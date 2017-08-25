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Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan oyun: Soldier of the Universe

Soldiers of The Universe , Türk askerinin Orta Doğu'daki terörist organizasyonlara karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatan bir FPS oyunu. Oyunda Türkçe seslendirme ve arayüz desteği de mevcut.
1 yıl
7,7b
1
47
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan oyun: Soldier of the Universe
Tamamı Türkiye'de geliştirilen  Soldiers of The Universe (SoTU), Gamex 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Şubat 2017 tarihinde konsept, dizayn dokümanı ve senaryosu tamamlandıktan sonra geliştirme sürecine başlanılan oyun Temmuz 2017'de tamamlandı. İstanbul merkezli bağımsız oyun yapım stüdyosu Rocwise Entertainment, Soldiers of the Universe (SoTU)'yi GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda sergileyecek.

Soldiers Of The Universe'nin Konusu Nedir?

Soldiers of the Universe, hikaye odaklı bir FPS oyunu olup bir grup Türk askerinin Orta Doğu'daki terörist organizasyonlara karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle gizli askeri konularda görev yapan Akıncı Beyleri bulunmaktadır. Kahramanımız Hakan, Akıncı Beyleri’nden biri olan babası Selim Kahraman’ın yerine "Toyga"lık görevini temsilen Beyler’e katılır. Babasının intikamını almak ve devletinin düşmanlarına karşı savaşmak üzere askeri operasyonları yönetecektir. Yıllarca askeri ve çeşitli bilim dallarında eğitim alan Hakan, babasının şehit edilmesi ile yanındaki üç kahramanla birlikte teröristlere karşı amansız bir mücadeleye girecektir. Barbaros ve diğer Akıncı Beyleri ile tanışmasının ardından hayatı oldukça değişecek olan Hakan, gerçek vatanseverliğin ne demek olduğuna ve devletin istikbali için mücadele etmenin anlamına şahit olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Askeriyesi ve Akıncı Beyleri tarafından gelen istihbaratlar ile kahramanlarımız Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve İstanbul’da çeşitli terör örgütlerine karşı operasyonlar yapacaktır.

Oyundaki Operasyon Bölgeleri

  • Cizre / Şırnak / Türkiye
  • Nusaybin / Mardin / Türkiye
  • Cerablus / Halep / Suriye
  • El-bab / Halep / Suriye
  • Sultanahmet / İstanbul / Türkiye
Oyun da aynı zamanda Türkçe arayüz ve seslendirme bulunuyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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Great Responsibility 1 yıl en beğenilen
Fikir güzel herşey süper onur duyarım gurur duyarım böyle bi projeden, FAKAT o sinematikler ve oyun için grafikleri nedir öyle ya ayıptır. Yemin ediyorum Half Life 2 bile 13 sene önce daha güzel grafiklere sahipti, Unreal Engine 4 mükemmel bi oyun motoru ama kullanmayı becerememişsiniz...
Fikir güzel herşey süper onur duyarım gurur duyarım böyle bi projeden, FAKAT o sinematikler ve oyun için grafikleri nedir öyle ya ayıptır. Yemin ediyorum Half ...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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GreyParrot 1 yıl Guhong01
Orijinalden alıntı: Guhong01
Orijinalden alıntı: maiden31

Fikir güzel herşey süper onur duyarım gurur duyarım böyle bi projeden, FAKAT o sinematikler ve oyun için grafikleri nedir öyle ya ayıptır. Yemin ediyorum Half Life 2 bile 13 sene önce daha güzel grafiklere sahipti, Unreal Engine 4 mükemmel bi oyun motoru ama kullanmayı becerememişsiniz...

