Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan oyun: Soldier of the Universe

Teknoloji Editörü
Tamamı Türkiye'de geliştirilen Soldiers of The Universe (SoTU), Gamex 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Şubat 2017 tarihinde konsept, dizayn dokümanı ve senaryosu tamamlandıktan sonra geliştirme sürecine başlanılan oyun Temmuz 2017'de tamamlandı. İstanbul merkezli bağımsız oyun yapım stüdyosu Rocwise Entertainment, Soldiers of the Universe (SoTU)'yi GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda sergileyecek.
Soldiers Of The Universe'nin Konusu Nedir?
Soldiers of the Universe, hikaye odaklı bir FPS oyunu olup bir grup Türk askerinin Orta Doğu'daki terörist organizasyonlara karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle gizli askeri konularda görev yapan Akıncı Beyleri bulunmaktadır. Kahramanımız Hakan, Akıncı Beyleri’nden biri olan babası Selim Kahraman’ın yerine "Toyga"lık görevini temsilen Beyler’e katılır. Babasının intikamını almak ve devletinin düşmanlarına karşı savaşmak üzere askeri operasyonları yönetecektir. Yıllarca askeri ve çeşitli bilim dallarında eğitim alan Hakan, babasının şehit edilmesi ile yanındaki üç kahramanla birlikte teröristlere karşı amansız bir mücadeleye girecektir. Barbaros ve diğer Akıncı Beyleri ile tanışmasının ardından hayatı oldukça değişecek olan Hakan, gerçek vatanseverliğin ne demek olduğuna ve devletin istikbali için mücadele etmenin anlamına şahit olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Askeriyesi ve Akıncı Beyleri tarafından gelen istihbaratlar ile kahramanlarımız Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve İstanbul’da çeşitli terör örgütlerine karşı operasyonlar yapacaktır.
Oyundaki Operasyon Bölgeleri
- Cizre / Şırnak / Türkiye
- Nusaybin / Mardin / Türkiye
- Cerablus / Halep / Suriye
- El-bab / Halep / Suriye
- Sultanahmet / İstanbul / Türkiye
Oyun da aynı zamanda Türkçe arayüz ve seslendirme bulunuyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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Hayır baştan savma iş yaptığımız için gelişemiyoruz, gerçekten kötü bir şeyi sırf destekliyoruz diye göğe çıkarmaya gerek yok, grafik motorunu kendimiz yazmış olsak bu grafikleri anlarım isterse 8bit benzeri grafikler olsun emek var sonuçta, ama sen bunu her şeyi daha önceden hazırlanmış bir oyun editöründe yapıyorsan, ve unreal engine 4 kullanımında bu seviyede bir amatörsen bu kadar becerebildiler der anlarım, fakat yeteri miktarda bütçeleri varsa savunulacak hiç bir tarafı yok, kusura bakmayın.
Ayrıyeten belirteyim kötülemiyorum, sıradan bir oyun yapmışlar işte, oynanır mı oynanır büyütüp küçültmenin bir anlamı yok, tek bir amatörün bile ne modlar yaptığını görüyoruz artık bunun üstüne fazla konuşmaya gerek yok.