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Twitch'in giriş güvenliği arttırıldı

Oyun odaklı yapısını birçok farklı alanda gerçekleştirilen diğer canlı yayınlar ile genişleten servislerden Twitch, giriş güvenliği arttırmak adına çok önemli bir adım attı.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitch'in giriş güvenliği arttırıldı

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın servisi Twitch, iki kademeli giriş sistemine geçiş yaptı.
Twitch'in giriş güvenliği için geç de olsa hayata geçirdiği iki kademeli giriş sistemi, diğer platformlardakilere benzer olarak kişilerin servise giriş yapabilmesi için cep telefonlarına gelen kodu girmelerine dayanıyor. Bu sayede Twitch'e giriş yapabilmek için hem ana şifreniz hem de cep telefonunuza gelen koda ihtiyaç oluyor. Metin mesajı ile uğraşmak istemeyenler içinse Authy ile anlaşan Twitch, bu sayede giriş için gereken kodu buradan elde edilebilen Authy uygulamaları üzerinden kullanıcılarına sağlayabiliyor. 
Twitch konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Servisin attığı bu adım, geçtiğimiz Mart ayında yaşanan bazı "hacklenme" sorunları nedeniyle büyük önem taşıyor ve kullanıcılardan olumlu tepkiler alıyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/11/09/twitch-now-features-two-factor-authentication/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
iyi olmuş
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trkarapanda123asd 3 yıl
Mobil uygulaması çok iyi sürekli güncellenip yeni şeyler ekleniyor
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