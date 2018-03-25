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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk milli hava-hava füzelerinin atış testi gerçekleştirildi

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin ilk balistik atış testleri Sinop'taki test merkezinde gerçekleştirildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli hava-hava mühimmatlarımız GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın ilk atış testi Sinop'ta başarıyla gerçekleştirildi. İlk olarak güdümsüz olarak ve yerden gerçekleştirilen atışta füzenin roket motorunun kabiliyetleri test edildi.
İlerleyen dönemlerde ise yerden canlı hedeflere atış icra edilecek. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN bu testleri de başarıyla geçerse asıl görev tanımına uygun olarak uçaktan hedefe gönderilerek test edilecek. 2020 yılına kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında TÜBİTAK SAGE üretim faaliyetlerini ROKETSAN'a devredecek.
Kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlığa sahip olan ve kısa menzile sahip, yüksek manevra kabiliyetli  GÖKDOĞAN ve uzun menzilli radar arayıcı başlıklı BOZDOĞAN Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışından ithal ettiği hava-hava füzelerine son verecek. Füzelerin geliştirilecek olan yerli savaş uçağında da kullanılması planlanıyor.

https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/ilk-milli-hava-fuzeleri-hedefe-ucacak/1098744 Yorum Yaz
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adminia 1 yıl en beğenilen
Allah yapanların ellerine sağlık zihinlerine açıklık versin. Siyaseten çekemeyenlerin de belasını :).
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WmGMD 1 yıl
Bayrağın imzanın güzelliğine bak be. Umarım savunma sanayi gibi her konuda kendimize yetmeye ufak ufak da olsa başlayabiliriz.Ancak öyle burnumuzun .ok çukurundan çıkmasını sağlayabiliriz gibi.
Bayrağın imzanın güzelliğine bak be. Umarım savunma sanayi gibi her konuda kendimize yetmeye ufak ufak da olsa başlayabiliriz.Ancak öyle burnumuzun .ok çukuru...
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dr20mouse 1 yıl
3 tane uçak gemisi, yerli tank ve zırhlı personeli taşıyıcılar, hava kuvvetlerinin ihtiyacını görecek helikopter, savaş jetleri, bombardıman uçakları ve etkili füze savunma sistemlerine sahip olduğumuzda hem balkanlara hem asyaya hemde arabistana doğru büyümeye başlarız.
3 tane uçak gemisi, yerli tank ve zırhlı personeli taşıyıcılar, hava kuvvetlerinin ihtiyacını görecek helikopter, savaş jetleri, bombardıman uçakları ve etkili ...
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mmusty355 1 yıl
füzelerin nirvanasıdır bu inş başaralı olunur.
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JQKER 1 yıl
keşke ruslar s-400 vermeseydi. bize verilmeyen ne varsa yapmaya başladık. ilerde onuda yaparız inşallah.
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metingenckurt 1 yıl
Yerli savunmanın gelişmesi gerçekden insanı sevindiriyor.
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Şehmistan 1 yıl
İstemezuuuuk
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dr20mouse 1 yıl
3 tane uçak gemisi, yerli tank ve zırhlı personeli taşıyıcılar, hava kuvvetlerinin ihtiyacını görecek helikopter, savaş jetleri, bombardıman uçakları ve etkili füze savunma sistemlerine sahip olduğumuzda hem balkanlara hem asyaya hemde arabistana doğru büyümeye başlarız.
Yanıtla +8
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WmGMD 1 yıl
Bayrağın imzanın güzelliğine bak be. Umarım savunma sanayi gibi her konuda kendimize yetmeye ufak ufak da olsa başlayabiliriz.Ancak öyle burnumuzun .ok çukurundan çıkmasını sağlayabiliriz gibi.
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adminia 1 yıl en beğenilen
Allah yapanların ellerine sağlık zihinlerine açıklık versin. Siyaseten çekemeyenlerin de belasını :).
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