işte bu kafalardan dolayı gelişemiyoruz. elin gavuru bir şeyi kötülemektense "üretim" diye baktığı için yapımcılara motivasyon geliyor ve teknoloji gelişiyor, birbirlerine destek oluyorlar. ama bizde bir girişim başarılı olsa bile "çok başarılı" olmadığı için eleştiriliyor hiç bir şey üretme yetisi olmayan insanlar tarafından. Allah üreticilerimize sabır versin, Türkiye'de motivasyonla bir şey üretmek gerçekten çok çok zor. "o grafikler" diyorsun ya, bir oyun nasıl gelişir ya da şirket nasıl ilerler gram bilgin olmadığına bahse girerim. o grafik dediğin şeyleri adamlar babasının hayrına yapmıyor, çalışanlara verilen maaşlarla, iş yükü ile yapılıyor, gökten inmiyor ve bunlar hep masraf, maliyet. çok başarılı olmasa da bir yapım çıkar, bütçe artar, daha kaliteli yapımlar ortaya çıkabilir bütçe sayesinde. boş eleştiri yapacağınıza ya üretin ya da üretenin ayağını öpün de ileri gidelim.

Hayır baştan savma iş yaptığımız için gelişemiyoruz, gerçekten kötü bir şeyi sırf destekliyoruz diye göğe çıkarmaya gerek yok, grafik motorunu kendimiz yazmış olsak bu grafikleri anlarım isterse 8bit benzeri grafikler olsun emek var sonuçta, ama sen bunu her şeyi daha önceden hazırlanmış bir oyun editöründe yapıyorsan, ve unreal engine 4 kullanımında bu seviyede bir amatörsen bu kadar becerebildiler der anlarım, fakat yeteri miktarda bütçeleri varsa savunulacak hiç bir tarafı yok, kusura bakmayın.
Ayrıyeten belirteyim kötülemiyorum, sıradan bir oyun yapmışlar işte, oynanır mı oynanır büyütüp küçültmenin bir anlamı yok, tek bir amatörün bile ne modlar yaptığını görüyoruz artık bunun üstüne fazla konuşmaya gerek yok.
Orijinalden alıntı: Guhong01Orijinalden alıntı: maiden31Fikir güzel herşey süper onur duyarım gurur duyarım böyle bi projeden, FAKAT o...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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Hemrety 1 yıl
İyi niyetle bakmaya çalışsam da buram buram pirim kokusu geliyor.
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1 Avatar
snomask 1 yıl
herkes yorum yaparken şunu unutmuş. bu arkadaşlar 15 temmuzdaki rüzgarı kaçırmamak için çok hızlı bir şekilde oyun yapmayı denemişler. 6 ay gibi bir sürede bu kadar ekiple zaten daha iyisini çıkarmak çok zor. bir de amaçları bütün bilgisayarda çalışsın olmuş sanırım. o yüzden grafikler yerlerde sürünüyor. bence zamanla güncellemeler yapılabilir ve sorunlar çözülebilir.
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insertinto 1 yıl
Beyler oyun şu an çekilişle ücretsiz olarak hediye ediliyor, katılmak isteyen oyunu denemek isteyen varsa aşağıya linki bırakıyorum.
facebook.com/...
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E-Nazmi 1 yıl
Oyunu 15 dakika denedim ve iade ettim. Türk'ün Türk'e propagandası. Hem de en göze parmak şeklinde. Almayın. Pişman olursunuz.
"Biliyorsun dünya beşten büyüktür" diyor karakter. Bence de öyledir de bir teknoloji tesisinde bunu söylemenin konuyla ilgisi ne?
Teknolojimiz süper temalı konuşmalar.
"Tarihimizde kimseyi ezmedik" gibisinden herzeler.
Ziyan ziyan.
Ha oynanışa da değineyim; en kötüsü de o zaten. Kalas gibi.
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ufuk172 1 yıl
İsmini beğenmedim ben.
Teknoloji marketlerde 3.99 a satılan CD oyunlar gibi bir izlenim veriyor.
"CUDI" yakışırdı.
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ilgezer 1 yıl
nihayetinde emek verilmiş uğraşılmış bir oyun. fizik ve grafikler üzerinde biraz daha çalışılmalı ve verilen emeğin boşa gitmemesi için bir güncelleme ile grafiklerde iyileştirme yapılabilir.
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TheNewAtilla 1 yıl
terörle mücadeleden daha çok enayi ve keriz silkeleme oyunu olmuş.
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Autopilot 1 yıl
Geliştiren arkadaşlar umarım bu satırları okuyorlardır.Arkadaşlar Mükemmel bir iş yapmışsınız.Bu topraklarda bundan daha iyisi elbette yapılabilir fakat siz bu şartlarda ve bu ülkenin malum yönetimine rağmen mükemmel bir çalışma yapmışsınız Ellerinize sağlık.
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Reid Rider 1 yıl
Arayüz güzel, konu da iyi ama grafikler gerçekten kötü olmuş. Örneğin Mount and Blade Warband da Türk oyunuydu ama grafikleri fena değildi. Bir de isim konusunda yaratıcı olsalarmış daha iyi olurmuş, Akıncı ismi de Almans Hans ya da Amerikalı George gibi oldu.

