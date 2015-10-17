Türksat 4B uydusunun fırlatılışı başarı ile gerçekleşti

Yıllardır haberleşme anlamında Türksat adındaki uydularını uzaya gönderen Türkiye, dün gece yerel saat ile 23.40 itibariyle de 7. haberleşme uydusu olan Türksat 4B'nin başarılı bir şekilde Kazakistan Baykonur uzay üssünden fırlatılışını seyretti.





Üretimi ve testleri Japon Mitsubishi Electric (MELCO) firmasının Kamakura'daki uydu üretim merkezinde yapılan Türksat 4B uydusu için 14 Türk mühendis de katkı sağladı. 4 Haziran 2014 tarihinde yapımı tamamlanan uydu uzun süreli bir deneme sürecine girmişti. Normalde uydunun 6 Ekim tarihinde fırlatılması öngörülüyordu ancak Proton roketi diğer uyduları taşırken bazı hasarlar aldığı için yaklaşık 10 günlük bir gecikmeye sebep oldu.





Fırlatmadan 9 saat sonra roketin son kademesinden ayrılacak ve dünyanın etrafında dönmeye başlayacak. Ardından kendi itiş gücünü kullanarak yörüngesine yerleşecek ve ilk sinyalini gönderecek. Bu aşamada uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve 48 gün boyunca performans testlerine tabi tutulacak.





Türksat 4B haberleşme uydusu 50 derece doğu yörüngesine yerleşecek ve bu yörüngedeki ilk Türk uydusu olacak. Uydu Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ile Türk Cumhuriyetlerini kapsayacak.





Uyduda yer alan ka bandı ile 3Gbps veri haberleşme kapasitesi sağlanacak ve daha uygun maliyet ile yüksek hızlı uydu internet erişimi mümkün hale gelecek. Ayrıca Türksat 3A, Türksat 4A haberleşme uyduları üzerinde veri haberleşmesi ve canlı yayın geçişleri için ayrılan kapasite Türksat 4B uydusuna aktarılacak ve daha fazla TV kanalına hizmet verilebilecek. Uydunun manevra ömrünün 30 yıldan fazla olacağı belirtiliyor.