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Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak

Son ÖTV zammıyla birlikte fiyatları yüzde 5 ila yüzde 15 oranında artan sıfır otomobillere bu kez kur farkından dolayı yeni bir zam yapılacağı ve sektörde önemli daralma yaşanacağı açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,6b
1
587
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız kasım ayı sonunda hayata geçirilen ÖTV zammı neticesinde yüzde 5 ila yüzde 15 oranında fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillere yeni bir zammın daha kapıda olduğu duyuruldu. Sektörün öngörüsüne göre gelecek aydan itibaren kendini hissettirecek kur farkı ile -2017 modeller başta olmak üzere- sıfır otomobillerde yüzde 20 fiyat artışı gerçekleşecek.

Ayrıca Bkz. "Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (Oyder) yeni zamlarla birlikte sıfır otomobil pazarında yüzde 15 daralma yaşanacağını, geçtiğimiz sene 1 milyon adet olan sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışının 850 bin seviyelerine düşeceğini belirtiyor. Buna bağlı şekilde tüketicilerin ikinci el otomobillere yönelmesi, 2016 yılında 5.8 milyon açıklanan ikinci el satışlarının 6.5 milyona çıkması bekleniyor.

Otomobillere yaklaşık yüzde 1.2 oranında uygulanan kredi faizlerinde değişiklik yapılmaması durumunda sektörün çok fazla kan kaybetmeden bu süreci atlatacağı tahmin ediliyor. Hatırlayacağınız gibi Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) son raporuna göre 2016 sonuna doğru düzenlenen kampanyalar ile otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 1,6 oranında artış yaşanarak 983,720 adet satışla rekor kırılmıştı. Aynı araştırma verilerine göre Türkiye'deki en popüler markalar ise sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu.

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Moueson 2 yıl
Zam zam nereye kadar milletin içini dışını kuruttular !
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aycibin 2 yıl
hani ben dolar harcamıyorumcular gelin kına yakın eseriniz karşısında
Yanıtla +277
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Guest-9D2914531 2 yıl
AKPli mode on
ZAM değil yuzde 20lik minik bir ZAMcık
AKPli mode off
Herkese HAYIRlı günler
Yanıtla +228
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ercanbabam 2 yıl
Araya reklam girmiş. :)
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clopin 2 yıl
Araba almakda hayal oldu peki yol yaptıcılar nerelerde.
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Surveillance 2 yıl
Ortalama bir C segmenti araba 100k olmuş, tüm dünya bize düşman, bizi bitirmek istiyor algısıyla iyi ekmek yiyiyor yiyenler helal olsun.
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Haşin_ErKeK 2 yıl
Arkadaş tam olarak aldığımız arabanın fiyatı kadarda vergi ödüyoruz araba başına yani bir araba alıyorsak bir araba parasida devlete vergi olarak gidiyor la bu nedir allah aşkına el insaf bu tarz bir vergi dunyayinin hiç bir yerinde yok.
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tenekekutu 2 yıl
Biz eğer sıfır araç almış ise acil bir durum çıkmazsa 10 seneyi deviriyoruz,genelde akrabalarımı da öyle.2-3 sene de bir kim sıfır araç alabilecek? Parasının hesabını bilmeyen alır ancak

