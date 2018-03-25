Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali için aday bölgeler belirlendi

Off-shore projesinin yanında bu yıl yapılması planan bir başka ihale olan bin megavat kapasiteli güneş YEKA’sı için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.
Off-shore rüzgâr YEKA’sının için yaklaşık bin megavat kapasiteli olması planlanıyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, üç aday bölgeden en uygun bölgeyi seçerek ihalenin şartnamesini hazırlayacak. Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr santrali 630 megavat kapasiteyle İngiltere’de bulunuyor. İngiltere, sahip olduğu toplam 6 bin 836 megavat kapasite ile off-shore rüzgârda en fazla kapasiteye sahip ülke konumunda bulunuyor. İngiltere’yi sırasıyla Almanya ve Çin seyrediyor.
Dünya genelinde toplam 18 bin 814 megavat gücünde kapasite bulunuyor. Türkiye’deki bin megavat kapasiteli off-shore rüzgâr ihalesine dünyanın en büyük üreticilerinin katılması bekleniyor
Güneş ve rüzgârda biner megavatlık ilk YEKA ihaleleri geçen yıl yapılmış, rüzgâr YEKA'da kilovatsaat başına çıkan 3,49 dolar/centlik fiyat bir dünya rekoru olarak gerçekleşmişti.
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jeton köşeli olunca anca düşüyor, zamanında dedik, yılın 300 günü güneş gören mersin'e 20 milyar dolarlık nükleer yaptırmayın diye ama dinlemediler. çünkü kaba inşaatını milletin bir yerine koymak isteyen m. cengiz yapacak.
basit bi veri paylaşayım, bizi kıskanan almaya'nın elektrik üretimi türkiye'dekinin 3 katı. almanya'da yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik türkiyede üretilen toplam enerjiden daha fazla. ayrıca tüm nükleer santralleri de 5-10 yıl içinde kapatacaklar.
bi veri daha paylaşayım, geçenlerde almanya'da rüzgar fazla esince çok elektrik üretilmiş, o saatlerde elektrik birim ücreti eksiye düştü ve elektrik kullanana para ödediler. bizde ise kaçak kullananların faturasını da sıradan vatandaşa kitlediler.
He en buyuk en iri en dehset en hizli en uzun menzilli vs vs
Tamam.