İlk milli hava-hava füzelerinin atış testi gerçekleştirildi

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli hava-hava mühimmatlarımız GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın ilk atış testi Sinop'ta başarıyla gerçekleştirildi. İlk olarak güdümsüz olarak ve yerden gerçekleştirilen atışta füzenin roket motorunun kabiliyetleri test edildi.

İlerleyen dönemlerde ise yerden canlı hedeflere atış icra edilecek. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN bu testleri de başarıyla geçerse asıl görev tanımına uygun olarak uçaktan hedefe gönderilerek test edilecek. 2020 yılına kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında TÜBİTAK SAGE üretim faaliyetlerini ROKETSAN'a devredecek.

Kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlığa sahip olan ve kısa menzile sahip, yüksek manevra kabiliyetli GÖKDOĞAN ve uzun menzilli radar arayıcı başlıklı BOZDOĞAN Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışından ithal ettiği hava-hava füzelerine son verecek. Füzelerin geliştirilecek olan yerli savaş uçağında da kullanılması planlanıyor.

https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/ilk-milli-hava-fuzeleri-hedefe-ucacak/1098744