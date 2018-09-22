Türkkuşu T 19-A, TEKNOFEST'in ilgi odağı oldu

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ürünlerini tanıtanlar arsında Türk Hava Kurumu (THK) da bulunuyor. Kurumun standında sergilenen Türkkuşu T 19-A uçağı festivalin ilgi odağı oldu. Anadolu Ajansı'na konuşan THK tepe yöneticisi Bekir Hocaoğlu sportif amatör havacılık için bütün dünyada kullanılan bir uçak ürettiklerini ifade etti.

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T 19-A'nın menzili 1.500 kilometre ve hızı saatte 340 kilometreye ulaşıyor. Ayrıca 100 kilometrede 8.1 litre yakıt tüketimi olduğunu belirtelim. Hocaoğlu dünya genelinde bu tip uçaları üreten 16 firmanın olduğunu belirterek "Bunlar içerisinde en iyi durumda olan bizim uçağımız" dedi. T 19-A iniş kalkış için 120 metrelik bir piste ihtiyaç duyuyor.

Fiyat etiketi 750-800 bin lira

Deneyimli yönetici projeye başlarken "Türkiye'de bir uçak üretebiliriz" mesajı vermeyi hedeflediklerini bunu da başardıklarını söyledi. Çok kolay bir işlemle insansız hava aracına dönüştürülebilen Türkkuşu T 19-A keşif, gözetleme, ilaçlama gibi çok değişik alanlarda kullanılabilecek.

Ankara Etimesgut'ta çok modern bir tesiste inşa edilen uçaktan şu an yılda 20 adet üretilebiliyor. Ancak ileriye yönelik planlamada bu üretim kapasitesini artırmak var. Ayrıca uçağın 4 kişilik versiyonuna ilişkin çalışmalar da yürütülüyor. Türkkuşu T 19-A'nın satış fiyatı ise 750-800 bin lira olarak belirlenmiş durumda.