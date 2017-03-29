Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak

Haber Editörü
Geride bıraktığımız kasım ayı sonunda hayata geçirilen ÖTV zammı neticesinde yüzde 5 ila yüzde 15 oranında fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillere yeni bir zammın daha kapıda olduğu duyuruldu. Sektörün öngörüsüne göre gelecek aydan itibaren kendini hissettirecek kur farkı ile -2017 modeller başta olmak üzere- sıfır otomobillerde yüzde 20 fiyat artışı gerçekleşecek.
Ayrıca Bkz. "Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (Oyder) yeni zamlarla birlikte sıfır otomobil pazarında yüzde 15 daralma yaşanacağını, geçtiğimiz sene 1 milyon adet olan sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışının 850 bin seviyelerine düşeceğini belirtiyor. Buna bağlı şekilde tüketicilerin ikinci el otomobillere yönelmesi, 2016 yılında 5.8 milyon açıklanan ikinci el satışlarının 6.5 milyona çıkması bekleniyor.
Otomobillere yaklaşık yüzde 1.2 oranında uygulanan kredi faizlerinde değişiklik yapılmaması durumunda sektörün çok fazla kan kaybetmeden bu süreci atlatacağı tahmin ediliyor. Hatırlayacağınız gibi Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) son raporuna göre 2016 sonuna doğru düzenlenen kampanyalar ile otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 1,6 oranında artış yaşanarak 983,720 adet satışla rekor kırılmıştı. Aynı araştırma verilerine göre Türkiye'deki en popüler markalar ise sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu.
Ayrıca Bkz. "Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (Oyder) yeni zamlarla birlikte sıfır otomobil pazarında yüzde 15 daralma yaşanacağını, geçtiğimiz sene 1 milyon adet olan sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışının 850 bin seviyelerine düşeceğini belirtiyor. Buna bağlı şekilde tüketicilerin ikinci el otomobillere yönelmesi, 2016 yılında 5.8 milyon açıklanan ikinci el satışlarının 6.5 milyona çıkması bekleniyor.
Otomobillere yaklaşık yüzde 1.2 oranında uygulanan kredi faizlerinde değişiklik yapılmaması durumunda sektörün çok fazla kan kaybetmeden bu süreci atlatacağı tahmin ediliyor. Hatırlayacağınız gibi Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) son raporuna göre 2016 sonuna doğru düzenlenen kampanyalar ile otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 1,6 oranında artış yaşanarak 983,720 adet satışla rekor kırılmıştı. Aynı araştırma verilerine göre Türkiye'deki en popüler markalar ise sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu.
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ZAM değil yuzde 20lik minik bir ZAMcık
AKPli mode off
Herkese HAYIRlı günler