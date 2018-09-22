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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Peugeot 504 Coupe elektrikli ve otonom olarak geri geldi: Karşınızda e-Legend

Peugeot, 1960'lı yılların sonlarında üretilen 504 Coupe modelini yüzde 100 otonom ve elektrikli bir araç olarak yeniden canlandırdı. Peugeot e-Legend konseptinin detayları haberimizde.
8 ay
42,5b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Peugeot, retro tarzı ile dikkat çeken yüzde 100 otonom ve elektrikli konsept otomobili e-Legend'ı ortaya çıkardı. Araç klasik görünümüne rağmen ikisi otonom, diğer ikisi ise manuel olmak üzere dört sürüş moduna sahip.
Ayrıca Bkz. "Kenan Sofuoğlu, F16 ve F1 aracına karşı yarıştı"
Soft isimli otonom modda araç yolcuların konforuna odaklanmak için dijital ekranları ve bilgi ekranlarını karartıp mümkün olduğunda yumuşak bir sürüş sergiliyor. Sharp ise sosyal ağlar veya takvim yönetme gibi dijital etkinlikler için maksimum bağlanabilirlik sağlayan bir otonom sürüş modu.

456 beygir güç ve 800 Nm tork

Legend adını taşıyan manuel mod sürücülere 504 Coupe'nin üç kadranından esinlenilmiş bir dijital gösterge paneli sunuyor. Diğer ekranlarda ise dijital olarak oluşturulmuş ahşap desenlerin kendini gösterdiğini belirtelim. Boost ise aracın güçlü elektrik motoru sayesinde daha dinamik bir sürüş sergilenmesine olanak sağlayan bir mod.
Otomobilde 100 kWh'lik bir batarya var. Elektrik motoru 456 beygir güç ve yaklaşık 800 Nm tork üretebiliyor. Tek şarjla 600 km menzil sunan aracın en fazla 220 km/s hıza çıkabildiği ifade edildi. 0'dan 100 km/s hıza ise 4 saniyeden kısa sürede ulaşıyor. Peugeot e-Legend konsepti ilk kez Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

https://www.evo.co.uk/peugeot/21741/peugeot-e-legend-concept-revealed-paris-show-car-looks-to-the-past-and-future Yorum Yaz
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Conqueror26 8 ay en beğenilen
Şu son 5 yıldan itibaren Peugeot ya da PSA gurubunun altın yılları oldu. Her arabaları gerçekten tasarım, motor, şanzıman, teknoloji konusunda muazzam ilerledi.
Şu son 5 yıldan itibaren Peugeot ya da PSA gurubunun altın yılları oldu. Her arabaları gerçekten tasarım, motor, şanzıman, teknoloji konusunda muazzam ilerledi....
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VETERINARY 8 ay
Otomobil kültürü camaro mustang'den ibaret olan ergenler çalıntı demiş :)
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ataince 8 ay
Muscle car havası var çok beğendim tasarımını.
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drjacob 7 ay
uzun zamandır böyle güzel tasarımda bir şey görmedim
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Esk-3008 7 ay
Ne farkeder alamayacağız nasıl olsa
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zotacing 7 ay
İçi iğrenç olmuş, internet kafe mi araba mı belli değil.
Dış tasarım ise harika, çünkü eskiye dönüş var.
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Nerd Miner 7 ay
Maşallah benzeten benzetene son yillarda cikan her araç gibi egeaya da benzetinde tam olsun

bildigin 504 u modern yorumlamislar iste.
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TheNewAtilla 7 ay
Bincen bu arabaya, multimedyadan açıcaksın cyberpunk 2077 trailer müziğini. Uff akıllara zarar.
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MaDMaxiBo 7 ay
Teslaya rakip dememişler ne başlıkta ne içerikte.
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sarıkanaryam 7 ay
bence de güzel...
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astegon 7 ay
Oooooo süper olmuş. Ba-yıl-dım
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aresGTi 7 ay
güzel tasarım kimseye benzemiyor neden kabullenemiyorsunuz peugeot şu an tasarımda en iyilerden adamlar yapıyor sizin zorunuza gidiyor anlamiş değilim
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Antalya 8 ay
Şuna benziyor buna benziyorcular için
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elektrikli otomobil, otonom araç ve
9 etiket daha konsept Popüler sürücüsüz araç MPopüler peugeot e-legend peugeot 504 coupe Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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