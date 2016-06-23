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Türksat, uydudan internet hizmeti vermeye hazırlanıyor

Türksat 4B, Türksat Net adıyla uydu üzerinden internet hizmeti sunmak için kullanılmaya başlanacak. Böylelikle alt yapı olmayan yerlere de yüksek hızlı internet ulaştırılabilecek.
2 yıl
15,2b
1
55
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türksat, uydudan internet hizmeti vermeye hazırlanıyor
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Geçtiğimiz yıl fırlatılan Türksat 4B uydusu üzerinden geniş bant internet hizmeti verme hazırlığı yapan Türksat, Türksat Net markası üzerinden uydu üzerinden hizmet sunmayı planlıyor. Bu çalışma sayesinde alt yapının ulaşmadığı her yere yüksek hızda internet götürülebilecek.

Yapımında Türk mühendislerinin de çalıştığı, Japon Mitsubishi Electric firması tarafından üretilen uydu, 30 Haziran 2014 tarihinde tamamlanmış, testlerin ardından da 16 Ekim 2015 günü uzaya gönderilmişti. 50 derece Doğu boylamında görev yapan uydunun görev süresi 30 yıl.

Türksat Net markası üzerinden satılacak olan internet hizmeti, özel bir ekipman temin edilerek kullanılabilecek. Bu noktada nasıl bir yol izleneceği, tarifelerin ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Benzer şekilde Eutelsat uyduları üzerinden sunulan internet hizmetlerinde 22Mbps indirme, 6Mbps yükleme hızları sunulabiliyor. Kotalı tarifelerin bulunduğu bu hizmetlerde aynı hızlarda sınırsız kullanım için aylık ortalama 250 - 350TL gibi rakamlar talep ediliyor. Türksat Net’in bu rakamlardan çok daha hesaplı fiyatlara giriş yapması bekleniyor.

Bu arada 2019 yılında Türksat 6A uydusunu uzaya fırlatmayı hedefleyen Türksat, Türksat 5A ve Türksat 5B için çalışmaların devam ettiğini bu uyduların da 2019 yılı içinde uzaya gönderileceğini duyurdu.


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BlackGhost12 2 yıl en beğenilen Mr. Jingles
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Hasan07-36 2 yıl attakkann1
attakkann1

düz mantık yapıcam bu adamlar bu uydudan tüm ülkeye televizyon yayını yapmıyor mu bunuda yapabileceklerini düşünüyorum ama dediğim gibi düz mantık hatalı da olabilirim

Maalesef durum farklı hocam. Uydudan TV ve Radyo yayını yaparken bu yayını alan 10 kişi olsa da 10 milyon kişi olsa da uydu için fark etmez. Çünkü uydu belli bir bölgeye sürekli olarak sabit bir yayın yapar. Biz de çanak antenlerle bu yayını toplarız. Dolayısıyla uydu her aboneyle tek tek ilgilenmez. Bir de TV ve Radyo haberleşmesi tek yönlüdür. Alıcı'dan uyduya sinyal gönderilmez.

İnternette ise durum çok farklıdır. Ben www.youtube.com adresini tıkladığım zaman sağlayıcıya benim bu adresi istediğime dair bilgi gönderilir. Uydu internetinde bunu yaptığımda uyduya bana youtube.com'u getir demiş olurum. Uydu benim isteğimi yer istasyonuna iletir. Bu istek youtube sunucularına kadar ulaşır. Oradan gelen yanıt uydunun bağlı olduğu yer istasyonuna oradan uyduya, uydudan da bize iletilir. Bir de ben Youtube'da video izlerken, siz Donanımhaber'de dolaşıyor olabilirsiniz. Başka biri de Facebook'ta geziniyor olabilir. İnternet ortamında herkes farklı şeylerle ilgilenir. TV ve Radyo gibi sabit yapılan bir yayını almaz. Bu sebeplelerle internet kullanımında uydu herkesle tek tek ilgilenmek zorunda kalır. Bu da TV ve Radyo yayınına göre çok daha fazla bant genişliği gerektirir.

