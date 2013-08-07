Twelve South'dan iPad Mini ve iPhone 5 için ayarlanabilir stand: HiRise

Apple ürünlerine hazırladığı aksesuarlarıyla tanınan Twelve South, iPhone 5 ve iPad Mini’ye yönelik yeni ayarlanabilir standı HiRise’ı satışa sundu.

Metal malzemesi ve tasarımıyla, Apple’ın ürünleriyle benzer tasarım çizgisinde olan HiRise, seviyesi ayarlanabilir destek ünitesi sayesinde iPhone 5 ve iPad Mini’nin piyasadaki yaygın tüm kılıflarla kullanıma imkan sunuyor. Bu yapısıyla piyasadaki diğer stand ve docklardan ayrılan HiRise’ın montajı kullanıcı tarafından gerçekleştirilirken; kutu içeriğinde lightning kablosu ise çıkmıyor.

Twelve South’ın açıklamalarına göre Otterbox’dan Speck’in kılıflarına kadar önde gelen birçok aksesuar üreticisinin kılıflarıyla uyumlu olan HiRise’ın satış fiyatı ise 35 dolar olarak belirlenmiş.