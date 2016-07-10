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Twitter CEO’su Jack Dorsey’in Twitter hesabı hack’lendi

Daha önce teknoloji devlerinin yöneticilerine ait sosyal medya hesaplarını hack'leyen OurMine bu kez Twitter'ın bir numaralı ismi Jack Dorsey'in Twitter hesabını ele geçirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Google CEO'su Sundar Pichai ile Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e ait sosyal medya hesaplarını hack’leyerek dikkatleri üzerine çeken OurMine isimli grup bu kez beklenmedik bir hamleyle Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in Twitter hesabını çaldılar.
Dorsey’in onaylı resmi profilinden "Hey, biz OurMine'ız, güvenliğinizi test ediyoruz, ourmine.org'u ziyaret edin." mesajını bırakan siber saldırganların "güvenliğinizi test ediyoruz" ibaresi büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede duruma müdahale eden Twitter yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan derhal tweet’i sildi.
Kendilerini hacker grubu olmaktan ziyade web siteleri üzerinden internet güvenlik paketleri satan bir topluluk(!) olarak nitelendiren OurMine, ünlü isimlere ve yöneticilere ait hesapları ele geçirerek etkili bir şekilde adını duyurmayı başarıyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre bazı kaynaklar OurMine’ın daha önce farklı kişiler tarafından ele geçirilen şifreler üzerinden hareket ettiğini belirtirken, grup tarafından yapılan açıklamada ise tarayıcı ve web site açıklarından yararlanıldığı ifade ediliyor.

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Patren 3 yıl en beğenilen
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kadirirdem 3 yıl
bunun da mı şifresi"dadada" mı yoksa :D :D
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handsame30 3 yıl
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Patren 3 yıl en beğenilen
Sifresi jack123 dur
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Psydia 3 yıl
"Hacker grubundan ziyade güvenlik paketleri satan" yahu DH editörleri ne safsınız arkadaş, bu güvenlik paketi olayının göz boyama çalışması olduğunu anlamıyor musunuz. 30$'a sosyal medya, 5000$'a şirket güvenliği sağlıyorlarmış bu adamların elinde milyon dolarlık kaynaklar ve potansiyeller var milletin vereceği 5000 dolara mı kaldılar?
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