Bence oyunu erken çıkarmak yerine 2 yıl adam gibi çalışsalardı gerçekten güzel şeyler olabilirdi. Umudumuz artık yeni çıkacak olan Mount and Blade oyununda...
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KayıpG 1 yıl
Sen harika bir detaysın yukarıdaki kroniklere aldrma reis sen ve senin gibi ileri görüşlü ve vizyonlu kitlelere ihtiyacımız var
o arkadaşın muhtemelen kafası başka yerinde olsa gerek yada kendi mesajımda belirttiğim vasat kitle olsa gerek o yüzden içerlemiş
eskileri özlüyor eski güçsüz zayıf zamanları ki kao
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pastadanadam 1 yıl
Oyunu isterse babamız yapmış olsun, kötü ise kötü demeliyiz. Demeliyizki bir dahaki oyunda düzeltsinler. Öyle Türk yaptı diye "Çok güzel olmuş, super olmuş." demekle gelişemeyiz kusura bakmayın. Bu kadar duygusallık zararlı.
2017 yılındayız, grafikler çok kötü değil ama iyide değiller. Ama animasyonlar kötü, seslendirme kötü, fragman kötü hazırlanmış.
Birde ben oyunun isimine anlam vermedim. "Evrenin Askerleri" biraz abartı değil mi? Amerika'ya falan filmlerinde, oyunlarında bayraklarını çok gösteriyorlar diye kızıyoruz, peki bu isim ne böyle? Dünya olsa neyse. Çok abartılı geldi bana.
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FatihAsl 1 yıl pastadanadam
pastadanadam

Oyunu isterse babamız yapmış olsun, kötü ise kötü demeliyiz. Demeliyizki bir dahaki oyunda düzeltsinler. Öyle Türk yaptı diye "Çok güzel olmuş, super olmuş." demekle gelişemeyiz kusura bakmayın. Bu kadar duygusallık zararlı.

2017 yılındayız, grafikler çok kötü değil ama iyide değiller. Ama animasyonlar kötü, seslendirme kötü, fragman kötü hazırlanmış.
Birde ben oyunun isimine anlam vermedim. "Evrenin Askerleri" biraz abartı değil mi? Amerika'ya falan filmlerinde, oyunlarında bayraklarını çok gösteriyorlar diye kızıyoruz, peki bu isim ne böyle? Dünya olsa neyse. Çok abartılı geldi bana.

Demosunu oynar isen eleştirme hakkın daha fazla olur. eleştirdiğin şey hakkında çok iyi bilgi sahibi olman gerekir ki kötü ise adam gibi kötü diyebilesin. örneğin silah sesleri gerçekçi değil, jarjörler olması gerektiğinden uzun sürede bitiyor, geri tepme etkisi rahatsız edici gibi. sen ne söyledin ki düzeltsinler
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