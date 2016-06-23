Türksat, uydudan internet hizmeti vermeye hazırlanıyor

Yapımında Türk mühendislerinin de çalıştığı, Japon Mitsubishi Electric firması tarafından üretilen uydu, 30 Haziran 2014 tarihinde tamamlanmış, testlerin ardından da 16 Ekim 2015 günü uzaya gönderilmişti. 50 derece Doğu boylamında görev yapan uydunun görev süresi 30 yıl.
Türksat Net markası üzerinden satılacak olan internet hizmeti, özel bir ekipman temin edilerek kullanılabilecek. Bu noktada nasıl bir yol izleneceği, tarifelerin ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Benzer şekilde Eutelsat uyduları üzerinden sunulan internet hizmetlerinde 22Mbps indirme, 6Mbps yükleme hızları sunulabiliyor. Kotalı tarifelerin bulunduğu bu hizmetlerde aynı hızlarda sınırsız kullanım için aylık ortalama 250 - 350TL gibi rakamlar talep ediliyor. Türksat Net’in bu rakamlardan çok daha hesaplı fiyatlara giriş yapması bekleniyor.
Bu arada 2019 yılında Türksat 6A uydusunu uzaya fırlatmayı hedefleyen Türksat, Türksat 5A ve Türksat 5B için çalışmaların devam ettiğini bu uyduların da 2019 yılı içinde uzaya gönderileceğini duyurdu.
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Maalesef durum farklı hocam. Uydudan TV ve Radyo yayını yaparken bu yayını alan 10 kişi olsa da 10 milyon kişi olsa da uydu için fark etmez. Çünkü uydu belli bir bölgeye sürekli olarak sabit bir yayın yapar. Biz de çanak antenlerle bu yayını toplarız. Dolayısıyla uydu her aboneyle tek tek ilgilenmez. Bir de TV ve Radyo haberleşmesi tek yönlüdür. Alıcı'dan uyduya sinyal gönderilmez.
İnternette ise durum çok farklıdır. Ben www.youtube.com adresini tıkladığım zaman sağlayıcıya benim bu adresi istediğime dair bilgi gönderilir. Uydu internetinde bunu yaptığımda uyduya bana youtube.com'u getir demiş olurum. Uydu benim isteğimi yer istasyonuna iletir. Bu istek youtube sunucularına kadar ulaşır. Oradan gelen yanıt uydunun bağlı olduğu yer istasyonuna oradan uyduya, uydudan da bize iletilir. Bir de ben Youtube'da video izlerken, siz Donanımhaber'de dolaşıyor olabilirsiniz. Başka biri de Facebook'ta geziniyor olabilir. İnternet ortamında herkes farklı şeylerle ilgilenir. TV ve Radyo gibi sabit yapılan bir yayını almaz. Bu sebeplelerle internet kullanımında uydu herkesle tek tek ilgilenmek zorunda kalır. Bu da TV ve Radyo yayınına göre çok daha fazla bant genişliği gerektirir.
Hayatın içinden bir örnek vermek gerekirse: Diyelim siz bir öğretmensiniz. Sınıfınızda ders anlatıyorsunuz ama öğrenciler asla soru sormuyor. Yani siz sadece konunuzu anlatıp çıkıyorsunuz. Bu sebeple sınıfta 5 kişi olması ya da 40 kişi olması sizi ilgilendirmiyor. Bu TV ve Radyo yayını gibi olmuş olur. Ama her öğrenciye ayrı ayrı özel ders verirseniz bu sefer olay internet erişimi gibi olur. Siz bir şeyler anlatırsınız. Öğrenci size bir şeyler sorar. Siz sorularını cevaplarsınız. Her öğrenci farklı bir konu anlatmanızı isteyebilir. Az önce alıcı sayısı önemli değilken bu sefer aynı anda 5 öğrenciye ders vermek için 5 öğretmen gerekirken, 20 öğrenciye 20 öğretmen gerekir. Burada öğretmen sayısını bant genişliği gibi düşünebiliriz.