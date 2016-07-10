Twitter CEO’su Jack Dorsey’in Twitter hesabı hack’lendi

Google CEO'su Sundar Pichai ile Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e ait sosyal medya hesaplarını hack’leyerek dikkatleri üzerine çeken OurMine isimli grup bu kez beklenmedik bir hamleyle Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in Twitter hesabını çaldılar.

Dorsey’in onaylı resmi profilinden "Hey, biz OurMine'ız, güvenliğinizi test ediyoruz, ourmine.org'u ziyaret edin." mesajını bırakan siber saldırganların "güvenliğinizi test ediyoruz" ibaresi büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede duruma müdahale eden Twitter yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan derhal tweet’i sildi.

Kendilerini hacker grubu olmaktan ziyade web siteleri üzerinden internet güvenlik paketleri satan bir topluluk(!) olarak nitelendiren OurMine, ünlü isimlere ve yöneticilere ait hesapları ele geçirerek etkili bir şekilde adını duyurmayı başarıyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre bazı kaynaklar OurMine’ın daha önce farklı kişiler tarafından ele geçirilen şifreler üzerinden hareket ettiğini belirtirken, grup tarafından yapılan açıklamada ise tarayıcı ve web site açıklarından yararlanıldığı ifade ediliyor.