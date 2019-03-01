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Huawei yonga pazarında da zirveye oynuyor

Mobil cihazlar ile başladığı yonga tasarımı macerasına televizyon ile devam eden Huawei yapay zekâ yongaları ve sunucu yongaları da geliştiriyor. Firmanın hedefi büyük.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar önce sektörün ilk 4 çekirdekli mobil işlemcisini tanıtarak ses getiren Huawei bununla birlikte ısınma sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirmişti. Buna rağmen geri adım atmayan firma bugün yonga pazarında iddialı bir duruma geldi.

Sürekli büyüyor

Huawei ve yatırım ortağı HiSilicon Kirin yonga setleri ile biliniyor. Yapay zekâ desteği gibi sektörde ilk olacak yeniliklere imza atan Huawei farklı alanlarda da ağırlığını koymaya başladı.

Geçen yıl yarı iletken çalışmalarına 21 milyar dolar yatırım yapan firma bunun karşılığını fazlasıyla alıyor. Sadece mobil cihazlarda kullanıldığını düşündüğümüz Kirin yonga seti aslında Çin’de başka bir alanda daha popüler.

Ayrıca Bkz. "Motorola'nın bir zamanlar Huawei’yi satın almaya çalıştığı ortaya çıktı"

Gelen bilgilere göre Çin’de 4K TV segmentinin yüzde 50’sinde Kirin televizyon yongaları kullanılıyor. Geçtiğimiz ay 8K televizyonlar için işlemcilerini tanıtan Huawei Çin dışında Foxconn iştiraki Japon Sharp’tan da sipariş almaya başladı.

Diğer taraftan Huawei bağımsız yapay zekâ yongaları da geliştiriyor. Bulut bilişim sistemlerine yönelik olarak tasarlanan Ascend 910 ve 310 yongaları yapay zekâ konusunda üst düzey performans sunuyor.

Huawei’nin ısrarcı olduğu son sektör sunucu pazarı oldu. Son dönemde ARM mimarisinin sunucu pazarına yayılma stratejisine katılan Huawei, Kunpeng adındaki ARM işlemcileriyle sunucularda boy göstermeye başladı.

Huawei’nin bu çalışmaları onu sektörde en büyük yonga alıcılarından birisi haline getirdi. Satın alınan yonga miktarı açısından Samsung lider durumda iken Apple ikinci. Huawei de üçüncü sırada yer alıyor.

Halen Kirin mobil yongalarının firmaya has olması pazar payı açısında dezavantaj olarak görülüyor. Firmanın bir tedarikçi haline gelmesinin yonga pazarında liderliğe oynamasını sağlayacağı düşünülüyor.


 

https://www.gizmochina.com/2019/02/28/huawei-further-developing-ai-and-server-chips-alongside-kirin-processors/ Yorum Yaz
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Carlsberg7539 2 ay en beğenilen
anasayfada huawei reklamı görmek istemiyorum artık krdşm
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danlabilic 2 ay
kirin'in firmaya has olduğundan yükselemediğini ima etmişsiniz ama apple ve samsungta firmaya has işlemciler üretiyo? reklam yaparken bari belli etmeyin bu ne?
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Periah 2 ay
İnsan haklarını tüm dünyanın gözü önünde çiğneyen ve baskıyı sansürü içselleştirmiş bir ülke teknolojik ilerlemeyi uzun vade sürdüremez.
1 Yanıt Yanıtla +6
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V2 2 ay
Yozgat pazarında okudum noluyo dedim bir an
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smart1978 2 ay
HIRSIZ buyumesi mi desek ?
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Nevfel 2 ay
Bu ara bariz Huawei reklamı hissediliyor haberlerde.
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Carlsberg7539 2 ay en beğenilen
anasayfada huawei reklamı görmek istemiyorum artık krdşm
Yanıtla +13
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TITAN 2 ay
performans testlerinde hile yaparak büyüyor

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pspoor 2 ay
"Geçen yıl yarı iletken çalışmalarına 21 milyar dolar yatırım yapan firma"
Vay...
Gercek mi bu rakamlar, ne kadar kar ediyorlar da, bir alana bile bu kadar yatirim yapabiliyorlar?
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Periah 2 ay
İnsan haklarını tüm dünyanın gözü önünde çiğneyen ve baskıyı sansürü içselleştirmiş bir ülke teknolojik ilerlemeyi uzun vade sürdüremez.
1 Yanıt Yanıtla +6
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hamza5806 2 ay Periah
Bir seytan tüyü var bunlarda hocam türlerinin ilk ornegiler baski ve sansüre ragmen gucleniyorlar umarim bu hep böyle sürmez
1 Yanıt Yanıtla
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danlabilic 2 ay
kirin'in firmaya has olduğundan yükselemediğini ima etmişsiniz ama apple ve samsungta firmaya has işlemciler üretiyo? reklam yaparken bari belli etmeyin bu ne?
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