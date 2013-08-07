Twelve South'dan iPad Mini ve iPhone 5 için ayarlanabilir stand: HiRise

Haber Editörü
Apple ürünlerine hazırladığı aksesuarlarıyla tanınan Twelve South, iPhone 5 ve iPad Mini’ye yönelik yeni ayarlanabilir standı HiRise’ı satışa sundu.
Metal malzemesi ve tasarımıyla, Apple’ın ürünleriyle benzer tasarım çizgisinde olan HiRise, seviyesi ayarlanabilir destek ünitesi sayesinde iPhone 5 ve iPad Mini’nin piyasadaki yaygın tüm kılıflarla kullanıma imkan sunuyor. Bu yapısıyla piyasadaki diğer stand ve docklardan ayrılan HiRise’ın montajı kullanıcı tarafından gerçekleştirilirken; kutu içeriğinde lightning kablosu ise çıkmıyor.
Twelve South’ın açıklamalarına göre Otterbox’dan Speck’in kılıflarına kadar önde gelen birçok aksesuar üreticisinin kılıflarıyla uyumlu olan HiRise’ın satış fiyatı ise 35 dolar olarak belirlenmiş.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle