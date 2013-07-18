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Twitter, Android uygulamasını güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Twitter, Android uygulamasını güncelledi
Twitter, Android için geliştirdiği Twitter uygulamasını güncelleyerek uygulamanın iOS versiyonuyla denk hale getirdi.

Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında uygulamanın iOS ve Android versiyonları güncellenmişti. Söz konusu güncellemeyle doğrudan cevap yazma özelliği iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Ancak, bu özellik uygulamanın Android versiyonuna eklenmemişti.

Android platformu için dağıtılmaya başlanan yeni güncelleme ise, uygulamalar arasındaki bu farkı ortadan kaldırıyor. Uygulamayı 4.1.3 versiyon numarasına taşıyan güncellemeye aşağıdaki Google Play bağlantısından erişebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bender B. Rodriquez 6 yıl
tweetcaster varken...
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Srcn81 6 yıl
Uygulama Çok başarılı. Facebook uygulamasından çok çok iyi çalışıyor.
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Deist_25 6 yıl Srcn81
Srcn81

Uygulama Çok başarılı. Facebook uygulamasından çok çok iyi çalışıyor.

Eskiden berbattı şimdi çok çok iyi
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