Benim anlatman istediğim boykot,protesto bizim ülke de olmaz ben hiç görmedim bu zamana kadar fiyatları düşürecek cinsten.Ayrıca ülke de sıfır araç alabilen belli bir potansiyel var yine bu kişilerin sayısı belli rakamın altına inmez.Kısacası ülke de kriz var diyorlar ama sıfır araç satışlarına bak bence aşırı bir kriter değil.Benim kriterim ikinci el satışları.
İkinci ele vergiler gelir niye gelmesin noter satışı,ruhsat değişimi gibi daha hadi güncelleme diyelim yapabilecekleri birçok kalem var ek bir vergiye başvurmadan.
Zaten bahsettiğim de bu,vergisi,sıfır araçtan gelen zammı derken ikinci el araç fiyatları kilit noktasına ulaşacak,satmaya çıkartacaksın alıcı bulamayacaksın,işte o zaman sıfır araç satışları da etkilenecek.Ancak o zaman bizim vatandaşın kafasına jeton düşer.
Dolar şu olacak bu olacak diyorsun ama şu an bile en az %40 destek var.Ciddi rakam bunlar,yıllık sıfır araç satışı bile nüfusun %1'i. 75 milyon ülke de yıllık 750 bin araç sıfır satılıyor.Çok az rakam bunlar evet vergi toplamada önemli bir kalem ama 75 milyonluk ülke de %1'i geçtim %10'luk bile sıfır araç alacak parası olan mevcut.
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tenekekutu 2 yıl
Güzel diyorsunuz da koca ülke de yıllık satılan araç sayısı 750 bin gibi birşey. Bunun 1/3 şirket,kiralama,zorunlu alımlardır büyük ihtimal.Geri kalan 500 bin adet ise bireysel alıcılardır.Nüfusu 80 milyonu geçmiş ülke de 500 bin tane sıfır araç alabilecek ki kredi imkanı da var alan illa ki olur.İnanılmaz bir kriz olmadıktan sonra bu rakam belli seviyenin altına düşeceğini ben zannetmiyorum.
Ne zaman piyasa daralır derseniz, şu anda C sınıfı dolu araçlar 100 bin TL oldu hatta geçti bile açıkçası ben bu paraya kredi de çekip araç almam.Çevremde 5 bin TL altı kazanan hiç kimsenin açıkçası gözü pek yemiyor buna.Haliyle araç alacak olsam ikinci ele yüklenirim veya daha ucuz markalara.Tabi bu ikinci el havuzu da eninde sonunda bitecek.Sonuçta orayı da besleyen sıfır araçların satışı.
Bundan 1-2 sene öncesine kadar 15-20 bin TL'ye ikinci el fırsat araçları alabiliyordunuz,şu anda 30 bin bandına yaklaştı bu rakam ileriye doğru 40 bin TL olacak gibi.İşte o zaman sistem yavaş yavaş kilitlenmeye doğru gider ama bu sıfır satışlarından değil ikinci el satışlarından olursa olur.
Hatta yavaş yavaş başladı bile,örnek vereyim piyasası çok tutulan dediğimiz VW Golf 6 1.4 TSi manuel veya DSG 2009-2010 model 80 bin km altı araçları bir süredir takip ediyorum 45-50 bin TL satılabilir fiyatları.Yeni Golf çıktığı çok da pahalı olduğu ikinci elde birçok araç zamlandığı halde bu aracın fiyatı hala aynı artmadı son 6 aydır.Keza arkadaşımın arkadaşı 60 bin TL gibi fiyatlara VW'nin SUV modelini satamıyor normalde hemen alıcı bulması lazım.Satamayınca sıfır araç alamıyorsun. İleride ÖTV'yi indirsen yine ikinci el piyasası düzelmeyecek kimse ÖTV'yi indirdirler diye aracını yarı fiyatına satmaz daha önce gördük örneğini. Kısacası araba satış piyasasında değişik bir kilit sistemine doğru gidiyoruz.
Kısacası boykot olmaz bizde ama serbest piyasa aşırı vergilere de gelemez.Dengesi bir bozuldu mu bir daha vergileri geri çeksen bile kolay kolay düzelmez.
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Guest-02D0AD92F 2 yıl tenekekutu
arkadaşım zaten amaç ta o. amaç cari açığı azaltmak. bunun ana kalemlerinden biri de araba. arabada ek olarak topladığın vergi de süper. hali ile hem satsın ama fazla değil ama vergi de artsın. bunu istiyorlar. ne zaman araç satışı, topladıkları vergide azalmaya sebep olur anında müdahale ederler onun haricinde beklemeyin. ha bu arada bir seçenek daha var 2. elde vergi uygulaması. bunu sakın "olmaz o kadar" diye yorumlamayın. devletin acil, hatta çok çok acil paraya ihtiyacı var (o yatırım fonu neden kuruldu sanıyorsunuz, üstüne yapılan köprü idi, geçit idi beklenenin altıdan kullanılması nedeni ile ek zarar, saray'ın maliyeti, örtülü ödenek vs.). bu para da senden benden çıkacak.
