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Türksat 4B uydusunun fırlatılışı başarı ile gerçekleşti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Türksat 4B uydusunun fırlatılışı başarı ile gerçekleşti

Yıllardır haberleşme anlamında Türksat adındaki uydularını uzaya gönderen Türkiye, dün gece yerel saat ile 23.40 itibariyle de 7. haberleşme uydusu olan Türksat 4B'nin başarılı bir şekilde Kazakistan Baykonur uzay üssünden fırlatılışını seyretti. 

Üretimi ve testleri Japon Mitsubishi Electric (MELCO) firmasının Kamakura'daki uydu üretim merkezinde yapılan Türksat 4B uydusu için 14 Türk mühendis de katkı sağladı. 4 Haziran 2014 tarihinde yapımı tamamlanan uydu uzun süreli bir deneme sürecine girmişti. Normalde uydunun 6 Ekim tarihinde fırlatılması öngörülüyordu ancak Proton roketi diğer uyduları taşırken bazı hasarlar aldığı için yaklaşık 10 günlük bir gecikmeye sebep oldu.

Fırlatmadan 9 saat sonra roketin son kademesinden ayrılacak ve dünyanın etrafında dönmeye başlayacak. Ardından kendi itiş gücünü kullanarak yörüngesine yerleşecek ve ilk sinyalini gönderecek. Bu aşamada uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve 48 gün boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Türksat 4B haberleşme uydusu 50 derece doğu yörüngesine yerleşecek ve bu yörüngedeki ilk Türk uydusu olacak. Uydu Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ile Türk Cumhuriyetlerini kapsayacak.

Uyduda yer alan ka bandı ile 3Gbps veri haberleşme kapasitesi sağlanacak ve daha uygun maliyet ile yüksek hızlı uydu internet erişimi mümkün hale gelecek. Ayrıca Türksat 3A, Türksat 4A haberleşme uyduları üzerinde veri haberleşmesi ve canlı yayın geçişleri için ayrılan kapasite Türksat 4B uydusuna aktarılacak ve daha fazla TV kanalına hizmet verilebilecek. Uydunun manevra ömrünün 30 yıldan fazla olacağı belirtiliyor.  

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kadirirdem 4 yıl
Ülkemiz icin super gelişme hayirli olsun
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kuruwa 4 yıl
Atatürk 46 fabrıka kurdu içinde uçak fabrikasıda vardı hatta ithalata başlamıştı geçmişinizi tam öğrenin lütfen şu anda bir fabrika kurulmadan yapildi denilenler nerde uretilecek buyuk merak bu gercekten ithalat patlamis saman ithalindeyiz başka lafa gerek varmi...
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Qonrul 4 yıl
hayırlı olsun faydalı olur umarım
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eriten 4 yıl
8 eksi yemişim önceki yorumum ile ;) ya hiçbir siyasi mesajım yoktu akk ye bulaşan arkadaş at 2 eksi yemiş sanırım bir yanlışlık var. Herşey siyaset değildir ve herkesi kötülemek karalamak marifet de değil normal bir yorum yaptık siyasi yanı neresi bunun acaba editör de okur belki bir doğru cevap alırız diye düşünmüştüm siyasi bir yorum yapmadım ama neyse uzamasın
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ulubatlısinan 4 yıl
olcek olcek bi 50 sene sonra kendimize gelcez biraz zaman lazım
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alemburda34 4 yıl
Bu uydunun interneti bize gelmez. Kurumsal müşteriler için gibi geldi bana.
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cesur0606 4 yıl
akk siz tarife var ondan al 140 tl
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eriten 4 yıl
Yanlış mı anladım bilmiyorum ama 3 gbps yetersiz değil mi bu hız bizim evdeki mbps ile aynı ölçülen ise aynı anda kaç kişi 8 mbps aynı anda kullanabilir anlamına geliyor megabit saniye başına mı megabyte saniye başına mı karıştırdım Google a mı yazsaydım kendimle çeliştim ;)
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Mianfei 4 yıl
Internet hızlansa ne olur ey kardeşlerim , bu akk belasi başımızdan eksik olmadıkça.
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