Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000 vitrine çıktı

    Türkiye’nin havacılık alanında kritik öneme sahip turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000 için çalışmalar sürüyor. Bu bağlamda TEI-TF6000'in ilk motor bütünü TEKNOFEST İzmir'de sergilendi.
    Türkiye’nin turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000 vitrine çıktı Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı. Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı ve havacılık endüstrisi için kritik öneme sahip turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000’in ilk motor bütünü de festival kapsamında sergilendi. Burada TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, motorun ilerleyişi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    TEI, turbofan motorunu TEKNOFEST İzmir'de sergiledi

    Akşit tarafından yapılan açıklamalarda TEI’nin TEKNOFEST Ankara'da bir sonraki festivale bir prototip yetiştirme hedeflerinin olduğunu ve bunu da başardıklarını aktardı. Prototipe aksesuar, kablaj ve boruların ekleneceğini ifade eden Akşit, “Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalarla fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı. Takvim baskısı da bütün ekibimizde var. Devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz.” dedi.

    Türkiye’nin turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000 vitrine çıktı Tam Boyutta Gör
    Ancak TEI-TF6000 için yol halen daha uzun. Akşit, TF6000 motorunun geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunduğunu söylerken gelişimin emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Akşit, yılın başlarında ilk ateşlemenin 2023 içinde yapılacağını söylemişti. Savunma sanayisinde roket ve elektrik motorları dışında ihtiyaç duyulan İHA, helikopter ve uçak motorları bulunduğuna işaret eden Akşit, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin İHA ve helikopter motor teknolojilerini kazandığını belirtti.

     

    Akşit, "Uçak motoru teknolojisi kalmıştı. Bu motor Türkiye'nin artık uçak motoru teknolojisini de kazandığının teyidi olacak. Öyle önemli bir dönüm noktası. Teknolojiyi kazandıktan sonra daha büyüğünü ya da küçüğünü yapmak zaman, para ve projelendirme meselesi oluyor. Önemli olan önce teknolojiyi kazanmak. Ondan sonra mümkün olduğu kadar hızlı ihtiyaç duyulan uygulamalara göre bunları uyarlayabileceğiz." diye konuştu.

    TUSAŞ TEI-TF6000

    Türkiye’nin turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000 vitrine çıktı Tam Boyutta Gör
    TEI, 6000 lbf kuru itki gücüne sahip ilk özgün tasarım TEI-TF6000 turbofan motorunu üzerinde birkaç yıldır çalışıyor. TEI-TF6000, gerçekten de bir dönüm noktasını temsil ediyor. Buradan elde edilecek know-how, KAAN MMU için planlanan yerli motora giden yolu açacak. Bu motorun çekirdeği temel alınarak geliştirilmesi planlanan türevlerinin de çeşitli insansız ve insanlı hava araçları, helikopterler, özel jetler ve diğer farklı platformlarda kullanılması amaçlanıyor. Motorun artyakıcı itiş sistemine sahip versiyonu olan TF10000 motoru ise, artyakıcı ile birlikte daha fazla itki gücü sunacak.

    TE-TF6000 özellikleri

    Türkiye’nin turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000 vitrine çıktı Tam Boyutta Gör

    • Kuru İtki Değeri: 6000 lbf
    • Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h
    • By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08
    • Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)
    • Fan: 2 Stage Axial
    • Kompresör: 6 Stage Axial
    • Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT
    • Yanma Odası: Through Flow
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kulaklık filtresi çıktı bellek uzantısı şarj yer mi discord hesap çalma termosifon suyu nasıl boşaltılır meşale nerede satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A04S
    SAMSUNG GALAXY A04S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız