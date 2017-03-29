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Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak

Son ÖTV zammıyla birlikte fiyatları yüzde 5 ila yüzde 15 oranında artan sıfır otomobillere bu kez kur farkından dolayı yeni bir zam yapılacağı ve sektörde önemli daralma yaşanacağı açıklandı.