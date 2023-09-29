Türkiye’nin turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000 vitrine çıktı

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı. Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı ve havacılık endüstrisi için kritik öneme sahip turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000’in ilk motor bütünü de festival kapsamında sergilendi. Burada TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, motorun ilerleyişi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TEI, turbofan motorunu TEKNOFEST İzmir'de sergiledi

Akşit tarafından yapılan açıklamalarda TEI’nin TEKNOFEST Ankara'da bir sonraki festivale bir prototip yetiştirme hedeflerinin olduğunu ve bunu da başardıklarını aktardı. Prototipe aksesuar, kablaj ve boruların ekleneceğini ifade eden Akşit, “Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalarla fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı. Takvim baskısı da bütün ekibimizde var. Devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz.” dedi.

Tam Boyutta Gör Ancak TEI-TF6000 için yol halen daha uzun. Akşit, TF6000 motorunun geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunduğunu söylerken gelişimin emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Akşit, yılın başlarında ilk ateşlemenin 2023 içinde yapılacağını söylemişti. Savunma sanayisinde roket ve elektrik motorları dışında ihtiyaç duyulan İHA, helikopter ve uçak motorları bulunduğuna işaret eden Akşit, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin İHA ve helikopter motor teknolojilerini kazandığını belirtti.

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Akşit, "Uçak motoru teknolojisi kalmıştı. Bu motor Türkiye'nin artık uçak motoru teknolojisini de kazandığının teyidi olacak. Öyle önemli bir dönüm noktası. Teknolojiyi kazandıktan sonra daha büyüğünü ya da küçüğünü yapmak zaman, para ve projelendirme meselesi oluyor. Önemli olan önce teknolojiyi kazanmak. Ondan sonra mümkün olduğu kadar hızlı ihtiyaç duyulan uygulamalara göre bunları uyarlayabileceğiz." diye konuştu.

TUSAŞ TEI-TF6000

Tam Boyutta Gör TEI, 6000 lbf kuru itki gücüne sahip ilk özgün tasarım TEI-TF6000 turbofan motorunu üzerinde birkaç yıldır çalışıyor. TEI-TF6000, gerçekten de bir dönüm noktasını temsil ediyor. Buradan elde edilecek know-how, KAAN MMU için planlanan yerli motora giden yolu açacak. Bu motorun çekirdeği temel alınarak geliştirilmesi planlanan türevlerinin de çeşitli insansız ve insanlı hava araçları, helikopterler, özel jetler ve diğer farklı platformlarda kullanılması amaçlanıyor. Motorun artyakıcı itiş sistemine sahip versiyonu olan TF10000 motoru ise, artyakıcı ile birlikte daha fazla itki gücü sunacak.

TE-TF6000 özellikleri

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Kuru İtki Değeri: 6000 lbf

Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h

By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08

Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)

Fan: 2 Stage Axial

Kompresör: 6 Stage Axial

Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT

Yanma Odası: Through Flow

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