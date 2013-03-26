Twitter, 2 Nisan'da "heyecan verici yeni özellikleri" için etkinlik düzenleyecek

Son yılların en sevilen sosyal ağı olan ve yakın zamanda 7 yaşını dolduran Twitter, 2 Nisan günü San Francisco'daki merkezinde geliştiricilere özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Twitter'ın önde gelen isimlerinden Jason Costa, geliştiriciler etkinlikte mobil çözümlere Twitter'ı en iyi şekilde nasıl entegre edebilecekleri sorusuna cevap bulacaklarını söylerken; heyecan verici yenilikleri etkinlikte geliştiricilerle paylaşacaklarını vurguladı.

Yerel saat ile 18:30 - 21:00 arasında gerçekleştirilecek etkinliğin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi sızmış değil ancak etkinlik için yayınlanan görsel, Twitter Cards ile mobil uygulamaların çok daha uyum içerisinde çalışabileceğini akıllara getirmiyor değil..