Türkiye’nin turbofan motoru TUSAŞ TEI-TF6000 vitrine çıktı

Akşit tarafından yapılan açıklamalarda TEI’nin TEKNOFEST Ankara'da bir sonraki festivale bir prototip yetiştirme hedeflerinin olduğunu ve bunu da başardıklarını aktardı. Prototipe aksesuar, kablaj ve boruların ekleneceğini ifade eden Akşit, “Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalarla fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı. Takvim baskısı da bütün ekibimizde var. Devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz.” dedi.
Akşit, "Uçak motoru teknolojisi kalmıştı. Bu motor Türkiye'nin artık uçak motoru teknolojisini de kazandığının teyidi olacak. Öyle önemli bir dönüm noktası. Teknolojiyi kazandıktan sonra daha büyüğünü ya da küçüğünü yapmak zaman, para ve projelendirme meselesi oluyor. Önemli olan önce teknolojiyi kazanmak. Ondan sonra mümkün olduğu kadar hızlı ihtiyaç duyulan uygulamalara göre bunları uyarlayabileceğiz." diye konuştu.
TUSAŞ TEI-TF6000
TE-TF6000 özellikleri
Kuru İtki Değeri: 6000 lbf
Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h
By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08
Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.