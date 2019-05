Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan oyun: Soldier of the Universe

Tamamı Türkiye'de geliştirilen Soldiers of The Universe (SoTU), Gamex 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Şubat 2017 tarihinde konsept, dizayn dokümanı ve senaryosu tamamlandıktan sonra geliştirme sürecine başlanılan oyun Temmuz 2017'de tamamlandı. İstanbul merkezli bağımsız oyun yapım stüdyosu Rocwise Entertainment, Soldiers of the Universe (SoTU)'yi GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda sergileyecek.

Soldiers Of The Universe'nin Konusu Nedir?

Soldiers of the Universe, hikaye odaklı bir FPS oyunu olup bir grup Türk askerinin Orta Doğu'daki terörist organizasyonlara karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle gizli askeri konularda görev yapan Akıncı Beyleri bulunmaktadır. Kahramanımız Hakan, Akıncı Beyleri’nden biri olan babası Selim Kahraman’ın yerine "Toyga"lık görevini temsilen Beyler’e katılır. Babasının intikamını almak ve devletinin düşmanlarına karşı savaşmak üzere askeri operasyonları yönetecektir. Yıllarca askeri ve çeşitli bilim dallarında eğitim alan Hakan, babasının şehit edilmesi ile yanındaki üç kahramanla birlikte teröristlere karşı amansız bir mücadeleye girecektir. Barbaros ve diğer Akıncı Beyleri ile tanışmasının ardından hayatı oldukça değişecek olan Hakan, gerçek vatanseverliğin ne demek olduğuna ve devletin istikbali için mücadele etmenin anlamına şahit olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Askeriyesi ve Akıncı Beyleri tarafından gelen istihbaratlar ile kahramanlarımız Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve İstanbul’da çeşitli terör örgütlerine karşı operasyonlar yapacaktır. Oyundaki Operasyon Bölgeleri Cizre / Şırnak / Türkiye

Nusaybin / Mardin / Türkiye

Cerablus / Halep / Suriye

El-bab / Halep / Suriye

Sultanahmet / İstanbul / Türkiye Türkçe arayüz ve seslendirme bulunuyor. Oyunun Steam sayfasına Oyun da aynı zamandavebulunuyor. Oyununsayfasına buradan ulaşabilirsiniz.