanında bu yıl yapılması planan bir başka ihale olan bin megavat kapasiteli güneş YEKA’sı için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.

Off-shore rüzgâr YEKA’sının için yaklaşık bin megavat kapasiteli olması planlanıyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, üç aday bölgeden en uygun bölgeyi seçerek ihalenin şartnamesini hazırlayacak. Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali 630 megavat kapasiteyle İngiltere’de bulunuyor. İngiltere, sahip olduğu toplam 6 bin 836 megavat kapasite ile off-shore rüzgârda en fazla kapasiteye sahip ülke konumunda bulunuyor. İngiltere’yi sırasıyla Almanya ve Çin seyrediyor.

Dünya genelinde toplam 18 bin 814 megavat gücünde kapasite bulunuyor. Türkiye’deki bin megavat kapasiteli off-shore rüzgâr ihalesine dünyanın en büyük üreticilerinin katılması bekleniyor

Güneş ve rüzgârda biner megavatlık ilk YEKA ihaleleri geçen yıl yapılmış, rüzgâr YEKA'da kilovatsaat başına çıkan 3,49 dolar/centlik fiyat bir dünya rekoru olarak gerçekleşmişti. 


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danner 1 yıl en beğenilen
Devleti yine hangi firma dolandıracak acaba fatih projeisnde 2 milyor zarar bu sefer kim zengin olacak.
2 Yanıt Yanıtla +22
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emre1393 1 yıl
daha yeni yeni güneş ve rüzgar enerjisinin daha temiz ve mantıklı olduğunu anladılar.
jeton köşeli olunca anca düşüyor, zamanında dedik, yılın 300 günü güneş gören mersin'e 20 milyar dolarlık nükleer yaptırmayın diye ama dinlemediler. çünkü kaba inşaatını milletin bir yerine koymak isteyen m. cengiz yapacak.
basit bi veri paylaşayım, bizi kıskanan almaya'nın elektrik üretimi türkiye'dekinin 3 katı. almanya'da yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik türkiyede üretilen toplam enerjiden daha fazla. ayrıca tüm nükleer santralleri de 5-10 yıl içinde kapatacaklar.
bi veri daha paylaşayım, geçenlerde almanya'da rüzgar fazla esince çok elektrik üretilmiş, o saatlerde elektrik birim ücreti eksiye düştü ve elektrik kullanana para ödediler. bizde ise kaçak kullananların faturasını da sıradan vatandaşa kitlediler.
daha yeni yeni güneş ve rüzgar enerjisinin daha temiz ve mantıklı olduğunu anladılar.jeton köşeli olunca anca düşüyor, zamanında dedik, yılın 300 günü güneş...
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4 Yanıt Yanıtla +15
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TheCaliph_ 1 yıl
Secim olsa Akp kazansa da su haberlerden kurtulsak.
He en buyuk en iri en dehset en hizli en uzun menzilli vs vs
Tamam.
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zolzauza 1 yıl
Giderler dere yatağına kurarlar :)
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danner 1 yıl MustafaC53
Dostum şimdi tane tane anlatacağım iyi oku.
Devlet böyle projeleri ihaleye açar. Şirketler o ihalelerde şartlarla anlaşılır.( köprüler gibi 50bin vadedilir geçmezse o kadar kişi devletten tahsil edilir o ücret) Burada da devlet ile anlaşma yapılıyor devlet şartları karşılayamıyor ve projeden zarar ediliyor. Ülkede bu normal olduğu için millet alıştı o yüzden pek garip gelmiyor.
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tahir40 1 yıl
Hırsızlara dur demedikten sonra niye elektrik pahalı diye faturaya bakar durursun anca. Adam(lafın gelişi) demir karyolayı rezistans olarak kullanıp ahır ısıtır, sen de 1000km uzakta niye ben ödüyorum hırsızın faturasını dersin...
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hcebi11 1 yıl
MustafaC53 , yuh diyoyorum ! öğrencilere para vermedide o tabletlere benim cebimden zorla alınan vergilerle verildi!. bizim gibi işsizlere iş açılacığına peşkeş çekildi o vergiler birilerine.
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TheStarBox 1 yıl
"Ben faturaya bakarım" diyen var ya ???? kardeşim sen hele bı elektrik üretmek için yurt dışından doğalgaz almayı bırak da o fatura zaten düşecek.
Yarın Ruslar gazı keser elektrigimiz yok.
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Şimdi yeni santraller yaptık deyip faturaları iki katına çıkarır bunlar...
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FatihAsl 1 yıl ürüng ayıg toyon
ürüng ayıg toyon
Şimdi yeni santraller yaptık deyip faturaları iki katına çıkarır bunlar...

elektriğin pahalı olamasını, elektrik kesintisine tercih ederim. senin için pahalı olabilir ama üretim yapanlar için kesinti demek felaket demektir.
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hollowman_ 1 yıl
Referandum öncesi yapılan her habere "referandum yaklaşıyor ya" diyolardı, referandumdan sonra çıkan her habere de "2019 seçimi yaklaşıyor ya" demeye başladılar, 2019 sonrasında da "2022 seçimi yaklaşıyor ya" demeye başlayacaklar. tayyiple kafayı yemiş bu deliler ya.
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vollkan59 1 yıl
Eyvah off-shore dedi, banka aklıma geldi


Saros a getirmeyin la, bir deniz keyfimiz var, içine etmeyelim, en iyisi gelibolu :))
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bjkyener 1 yıl
Ben faturaya bakarım ...
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Fatih 1 yıl
Dünyanın en büyüğü olacak hem de öyle mi? Vay be. Umarım getirisi büyük olur. Rüzgar ve güneş enerjisine yönelmek lazım. Sonuçta işletme maliyeti düşük ve kaynağın sonu yok.
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sis651 1 yıl Fatih
İşletme masrafı bol bol gres yağı.
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