Hayatın içinden bir örnek vermek gerekirse: Diyelim siz bir öğretmensiniz. Sınıfınızda ders anlatıyorsunuz ama öğrenciler asla soru sormuyor. Yani siz sadece konunuzu anlatıp çıkıyorsunuz. Bu sebeple sınıfta 5 kişi olması ya da 40 kişi olması sizi ilgilendirmiyor. Bu TV ve Radyo yayını gibi olmuş olur. Ama her öğrenciye ayrı ayrı özel ders verirseniz bu sefer olay internet erişimi gibi olur. Siz bir şeyler anlatırsınız. Öğrenci size bir şeyler sorar. Siz sorularını cevaplarsınız. Her öğrenci farklı bir konu anlatmanızı isteyebilir. Az önce alıcı sayısı önemli değilken bu sefer aynı anda 5 öğrenciye ders vermek için 5 öğretmen gerekirken, 20 öğrenciye 20 öğretmen gerekir. Burada öğretmen sayısını bant genişliği gibi düşünebiliriz.
attakkann1düz mantık yapıcam bu adamlar bu uydudan tüm ülkeye televizyon yayını yapmıyor mu bunuda yapabileceklerini düşünüyorum ama ded...
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Hasan07-36 2 yıl
Bence bir uydudan çok şey beklemeyin. Hatta birkaç uydudan bile çok şey beklemeyin. Uydu 3000-5000 kişiye internet hizmeti vermeye yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple az sayıda kişi kullanacaktır. Zaten pahalı olacaktır ve ping de düşük olmayacaktır. Wifi'de bile zaman zaman ping yükselebiliyor ki bu uydu jeosenkron yörüngede yani 36 bin KM yükseklikte...
Bence bir uydudan çok şey beklemeyin. Hatta birkaç uydudan bile çok şey beklemeyin. Uydu 3000-5000 kişiye internet hizmeti vermeye yeterli olmayacaktır diye dü...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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Audi383848 2 yıl
Şimdi akk koyarlar buna sonra uydu muydu göremeyiz.50 gb kotalı olacağı kesin.Biz inanmayıp imza kampanyalarından devam edelim.
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shadowtr 2 yıl
Çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooook geç kalındı çoooooooooooooooooooooooooooooooooook.
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Lokomatif Portakal 2 yıl
Uydunet zaten uydudan internet hizmeti vermiyor mu?
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Umutcan 2 yıl
Oyuncuların işine yaramayacaktır malesef ping yüzünden. Tek çıkar yol heryere fiber döşenmesi, bunun kaçarı yok.
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ydagli42 2 yıl
Uygun fiyatlı olursa bana ilaç gibi gelir.
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jolawe 2 yıl
2011 bilişim fuarında direk uydudan internete bağlanabilen bir sistem tanıtmıştı ama sadece 2 mbit hıza ulaşabiliyordu. Yüksek hızda olması gerçekten mükemmel olur.
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SixSixSix 2 yıl
Yol kazmakla falan uğraşılmamalı, bu tarz kablosuz çözümlere yönelmeliyiz. Şu an için 80 milyona ulaşamaz bir teknoloji, fakat üzerinde çalışılması gerekiyor. Umarım kısa zamanda yaygınlaşır bu tarz şeyler. Fiyatının makul olması da gerekiyor tabii.
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
1gb hızında net,75 gb akk kotası olur...
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FreeRun 2 yıl
herkez evdeki çanak antenden internet almayı hayel ediyor ama yok malesef.
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LORDTEK 2 yıl
Uydu üzerinden internet şuan Türkiye'de var ve kullanılıyor. Çok maliyetli olduğu için insanların haberi yoktu belki de. Türksat 4B uydusu aktif olarak uzayda "duruyor". Yani hizmete geçmesi için teknik olarak yapılacak ek birşey yok. Kalan herşey yerde (para, müşteri, ekipman vs). Çok fazla da ümit bağlamayın derim zira herkese internet sunması zaten mümkün değil. Hatta bazı arkadaşların fiyat politikasıyla ilgili komik öngörüleri olmuş "ttnet ile benzer veya iki kat" gibi.
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Guest-F30ED544B 2 yıl
Bağlantının hızlı olacağından eminim ama belirli bir kullanıcı sayısına kadar bu mümkün.Heleki ping değerini göz önüne aldığımız zaman işler değişiyor.Online oyunlarda kesinlikle sıkıntı çıkıyor.Çünki şuan yurt dışında aynı sistem internet kullanıyoruz bağlantı hızı idare etsede pingler çok uçuk.Hava şartları kötü olduğu zaman sinyaller etkileniyor.İnternet mantığı Tv veya Radyo hizmetine benzemiyor.Hem upload hemde download işlemi gerekiyor herkesin bildiği gibi.Fiyatlarda düşünüldüğü kadar cazip olmayacaktır.Malesef bir süre daha çoğu bölgede 2 tane bakır tel ile internet kullanmaya devam.
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Master_Evil 2 yıl
ttnet için alternatif olur umarım
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ahmetkep 2 yıl
Ne kadar negatif yorumlar okuyorum. Proje çöp, proje iş yaramaz, 3000 işiden sonra ping gelmez falan..
Beyler uzaya çanak anten yollamıyorlar ya. Bunun getirisi performansı herşeyi hesaplanmıştır. Bugün internet, uydu, 4.5G ne varsa bu uydular sayesinde kullanabiliyoruz.
Bir iyileştirme söz konusu bu projede, bu açıdan bakın.
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