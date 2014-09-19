Twitpic satıldı





Twitter'ın kendi resim sunucusunu devreye alması ve önizlemeleri kaldırması ile zor günler yaşamaya başlayan Twitpic platformu bir süre önce faaliyetlerini durduracağını açıklamıştı.





Ancak firmadan gelen yeni bilgiler bir satın alım gerçekleştiğini ve platformun faaliyetine devam edeceğini gösteriyor. Twitpic'in yeni alıcısının kim olduğu hakkında bilgi verilmedi ancak ilerleyen günlerde resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.





Aslında platformda bir hareketlilik yaşanacağı belirtiliyordu zira kurucu Noah Everett, platform kapanacağı düşüncesiyle resimlerini yedeklemeye çalışanları engellemeye başlamıştı. Satın alma sonrasında bu resimlerin platformdaki yerini koruyacağı tahmin ediliyor.

https://twitter.com/TwitPic/status/512705809696837632