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Türkkuşu T 19-A, TEKNOFEST'in ilgi odağı oldu

Türk Hava Kurumu'nun geliştirdiği Türkkuşu T 19-A, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilendi. İşte hafif spor uçak alanında sınıfının en iyisi olan T 19-A'nın detayları
8 ay
6,1b
1
15
havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ürünlerini tanıtanlar arsında Türk Hava Kurumu (THK) da bulunuyor. Kurumun standında sergilenen Türkkuşu T 19-A uçağı festivalin ilgi odağı oldu. Anadolu Ajansı'na konuşan THK tepe yöneticisi Bekir Hocaoğlu sportif amatör havacılık için bütün dünyada kullanılan bir uçak ürettiklerini ifade etti.
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T 19-A'nın menzili 1.500 kilometre ve hızı saatte 340 kilometreye ulaşıyor. Ayrıca 100 kilometrede 8.1 litre yakıt tüketimi olduğunu belirtelim. Hocaoğlu dünya genelinde bu tip uçaları üreten 16 firmanın olduğunu belirterek "Bunlar içerisinde en iyi durumda olan bizim uçağımız" dedi. T 19-A iniş kalkış için 120 metrelik bir piste ihtiyaç duyuyor.

Fiyat etiketi 750-800 bin lira

Deneyimli yönetici projeye başlarken "Türkiye'de bir uçak üretebiliriz" mesajı vermeyi hedeflediklerini bunu da başardıklarını söyledi. Çok kolay bir işlemle insansız hava aracına dönüştürülebilen Türkkuşu T 19-A keşif, gözetleme, ilaçlama gibi çok değişik alanlarda kullanılabilecek.
Ankara Etimesgut'ta çok modern bir tesiste inşa edilen uçaktan şu an yılda 20 adet üretilebiliyor. Ancak ileriye yönelik planlamada bu üretim kapasitesini artırmak var. Ayrıca uçağın 4 kişilik versiyonuna ilişkin çalışmalar da yürütülüyor. Türkkuşu T 19-A'nın satış fiyatı ise 750-800 bin lira olarak belirlenmiş durumda.

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interwap 8 ay en beğenilen
100 km de 8.1 lt bir çok lüks araçtan iyi.
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buraxus 8 ay
Çok iyi yakıyor diyen arkadaşlar sizin o adi 95 oktan yakıtınızdan yakmıyor bu meret bi daha düşünün...
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DH Misafiri 8 ay
Üst resimde speedfire mi yazıyor ne
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HİBİDİHUBLA1 8 ay
İsmide SpeedFire mış ehehehe
Spitfire koyamamışlar ehehehe
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HİBİDİHUBLA1 8 ay
Ossuruktan teyyereye benziyor.
Bu uçağın p40-e ile farkı ne şimdi.p40 1938 yapımı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KraftMK 8 ay HİBİDİHUBLA1
HİBİDİHUBLA1
Ossuruktan teyyereye benziyor.
Bu uçağın p40-e ile farkı ne şimdi.p40 1938 yapımı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Neyi benziyor la rahatsız mısın. Diğer uçaklarda kanat var diye bunlar kanatsız mı yapsın sen beğen diye??
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buraxus 8 ay
Çok iyi yakıyor diyen arkadaşlar sizin o adi 95 oktan yakıtınızdan yakmıyor bu meret bi daha düşünün...
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grafman09 8 ay buraxus
Ucak yakıtı arac yakıtlarından ucuz. Ücte biri kadar. Otobüsler ucuz oldugu için bir ikidefa kullandı sonra yolda yandı. Haberlere bile cıktı...
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ozeba 8 ay
Benima arabadan daha az yakıyor. Uçak mı alsam acaba.
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AqRaMa 8 ay
motoru yerli değil...
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1BilimAdamı 8 ay

AqRaMa
motoru yerli değil...

Çift zamanlı düz motor yerli olsa neye yarar. Yüksek teknoloji ürünü değil 150 yıllık teknoloji
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Quard 8 ay
Yürü be(uç be) ülkem seni kim tutar :)
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interwap 8 ay en beğenilen
100 km de 8.1 lt bir çok lüks araçtan iyi.
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