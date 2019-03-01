Huawei yonga pazarında da zirveye oynuyor

Yıllar önce sektörün ilk 4 çekirdekli mobil işlemcisini tanıtarak ses getiren Huawei bununla birlikte ısınma sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirmişti. Buna rağmen geri adım atmayan firma bugün yonga pazarında iddialı bir duruma geldi.

Sürekli büyüyor

Huawei ve yatırım ortağı HiSilicon Kirin yonga setleri ile biliniyor. Yapay zekâ desteği gibi sektörde ilk olacak yeniliklere imza atan Huawei farklı alanlarda da ağırlığını koymaya başladı.

Geçen yıl yarı iletken çalışmalarına 21 milyar dolar yatırım yapan firma bunun karşılığını fazlasıyla alıyor. Sadece mobil cihazlarda kullanıldığını düşündüğümüz Kirin yonga seti aslında Çin’de başka bir alanda daha popüler.

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Gelen bilgilere göre Çin’de 4K TV segmentinin yüzde 50’sinde Kirin televizyon yongaları kullanılıyor. Geçtiğimiz ay 8K televizyonlar için işlemcilerini tanıtan Huawei Çin dışında Foxconn iştiraki Japon Sharp’tan da sipariş almaya başladı.

Diğer taraftan Huawei bağımsız yapay zekâ yongaları da geliştiriyor. Bulut bilişim sistemlerine yönelik olarak tasarlanan Ascend 910 ve 310 yongaları yapay zekâ konusunda üst düzey performans sunuyor.

Huawei’nin ısrarcı olduğu son sektör sunucu pazarı oldu. Son dönemde ARM mimarisinin sunucu pazarına yayılma stratejisine katılan Huawei, Kunpeng adındaki ARM işlemcileriyle sunucularda boy göstermeye başladı.

Huawei’nin bu çalışmaları onu sektörde en büyük yonga alıcılarından birisi haline getirdi. Satın alınan yonga miktarı açısından Samsung lider durumda iken Apple ikinci. Huawei de üçüncü sırada yer alıyor.

Halen Kirin mobil yongalarının firmaya has olması pazar payı açısında dezavantaj olarak görülüyor. Firmanın bir tedarikçi haline gelmesinin yonga pazarında liderliğe oynamasını sağlayacağı düşünülüyor.