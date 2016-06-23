Türksat, uydudan internet hizmeti vermeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl fırlatılan Türksat 4B uydusu üzerinden geniş bant internet hizmeti verme hazırlığı yapan Türksat, Türksat Net markası üzerinden uydu üzerinden hizmet sunmayı planlıyor. Bu çalışma sayesinde alt yapının ulaşmadığı her yere yüksek hızda internet götürülebilecek.

Yapımında Türk mühendislerinin de çalıştığı, Japon Mitsubishi Electric firması tarafından üretilen uydu, 30 Haziran 2014 tarihinde tamamlanmış, testlerin ardından da 16 Ekim 2015 günü uzaya gönderilmişti. 50 derece Doğu boylamında görev yapan uydunun görev süresi 30 yıl.

Türksat Net markası üzerinden satılacak olan internet hizmeti, özel bir ekipman temin edilerek kullanılabilecek. Bu noktada nasıl bir yol izleneceği, tarifelerin ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Benzer şekilde Eutelsat uyduları üzerinden sunulan internet hizmetlerinde 22Mbps indirme, 6Mbps yükleme hızları sunulabiliyor. Kotalı tarifelerin bulunduğu bu hizmetlerde aynı hızlarda sınırsız kullanım için aylık ortalama 250 - 350TL gibi rakamlar talep ediliyor. Türksat Net’in bu rakamlardan çok daha hesaplı fiyatlara giriş yapması bekleniyor.

Bu arada 2019 yılında Türksat 6A uydusunu uzaya fırlatmayı hedefleyen Türksat, Türksat 5A ve Türksat 5B için çalışmaların devam ettiğini bu uyduların da 2019 yılı içinde uzaya gönderileceğini duyurdu.