Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor

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Çevreci, sessiz ve ekonomik yapısıyla ulaşım alanında geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen elektrikli araçlar giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Üreticiler bu konu üzerinde yoğunlaşırken yerel yönetimler ise vakit kaybetmeden dönüşüme dahil olmaya gayret gösteriyor.Ayrıca Bkz. "Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak"
İzmir Büyükşehir Belediyesi de yayınladığı açıklamayla toplu taşımada Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk filosunu kurduğunu duyurdu. 20 adet otobüste görev alacak 100 şoförün yanı sıra hareket memurlarına ve teknik personele gerekli eğitimleri veren ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir yol güzergahlarını otobüs yazılımlarına ekledi. Enerjiyi sürdürülebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, sıfır maliyet ile enerji elde etmeyi hedefliyor. Böylece hem temiz bir şehre büyük bir katkı sağlanacak hem de belediyeye önemli kaynak yaratılacak.
Kilometrede sadece 25 kuruş harcayan elektrikli otobüsler eğimli arazilerde iniş sırasında ve frene basıldığında enerji yüklemesi sağlayarak (kendini şarj ederek) daha uzun yol gidebilecek. Gün içinde hiç durmadan 250 kilometre yol alan otobüsler klima açıkken 13 saat, klimasız durumda 16 saat hiç durmadan çalışacak. Üstelik araç içerisinde yolcuların cep telefonlarını şarj edebilmesine imkan tanıyan USB soketler de mevcut. İzmir Büyükşehir Belediyesi elektrikli otobüs filosu için 2 Nisan Pazar günü bir tören düzenleyecek.
https://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/22407/tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu otobüsler 2 gün sonra kaza yapar çukurdan kaççam diye
Mega köy izmirde elektrikli otobüs yerine at arabalarınla ulaşım sağlansa çevreye ve yollara daha uygun olur
bencil toplumdan oluşmaması ve egolu siyasetçiler tarafından yönetilmemesinden kaynaklanıyor.
özetle; görmemiş insanlara göre değil bu durumlar. :)
Niye kimse aradaki mesajları okumuyor. Çoğu anadolu belediyesinde bir kaç senedir var bunlar. Örnek Konya da 2 yıl oluyor alınalı.
mühendisliğimizin çok güzel bir özeti gibi,
aynı teknolojiyi istanbul metrobüs'lerinde de görmek isteriz ! :)
Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun bizler kimse gibi yapılan faliyetleri sadece siyasi düşüncemiz bir olmadığı için eleştirmeyiz.
İster İstanbul'da yapılsın isterse ülkemin başka bir köşesinde, ister A partisi yapsın ister B partisi, yapılan iş milletimin yararına ise ben o işi tebrik eder ve devamını dilerim...
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