işte bu yüzden araç alımlarınızı mümkün olduğu kadar zorunlu hallerde yapın. 2-3 senede bir "lan bizim araba da eskidi hadi yenisini alalım", ya da "ulan evde 3 tane araba var ama bizim kıza da şu yeni SUV'dan alalım bir tane, arada ben kullanırım" mantığında olursan bu ülke daha da batar. bak dün amerika suriye'yi vurdu dolar 3,7'i gördü. ne alakası var bizimle bu olayın. Hani bizim ekonomi çok güçlü idi. bu olay şunun ispatı ülkede ekonomi çok çok boktan. ve şu anda ipliğe bağlı. zaten dikkat edersen referandum kararı sonrası dolarda bir düşüş yakalandı bu da seçim ekonomisi demek. öncesinde dolar bir ara 3,97 görmüştü. şimdi seçime kadar zaten ipliğe bağlı olarak gidecek bu iş. dolar bir artacak bir azalacak ama referandum sonrası ne olur onu tam kestiremiyorum.
ülke bu halde iken yapılacak tek şey var zorunlu oldukça sıfır olsun 2. el olsun araba alımlarını ertelemek. ben bu sene içinde arabayı değiştirmeyi düşünüyordum misal, ama mahalle içinde hız yapan bir salağın ve bir de beton mikserinin gazabına uğradım 1 ay ara ile hem aracın 2. el değeri düştü hem de sıfır araç fiyatları fırladı ben de vazgeçtim misal. bir 5 sene daha binerim 5 sene sonra tabii dizel bir C serisi 200b seviyesinde olmaz ise.
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tenekekutu 2 yıl
Güzel diyorsunuz da koca ülke de yıllık satılan araç sayısı 750 bin gibi birşey. Bunun 1/3 şirket,kiralama,zorunlu alımlardır büyük ihtimal.Geri kalan 500 bin adet ise bireysel alıcılardır.Nüfusu 80 milyonu geçmiş ülke de 500 bin tane sıfır araç alabilecek ki kredi imkanı da var alan illa ki olur.İnanılmaz bir kriz olmadıktan sonra bu rakam belli seviyenin altına düşeceğini ben zannetmiyorum.
Ne zaman piyasa daralır derseniz, şu anda C sınıfı dolu araçlar 100 bin TL oldu hatta geçti bile açıkçası ben bu paraya kredi de çekip araç almam.Çevremde 5 bin TL altı kazanan hiç kimsenin açıkçası gözü pek yemiyor buna.Haliyle araç alacak olsam ikinci ele yüklenirim veya daha ucuz markalara.Tabi bu ikinci el havuzu da eninde sonunda bitecek.Sonuçta orayı da besleyen sıfır araçların satışı.
Bundan 1-2 sene öncesine kadar 15-20 bin TL'ye ikinci el fırsat araçları alabiliyordunuz,şu anda 30 bin bandına yaklaştı bu rakam ileriye doğru 40 bin TL olacak gibi.İşte o zaman sistem yavaş yavaş kilitlenmeye doğru gider ama bu sıfır satışlarından değil ikinci el satışlarından olursa olur.
Hatta yavaş yavaş başladı bile,örnek vereyim piyasası çok tutulan dediğimiz VW Golf 6 1.4 TSi manuel veya DSG 2009-2010 model 80 bin km altı araçları bir süredir takip ediyorum 45-50 bin TL satılabilir fiyatları.Yeni Golf çıktığı çok da pahalı olduğu ikinci elde birçok araç zamlandığı halde bu aracın fiyatı hala aynı artmadı son 6 aydır.Keza arkadaşımın arkadaşı 60 bin TL gibi fiyatlara VW'nin SUV modelini satamıyor normalde hemen alıcı bulması lazım.Satamayınca sıfır araç alamıyorsun. İleride ÖTV'yi indirsen yine ikinci el piyasası düzelmeyecek kimse ÖTV'yi indirdirler diye aracını yarı fiyatına satmaz daha önce gördük örneğini. Kısacası araba satış piyasasında değişik bir kilit sistemine doğru gidiyoruz.
Kısacası boykot olmaz bizde ama serbest piyasa aşırı vergilere de gelemez.Dengesi bir bozuldu mu bir daha vergileri geri çeksen bile kolay kolay düzelmez.
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
kimse sıfır almak zorunda değil. artarsa artsın. zaten armazsa ve satışlarda beklenen seviyelerde düşmez ise "Bakanlar Kurulu"na verilen yetki dahilinde istenilen seviyelere düşene kadar itina ile ÖTV zammı yapılır. zaten koltuk sayısı, emisyon vs elinde her tür imkan var. satışı hesaplanan rakamı aşan sınıfa ek vergi uygulayacaklardır. yani kısaca kur farkı gelmese ve satışlarda devletin hesapladığı/beklediği düşüş olmazsa zaten ÖTV zammı ile durumu bekledikleri seviyeye getirebilirler. Çok ta kasmayın bence.
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liebermann 2 yıl Guest-02D0AD92F
ben ne demek istediğini anlayamadım ama anladığım kadarıyla iyi birşey söylemedin sanırım..
"kimse sıfır almak zorunda değil. artarsa artsın." şu ne demek
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pcwolf28 2 yıl
İyi oluyor Allah daha beter etsin inşallah kimse araba alamaz da yol yapıyorlar diyen aktallar arabasız kalınca anlar belki(?!)
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Blindfire 2 yıl
2017 model araçlar yavaştan gelmeye başladı, asıl fiyat artışı ve satış rakamları şimdi kendini belli edecek.
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Ozie89 2 yıl
Daha önceden sanki çok ucuzmuş gibi,artık fiyatlar cidden ulaşılamaz noktalarda..
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