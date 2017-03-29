Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor

Çevreci, sessiz ve ekonomik yapısıyla ulaşım alanında geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen elektrikli araçlar giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Üreticiler bu konu üzerinde yoğunlaşırken yerel yönetimler ise vakit kaybetmeden dönüşüme dahil olmaya gayret gösteriyor.

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"Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi de yayınladığı açıklamayla toplu taşımada Türkiye’nin tamamen elektrikli ilk filosunu kurduğunu duyurdu. 20 adet otobüste görev alacak 100 şoförün yanı sıra hareket memurlarına ve teknik personele gerekli eğitimleri veren ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir yol güzergahlarını otobüs yazılımlarına ekledi. Enerjiyi sürdürülebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, sıfır maliyet ile enerji elde etmeyi hedefliyor. Böylece hem temiz bir şehre büyük bir katkı sağlanacak hem de belediyeye önemli kaynak yaratılacak.

Kilometrede sadece 25 kuruş harcayan elektrikli otobüsler eğimli arazilerde iniş sırasında ve frene basıldığında enerji yüklemesi sağlayarak (kendini şarj ederek) daha uzun yol gidebilecek. Gün içinde hiç durmadan 250 kilometre yol alan otobüsler klima açıkken 13 saat, klimasız durumda 16 saat hiç durmadan çalışacak. Üstelik araç içerisinde yolcuların cep telefonlarını şarj edebilmesine imkan tanıyan USB soketler de mevcut. İzmir Büyükşehir Belediyesi elektrikli otobüs filosu için 2 Nisan Pazar günü bir tören düzenleyecek.

https://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/22407/tr