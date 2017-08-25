Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan oyun: Soldier of the Universe

Soldiers of the Universe, hikaye odaklı bir FPS oyunu olup bir grup Türk askerinin Orta Doğu'daki terörist organizasyonlara karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle gizli askeri konularda görev yapan Akıncı Beyleri bulunmaktadır. Kahramanımız Hakan, Akıncı Beyleri’nden biri olan babası Selim Kahraman’ın yerine "Toyga"lık görevini temsilen Beyler’e katılır. Babasının intikamını almak ve devletinin düşmanlarına karşı savaşmak üzere askeri operasyonları yönetecektir. Yıllarca askeri ve çeşitli bilim dallarında eğitim alan Hakan, babasının şehit edilmesi ile yanındaki üç kahramanla birlikte teröristlere karşı amansız bir mücadeleye girecektir. Barbaros ve diğer Akıncı Beyleri ile tanışmasının ardından hayatı oldukça değişecek olan Hakan, gerçek vatanseverliğin ne demek olduğuna ve devletin istikbali için mücadele etmenin anlamına şahit olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Askeriyesi ve Akıncı Beyleri tarafından gelen istihbaratlar ile kahramanlarımız Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve İstanbul’da çeşitli terör örgütlerine karşı operasyonlar yapacaktır.