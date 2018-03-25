Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belirlendi

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Bu yıl ihalesi yapılması planlanan dünyanın en büyük, Türkiye’nin ilk off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belli oldu. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında ihalesi yapılacak deniz üstü rüzgâr santrali için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölge olarak belirlendi.

Off-shore projesinin yanında bu yıl yapılması planan bir başka ihale olan bin megavat kapasiteli güneş YEKA’sı için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.

Off-shore rüzgâr YEKA’sının için yaklaşık bin megavat kapasiteli olması planlanıyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, üç aday bölgeden en uygun bölgeyi seçerek ihalenin şartnamesini hazırlayacak. Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali 630 megavat kapasiteyle İngiltere’de bulunuyor. İngiltere, sahip olduğu toplam 6 bin 836 megavat kapasite ile off-shore rüzgârda en fazla kapasiteye sahip ülke konumunda bulunuyor. İngiltere’yi sırasıyla Almanya ve Çin seyrediyor.

Dünya genelinde toplam 18 bin 814 megavat gücünde kapasite bulunuyor. Türkiye’deki bin megavat kapasiteli off-shore rüzgâr ihalesine dünyanın en büyük üreticilerinin katılması bekleniyor

Güneş ve rüzgârda biner megavatlık ilk YEKA ihaleleri geçen yıl yapılmış, rüzgâr YEKA'da kilovatsaat başına çıkan 3,49 dolar/centlik fiyat bir dünya rekoru olarak gerçekleşmişti.