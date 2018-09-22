Peugeot 504 Coupe elektrikli ve otonom olarak geri geldi: Karşınızda e-Legend

Peugeot, retro tarzı ile dikkat çeken yüzde 100 otonom ve elektrikli konsept otomobili e-Legend'ı ortaya çıkardı. Araç klasik görünümüne rağmen ikisi otonom, diğer ikisi ise manuel olmak üzere dört sürüş moduna sahip.

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Soft isimli otonom modda araç yolcuların konforuna odaklanmak için dijital ekranları ve bilgi ekranlarını karartıp mümkün olduğunda yumuşak bir sürüş sergiliyor. Sharp ise sosyal ağlar veya takvim yönetme gibi dijital etkinlikler için maksimum bağlanabilirlik sağlayan bir otonom sürüş modu.

456 beygir güç ve 800 Nm tork

Legend adını taşıyan manuel mod sürücülere 504 Coupe'nin üç kadranından esinlenilmiş bir dijital gösterge paneli sunuyor. Diğer ekranlarda ise dijital olarak oluşturulmuş ahşap desenlerin kendini gösterdiğini belirtelim. Boost ise aracın güçlü elektrik motoru sayesinde daha dinamik bir sürüş sergilenmesine olanak sağlayan bir mod.

Otomobilde 100 kWh'lik bir batarya var. Elektrik motoru 456 beygir güç ve yaklaşık 800 Nm tork üretebiliyor. Tek şarjla 600 km menzil sunan aracın en fazla 220 km/s hıza çıkabildiği ifade edildi. 0'dan 100 km/s hıza ise 4 saniyeden kısa sürede ulaşıyor. Peugeot e-Legend konsepti ilk kez Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

https://www.evo.co.uk/peugeot/21741/peugeot-e-legend-concept-revealed-paris-show-car-looks-to-the-past-and-future