Twitter, Android uygulamasını güncelledi

Twitter, Android için geliştirdiği Twitter uygulamasını güncelleyerek uygulamanın iOS versiyonuyla denk hale getirdi.





Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında uygulamanın iOS ve Android versiyonları güncellenmişti. Söz konusu güncellemeyle doğrudan cevap yazma özelliği iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Ancak, bu özellik uygulamanın Android versiyonuna eklenmemişti.





Android platformu için dağıtılmaya başlanan yeni güncelleme ise, uygulamalar arasındaki bu farkı ortadan kaldırıyor. Uygulamayı 4.1.3 versiyon numarasına taşıyan güncellemeye aşağıdaki Google Play bağlantısından erişebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android