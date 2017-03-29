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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada önemli bir yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yayınlanan açıklamaya göre Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk filosu bu hafta sonu hizmete giriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Çevreci, sessiz ve ekonomik yapısıyla ulaşım alanında geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen elektrikli araçlar giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Üreticiler bu konu üzerinde yoğunlaşırken yerel yönetimler ise vakit kaybetmeden dönüşüme dahil olmaya gayret gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak"
İzmir Büyükşehir Belediyesi de yayınladığı açıklamayla toplu taşımada Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk filosunu kurduğunu duyurdu. 20 adet otobüste görev alacak 100 şoförün yanı sıra hareket memurlarına ve teknik personele gerekli eğitimleri veren ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir yol güzergahlarını otobüs yazılımlarına ekledi. Enerjiyi sürdürülebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, sıfır maliyet ile enerji elde etmeyi hedefliyor. Böylece hem temiz bir şehre büyük bir katkı sağlanacak hem de belediyeye önemli kaynak yaratılacak.
Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor
 
Kilometrede sadece 25 kuruş harcayan elektrikli otobüsler eğimli arazilerde iniş sırasında ve frene basıldığında enerji yüklemesi sağlayarak (kendini şarj ederek) daha uzun yol gidebilecek. Gün içinde hiç durmadan 250 kilometre yol alan otobüsler klima açıkken 13 saat, klimasız durumda 16 saat hiç durmadan çalışacak. Üstelik araç içerisinde yolcuların cep telefonlarını şarj edebilmesine imkan tanıyan USB soketler de mevcut. İzmir Büyükşehir Belediyesi elektrikli otobüs filosu için 2 Nisan Pazar günü bir tören düzenleyecek.
Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor
 

https://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/22407/tr Yorum Yaz
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Moueson 2 yıl en beğenilen
Bize Vatanımıza milletimize hayırlı olsun demek düşer
Yanıtla +55
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StarSOzi 2 yıl
Çok ilginç bir kişi bile seçimle bağraştırmamış konu izmir olunca :) İstanbul’a 200 elektrikli otobüs
3 Yanıt Yanıtla +33
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Mr.RetroWave 2 yıl
Hayırlısı olsun bir de şu İzmirimin altyapısını çözerler ise cok daha güzel olacak
Yanıtla +29
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Samed Bey 2 yıl
Diğer şehirlere de en kısa zamanda gelmesi lazım, enerji tasarrufu dünyada çok önemli bir fiil haline gelmekte gün geçtikçe.
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Guest-5B59C177F 2 yıl
kesin Karşıyaka,Bornova gibi elit semtlerde hizmete girecek. Biz daha çok bekleriz.
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ø 2 yıl
mevzu izmir olunca kimse siyaset sokmamış konuya, istanbula gelince seçim yatırımı ile başlar zamanlama malum mesajlarına kadar gider
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julyan 2 yıl
ya elektrikli otobüs olsa nolcak İzmir köy gibi yer. Yollar mayın tarlası heryer çukur anayollarda bile bir ton çukur ve dalgalanma var.
Bu otobüsler 2 gün sonra kaza yapar çukurdan kaççam diye
Mega köy izmirde elektrikli otobüs yerine at arabalarınla ulaşım sağlansa çevreye ve yollara daha uygun olur

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dAffilee 2 yıl
izmirin çoğu yeniliklerde öncülük etmesinin sebebi;
bencil toplumdan oluşmaması ve egolu siyasetçiler tarafından yönetilmemesinden kaynaklanıyor.
özetle; görmemiş insanlara göre değil bu durumlar. :)
1 Yanıt Yanıtla
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yeniuye 2 yıl dAffilee
madrush x
izmirin çoğu yeniliklerde öncülük etmesinin sebebi;
bencil toplumdan oluşmaması ve egolu siyasetçiler tarafından yönetilmemesinden kaynaklanıyor.
özetle; görmemiş insanlara göre değil bu durumlar. :)

Niye kimse aradaki mesajları okumuyor. Çoğu anadolu belediyesinde bir kaç senedir var bunlar. Örnek Konya da 2 yıl oluyor alınalı.
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FatihAsl 2 yıl
Cebinden mi almışlar sanki, benim vergilerimle alınıyor. alacaksınız tabi. göreviniz değil mi. şaka yaptım :) hayırlı olsun...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
usb şarj yeri
mühendisliğimizin çok güzel bir özeti gibi,
aynı teknolojiyi istanbul metrobüs'lerinde de görmek isteriz ! :)
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mustafaaydemir 2 yıl
SEÇİMDE HAYIR OYLARI ARTSIN DİYE YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMA BU (!)
Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun bizler kimse gibi yapılan faliyetleri sadece siyasi düşüncemiz bir olmadığı için eleştirmeyiz.
İster İstanbul'da yapılsın isterse ülkemin başka bir köşesinde, ister A partisi yapsın ister B partisi, yapılan iş milletimin yararına ise ben o işi tebrik eder ve devamını dilerim...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
tekerleği icat etik :) yaşasın :D
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Bukalemun 2 yıl
Referandum öncesi bu tarz haber ve reklam görmek manidar. Nerede GS' İzmir marşı !?
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